Ομπράντοβιτς: «Τουλάχιστον o Σάρας μου έκανε δώρο μια πράσινη γραβάτα! Τον αγαπάω, του ετοιμάζω κάτι...»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί τη Φενέρμπαχτσε, αναφέρθηκε στο δώρο που του έκανε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των Τούρκων, πριν το τζάμπολ έκανε στον «Ζοτς» δώρο μια γραβάτα, καθώς ο Σέρβος δεν φορούσε και στη συνέντευξη Τύπου, ο Ομπράντοβιτς είπε:
«Έχουμε μία πολύ ξεχωριστή σχέση. Πραγματικά ξεχωριστή. Τον αγαπάω. Είμαστε χρόνια μαζί. Νομίζω έχει κάνει εκπληκτική δουλειά και στην Μπαρτσελόνα και στην Ζαλγκίρις και στην Φενέρ. Με δούλεψε ότι δεν φόρεσα γραβάτα για πρώτη φορά και μου έφερε μία πολύ όμορφη, πράσινη γραβάτα. Αυτός είναι ο Σάρας. Τον ευχαριστώ και δεν θέλω να υποσχεθώ κάτι αλλά θα προσπαθήσω να του ετοιμάσω κάτι».
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