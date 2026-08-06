Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Άνταμ Μοκόκα, η ΑΕΚ του Λάντερς Νόλεϊ, ενώ μεταγραφές έκαναν και οι Χάποελ Τελ Αβίβ, Ντουμπάι BC, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια.

Συνέχεια στις μεταγραφές, με την Πέμπτη (06/8) να ήταν μία πολύ δραστήρια μέρα όσον αφορά τις προσθήκες. Τρεις ομάδες της Stoiximan GBL ανακοίνωσαν παίκτη, ενώ το ίδιο έκαναν και τέσσερις τις EuroLeague.

Σε ότι έχει να κάνει με το ελληνικό ενδιαφέρον, ο Άρης, επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Άνταμ Μοκόκα. Ο Γάλλος γκαρντ που είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπουργκ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Θεσσαλονικείς.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της, ενισχύεται με έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ/φόργουορντ. Ο λόγος για τον Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος αγωνιζόταν στη Νανσί. Ο 26χρονος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο και αναμένεται να είναι ο βασικός small forward της «Ένωσης».

Ο Βίκος Ιωαννίνων που ετοιμάζεται για την παρθενική του συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, ενισχύθηκε στα γκαρντ. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλερικ Φρίμαν.

Στα της EuroLeague, η Ντουμπάι BC προσθέτει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της. Η ομάδα των ΗΑΕ, ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφή. Συγκεκριμένα, ήρθε σε συμφωνία με τον 35χρονο γκαρντ, Φρέντερικ Μπουρντιλόν, ο οποίος έπαιζε στο Ισραήλ.

Η δεύτερη ομάδα του Τελ Αβίβ, η Μακάμπι, ενισχύθηκε στη θέση του σέντερ. Συγκεκριμένα, υπέγραψε τον Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος την περασμένη σεζόν ήταν στη Φενέρμπαχτσε.

Η Μπασκόνια ήρθε σε συμφωνία με τον Ντάμιον Μπο, ο οποίος αγωνιζόταν στην G-League του NBA. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε στην ισπανική ομάδα για 2+1 χρόνια.

Η Μπανταλόνα προχώρησε στην απόκτηση του Μπούγκι Έλις για έναν χρόνο. Ο 26χρονος γκαρντ την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με τη φανέλα της Ντουμπάι BC, ωστόσο την ολοκλήρωσε με της Γαλατάσαραϊ.