Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμάντο Μπέικοτ, ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι μεταγραφικές κινήσεις της Μακάμπι Τελ Αβίβ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζονται και μετά την απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, έκανε δικό της και τον Αρμάντο Μπέικοτ.

Ο 26χρονος σέντερ υπέγραψε στον ισραηλινό σύλλογο και θα αποτελέσει πολύ δυνατό δίδυμο με τον Γερμανό στη frontline της Μακάμπι. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Φενέρμπαχτσε, έχοντας μ.ο 2.4 πόντους και 1.8 ριμπάουντ στη EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπέγραψε τον Αρμάντο Μπέικοτ(2,08 μέτρα, 26), ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε μαζί με τον Μπόνζι Κόλσον, με διετές συμβόλαιο. Είναι ένας ευέλικτος Αμερικανός σέντερ με καλή κίνηση χωρίς την μπάλα, παίζει καλά στο πικ εν ρολ και είναι αποτελεσματικός finisher στη ρακέτα».

«Ο Αρμάντο Μπόικοτ είναι ένας παίκτης που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό. Ψηλός, ταλαντούχος με πολύ υψηλού επιπέδου επιθετικές ικανότητες», δήλωσε ο προπονητής Όντεντ Κατάς μετά την υπογραφή. «Είμαστε σίγουροι ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και μας αρέσει αυτό. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος που παίζει με υψηλό IQ. Είμαστε χαρούμενοι που μας συνοδεύει και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που εντάσσομαι σε έναν ιστορικό οργανισμό όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ και βοηθάω στη νίκη και τη βελτίωση», δήλωσε ο Αρμάντο Μπέικοτ στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

«Ο Αρμάντο Μπέικοτ Τζούνιορ γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 2000 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διακρίθηκε στο λύκειο, έλαβε προσφορές από πολλά εξέχοντα πανεπιστήμια και τελικά στράφηκε για να παίξει για τη Βόρεια Καρολίνα - ένα από τα πιο αναγνωρισμένα projects του κολεγιακού πρωταθλήματος.

Ο Μπέικοτ έπαιξε 50 παιχνίδια για την ομάδα ανάπτυξης του Μέμφις και είχε μέσο όρο 16,8 πόντους, 9,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά παιχνίδι. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, υπέγραψε με τη Φενερμπαχτσέ, με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και το Σούπερ Καπ Τουρκίας την περασμένη σεζόν.

Στην πρώτη του σεζόν στην Ευρωλίγκα, ο Αρμάντο Μπέικοτ δεν είχε πολλές ευκαιρίες υπό τις οδηγίες του Σαρόνας Γιασίκεβιτς. Στο πρωτάθλημα, έπαιξε 17,5 λεπτά ανά παιχνίδι, σκοράροντας 6 πόντους και μαζεύοντας 3,7 ριμπάουντ. Στην Ευρωλίγκα, έπαιξε κατά μέσο όρο 10 λεπτά και είχε 2,4 πόντους και 1,8 ριμπάουντ».