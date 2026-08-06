Νέα ενίσχυση για τον Βίκο Ιωαννίνων, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλερικ Φρίμαν, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συνεχίζει να ενισχύεται ο Βίκος Ιωαννίνων ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άλερικ Φρίμαν.

Ο Αμερικανός γκαρντ διαθέτει πολυετή εμπειρία, ενώ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε με τη Βαρέζε, έχοντας μ.ο 4.6 πόντους και 1.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βίκου Ιωαννίνων:

«Η ΚΑΕ Vikos Falcons ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ Άλερικ Φρίμαν για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Φρίμαν (ύψος 1,91 μ., γεννημένος στις 30 Οκτωβρίου 1994) διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία πρωταθλήματα, αποτελώντας έναν αθλητή με εξαιρετική εκτελεστική ικανότητα, αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και προσωπικότητα που ξεχωρίζει στις κρίσιμες στιγμές των αγώνων.

Ξεκίνησε την κολεγιακή του πορεία στο Πανεπιστήμιο Baylor, ενώ ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA με το NC State, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του, έχοντας κατά μέσο όρο 16,1 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και 2,6 ασίστ ανά αγώνα.

Στην επαγγελματική του καριέρα έχει αγωνιστεί στις Άλμπα Φέχερβαρ, Σενζέν Άβιατορς, Βιλερμπάν (LDLC ASVEL), Μπούρσασπορ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρέγιερ Βενέτσια, Μπεσίκτας, Μπουντούτσνοστ Βόλι και Τσινγκντάο Ίγκλς, αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά και ασιατικά πρωταθλήματα.

Σημαντικές διακρίσεις και επιδόσεις:

• Με την Άλμπα Φέχερβαρ είχε κατά μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,7 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ, συγκαταλεγόμενος στους κορυφαίους σκόρερ του FIBA Europe Cup.

• Με τους Σενζέν Άβιατορς σημείωσε 20,1 πόντους, 4,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

• Με τη Βιλερμπάν αγωνίστηκε σε EuroLeague και γαλλικό πρωτάθλημα, σουτάροντας με ποσοστό 44% στα τρίποντα.

• Με την Μπούρσασπορ πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν, με 20,5 πόντους κατά μέσο όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα και 19,6 πόντους στο EuroCup, οδηγώντας την ομάδα έως τον τελικό της διοργάνωσης.

Με εμπειρία από τις διοργανώσεις EuroLeague, EuroCup, ABA League, Basketball Champions League, VTB League και το κινεζικό πρωτάθλημα (CBA), ο Άλερικ Φρίμαν έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ηγετική προσωπικότητα και εκτελεστική δεινότητα στην περιφερειακή γραμμή των Vikos Falcons, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Stoiximan GBL.

Άλερικ, καλώς ήρθες στην οικογένεια των Vikos Falcons!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανόλευκη φανέλα!»