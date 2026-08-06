H AEK συνεχίζει να ενισχύεται, αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Λάντερς Νόλεϊ μέχρι το 2027..

Η ΑΕΚ δεν σταματά να χτυπά σε όλα τα μέτωπα. H Ένωση είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Λάντερς Νόλεϊ, του είχε καταθέσει πρόταση εδώ και καιρό και είχε πάρει θετική απάντηση. Το μόνο που απέμενε ήταν να τελειώσει τις υποχρεώσεις του σε ομάδα της Συρίας.

Και αφού έγινε αυτό, η Βασίλισσα ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκαρντ/φόργουορντ που έρχεται να ενισχύσει την περιφέρεια της. Ακόμα μια σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Σάκοτα.

Ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 και θα αποτελέσει τον βασικό small forward της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Στη Νανσί είχε 19,5 πόντους, 4.5 ασίστ, 4 ριμπάουντ, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Συρίας, με την Αλ Ιτιχάντ Αλί, όπου είχε μ.ό. 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ.

Είχε συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος, δείχνοντας την ποιότητα του.

Αναλυτικά

H AEK ΒC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Λάντερς Σάντσεζ Νόλεϊ (Landers Sanchez Nolley II (26 χρ., 2μ.01).

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2027.

Ο Νόλεϊ προέρχεται από εξαιρετική περίοδο, με μ.ό. 19,5 πόντους, 4.5 ασίστ, 4 ριμπάουντ στη γαλλική Νανσί και 17,4 πόντους, 6,4 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ στη καναδική Μπράμπτον, ενώ αγωνίστηκε και στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Συρίας, με την Αλ Ιτιχάντ Αλί, όπου είχε μ.ό. 21,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Λάντερς Νόλεϊ γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 2000, στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Έχει αγωνιστεί στο NCAA για λογαριασμό των Virginia Tech Hokies, Memphis Tigers και Cincinnati Bearcats, και κατόπιν την περίοδο 2023-2024 στο Birmingham Squadron (NBA G League), το 2024 στη Marinos B.B.C. (Βενεζουέλα), την περίοδο 2024-2025 στον Άρη, το 2025 στην Hsinchu Toplus Lioneers (Ταϊβάν) και στην Homenetmen Beirut (Λίβανος) και την περίοδο 2025-2026 σε Νανσί (Γαλλία) και Mπράμπτον (Καναδάς).

Λάντερς, καλώς όρισες στη «Βασίλισσα»