Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε τον Φρέντερικ Μπουρντιλόν
Νέα ενίσχυση για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Φρέντερικ Μπουρντιλόν.
Ο 35χρονος γκαρντ εντάσσεται στο ρόστερ του Δημήτρη Ιτούδη, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα προς την υλοποίηση των στόχων της, ενόψει της νέας σεζόν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Χάποελ Τελ Αβίβ:
«Η ομάδα μπάσκετ της Χάποελ Τελ Αβίβ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του γκαρντ Φρεντερίκ Μπουρντιέ με συμβόλαιο ενός έτους, μέχρι το τέλος της σεζόν 2026/27.
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Ο Μπουρντιέ (35 ετών, 1,93 μ.) έρχεται στη Χάποελ αφού ξεκίνησε τη σεζόν 2025/26 με τη Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και αργότερα μεταγράφηκε στην Μπνέι Χερζλίγια. Έκανε 15 εμφανίσεις και για τις δύο ομάδες, έχοντας μέσο όρο 5,5 πόντους, 3,0 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 44,0% στα δίποντα και 90,3% στις βολές.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Γαλλία, παίζοντας για την Αντίμπ για δύο διαφορετικές θητείες, και αργότερα για τις Σαλόν, Ετουάλ Σαρλβίλ και Ρουασί. Από εκεί, ο Μπουρντιέ ξεκίνησε το ταξίδι του στο Ισραήλ, όπου με την πάροδο των ετών έπαιξε για τις Μακάμπι Χάιφα, Χάποελ Εϊλάτ, Μακάμπι Ρισόν ΛεΖιόν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Χάποελ Χολόν, Μακάμπι Ραμάτ Γκαν και Μπνέι Χερζλίγια, και τώρα εντάσσεται στην Χάποελ».
וולקאם, פרדי 🔴⚪— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 6, 2026
כל הפרטים: https://t.co/1Lf9yva5ZX pic.twitter.com/gUUpVOcdWe
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