Σας έλειψε το μπάσκετ; Τα πρώτα φιλικά και επίσημα ματς των ελληνικών ομάδων - Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης

Δείτε το πρόγραμμα των πρώτων φιλικών των ελληνικών ομάδων αλλά και του Super Cup, καθώς και τα κανάλια μετάδοσης.

Αντίστροφα μετράμε για την έναρξη της σεζόν. Ακόμα οι ελληνικές ομάδες βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας και δουλεύουν σκληρά με σκοπό να είναι πανέτοιμες για το ξεκίνημα των επίσημων υποχρεώσεων τους.

Πάντως οι λάτρεις του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη τους ομάδας στα φιλικά, ενώ στις 26-27 Σεπτέμβρη είναι προγραμματισμένο το Super Cup στη Ρόδο.

Ξεκίνημα στα σπουδαία φιλικά τουρνουά στις 4 Σεπτέμβρη στην Κρήτη.

Αναλυτικά όλα τα τουρνουά και το Super Cup

4-6 Σεπτεμβρίου τουρνουά φιλικό στην Κρήτη (Crete IBT) - Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ερυθρός Αστέρας, Αρμανι Μιλανο

Παρασκευή 4/9

18:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6/9

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός

11-13 Σεπτεμβρίου φιλικό τουρνουά «Χανδριώτης» στην Κύπρο - Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι, Αρης

Παρασκευή 11/9



18:00 Άρης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 Αγώνας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο

21:00 Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή 13/9



15:45 Άρης – Ερυθρός Αστέρας

18:00 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

11-13 Σεπτεμβρίου «International Tournament Rhodes 2026» (Ρόδος) : Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Σουμπότιτσα



Παρασκευή 11/09

20:00 Παναθηναϊκός- ΑΕΚ

Σάββατο 12/09

19:00 Παναθηναϊκός- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

Κυριακή 13/09

20:00 ΑΕΚ - Σπαρτάκ Σουμπότιτσα

18-19 Σεπτεμβρίου Super Cup EuroLeague - Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης, Ντουμπαι στο Αμπου Νταμπι

Παρασκευή 18/9

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports)

Σάββατο 19/9

Τελικός (20:00, Novasports)

Μικρός Τελικός (17:00, Novasports)

26-27 Σεπτεμβρίου Σούπερ Καπ Ελλάδας στη Ρόδο - Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ

Σάββατο 26/9

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (ΣΚΑΙ)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (ΣΚΑΙ)

Κυριακή 27/9

Τελικός (ΣΚΑΙ)