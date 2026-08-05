Οι μεταγραφές της ημέρας στο μπάσκετ: Ο Τάις στη Μακάμπι, η προσθήκη του Περιστερίου, η επένδυση του ΠΑΟΚ και οι κινήσεις σε EuroLeague και NBA

Ο Ντάνιελ Τάις είναι επίσημα παίκτης της Μακάμπι, το Περιστέρι ενισχύθηκε με τον Τζέιλεν Φιντς, ενώ ο ΠΑΟΚ επένδυσε στο μέλλον. Όλες οι μεταγραφές της ημέρας (05/08).

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στο μπάσκετ συνεχίστηκαν και σήμερα (05/08), με τις ομάδες να ενισχύονται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Το Περιστέρι απέκτησε τον Τζέιλεν Φριντς, προκειμένου να δώσει μια έξτρα λύση την περιφέρειά του. Ο Ντάνιελ Τάις ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, εφόσον χάλασε το deal με τη Βιλερμπάν.

Η Ντουμπάι BC έκανε δικό της τον Γιανίκ Κράαγκ, ωστόσο θα παραμείνει δανεικός στην Μπανταλόνα. Ο Κράαγκ έκανε το ντεμπούτο του στην ACB τη σεζόν 2020-21, σε ηλικία μόλις 18 ετών, και έκτοτε έχει καταγράψει ήδη 142 συμμετοχές στο κορυφαίο ισπανικό πρωτάθλημα. Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 είχε ενεργό ρόλο στην Μπανταλόνα, αγωνιζόμενος σε 40 παιχνίδια της ACB με περίπου 21 λεπτά παρουσίας ανά αγώνα. Στην περσινή σεζόν στο BCL μέτρησε 7,6 πόντους, 5,5 ριμπάουντ, 38% στα τρίποντα και 11,8 βαθμούς αξιολόγησης σε 15 παιχνίδια.

Μάλιστα, πραγματοποίησε ακόμα μία μεταγραφή, αυτή του Κέβιν Κοκίλα από την Μπουργκ, όμως και αυτός ανακοινώθηκε από τη Βίρτους Μπολόνια ως δανεικός.

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έκανε δύο πολύ σημαντικές κινήσεις, με στόχο το μέλλον, καθώς ανακοίνωσε τους Γιάννη Σπανό και Γιώργο Χαραλαμπίδη.

Ο Σπανός είναι γεννημένος το 2010 και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ. Όσον αφορά τον Χαραλαμπίδη, είναι γεννημένος το 2011 και παίζει στις θέσεις των γκαρντ.

Τέλος, ο Άλφα Ντιαλό έγινε και επίσημα παίκτης των Νάγκετς, κάνοντας πραγματικότητα το... όνειρό του.

Ο πρώην παίκτης της Μονακό και του Λαυρίου, αγωνίστηκε την τελευταία πενταετία με τον σύλλογο από το Πριγκιπάτο σε EuroLeague και γαλλικό πρωτάθλημα. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε μ.ο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.1 κλέψιμο ανά αγώνα.



