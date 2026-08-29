Η ΑΕΚ κοντραρίστηκε με το Περιστέρι και ο Nτράγκαν Σάκοτα με τον Ηλια Παπαθεοδώρου έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της συνέχειας σε ένα φιλικό που έληξε ισόπαλο.

Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι έδωσε η ΑΕΚ στη SUNEL Arena μετά την επικράτηση της κόντρα στη Μεγαρίδα. Η Ένωση κοντραρίστηκε με το Μαρούσι και το ματς ήταν πολύ αμφίρροπο.

Στο τέλος είχαμε ισοπαλία με 91-91, με τους δύο προπονητές να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν σχήματα και να βγάλουν τα συμπεράσματα τους ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Για την Ένωση σε άλλο ένα φιλικό δεν έπαιξαν οι Μπράουν, Φίζελ και Φλιώνης, όπως και οι παίκτες που έφτασαν τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα, ο Νόλεϊ και ο Πίνκνεϊ. Απρόοπτο με τον Τσαλμπούρη που χτύπησε κοντά στο φρύδι και χρειάστηκε να κάνει ράμματα, όμως συνέχισε στο ματς. Από την πλευρά του Αμαρουσίου δεν αγωνίστηκαν οι Λούντζης και Μαρς.

Για την Βασίλισσα έπαιξαν οι Μπάρτλεϊ, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Κατσίβελης, Σκορδίλης, Χαρτώνας, Τσαλμπούρης, Γυμνόπουλος και Λεκαβίτσιους. Tέσσερις (Μπάρτλεϊ, Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης και Σκορδίλης) από τους εννιά που αγωνίστηκαν, ήταν και πέρυσι στην ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 48-50, 67-72, 91-91