Παίκτης της Μπασκόνια για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Ντάμιον Μπο, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντάμιον Μπο.

Η ισπανική ομάδα έδωσε τα... χέρια με τον Αμερικανό γκαρντ, για δύο χρόνια, προκειμένου να βοηθήσει τον σύλλογο προς την υλοποίηση των στόχων του. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στην G-League με τους Valley Suns, έχοντας μ.ο 22.4 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

«Ο Ντάμιον Μπο (1,91 μ., 2000) γίνεται νέος παίκτης για την Μπασκόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο για τις επόμενες δύο σεζόν, με δυνατότητα επέκτασης για μία ακόμη σεζόν.

Ο 25χρονος πόιντ γκαρντ φτάνει στη Βιτόρια-Γκαστέιζ μετά από μια περίοδο μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπό έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις, όπου πέρασε δύο σεζόν με τους Τάιγκερς πριν γίνει επαγγελματίας. Το 2014, έκανε το ντεμπούτο του στο NBA με τους Σάρλοτ Χόρνετς. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έπαιξε επίσης στο Basketball Africa League (BAL) με την Αλ Αχλί, όπου κατέγραψε το πρώτο triple-double στην ιστορία της διοργάνωσης: 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Έθεσε επίσης το ρεκόρ ασίστ σε έναν αγώνα με 18.

Την περασμένη σεζόν ήταν μέλος των Valley Suns, μιας ομάδας της G League, όπου έπαιξε 34 παιχνίδια και είχε μέσο όρο 22,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 2,1 κλεψίματα ανά παιχνίδι.

Η Μπασκόνια προσθέτει έναν παίκτη με φυσική παρουσία στη θέση του πόιντ γκαρντ για τις επόμενες δύο σεζόν».