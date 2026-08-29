Απίστευτη ατυχία στην ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης υπέστη θλάση.

Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη στο φιλικό της με το Μαρούσι, σε ένα παιχνίδι που τραυματίστηκε στο αριστερό φρύδι ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Εκτός ήταν ήδη οι Μπράουν και Φίζελ, ενώ η ατυχία χτύπησε ξανά την «πόρτα» της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Δημήτρης Φλιώνης που βρίσκεται στις επιλογές της Εθνικής για τα παράθυρα του Αυγούστου, υπέστη θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί πόδι.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ

«Η κακοδαιμονία δεν εγκαταλείπει τη «Βασίλισσα». Νοκ άουτ τέθηκε και ο Δημήτρης Φλιώνης.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ τραυματίστηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του με την Εθνική Ομάδα. Υπεβλήθη την Παρασκευή (28/08) σε μαγνητική τομογραφία στο Mediterraneo Hospital και διεγνώσθη, ότι υπέστη θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί πόδι. Αυτό σημαίνει, ότι θα μείνει εκτός δραστηριοτήτων για - τουλάχιστον - τρεις εβδομάδες. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται, υπό την επίβλεψη του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr. Hρακλή Πατσόπουλου.

Στο μεταξύ, πρόβλημα προέκυψε και με τον Γιώργο Τσαλμπούρη. Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό φρύδι στη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με Μαρούσι. Πραγματοποιήθηκε συρραφή.

Υπενθυμίζεται, ότι έχουν τεθεί επί μακρόν εκτός δράσης και βρίσκονται σε στάδιο αποθεραπείας (και) οι Μπράουν, Φίζελ».