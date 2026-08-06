Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόρνικε Σενγκέλια, όπως ανακοίνωσε η ομάδα από τα Εμιράτα.

Λίγα λεπτά μετά την επίσημη αποδέσμευσή του από την Μπαρτσελόνα, η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τόρνικε Σενγκέλια.

Ο Γεωργιανός φόργουορντ θα ενισχύσει την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, και θα βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Σενγκέλια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπαρτσελόνα, είχε μ.ο 12.4 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ ανά αγώνα.

Σημειώνεται πως ο παίκτης πλήρωσε τη ρήτρα του συμβολαίου του, προκειμένου να αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC:

«Η ομάδα μπάσκετ του Ντουμπάι ενίσχυσε την γραμμή του frontcourt ενόψει της σεζόν 2026/27 με την υπογραφή του διεθνούς Γεωργιανού Τορνίκε Σενγκέλια. Ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ εντάσσεται στην ομάδα μετά από μια σεζόν με την Μπαρτσελόνα, φέρνοντας στο Ντουμπάι πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας από την EuroLeague, καθώς ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του».