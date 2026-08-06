Παίκτης της Μπανταλόνα θα είναι για τη σεζόν 2026-27 ο Μπούγκι Έλις, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Στην Μπανταλόνα θα συνεχίσει την καριέρα του την επόμενη σεζόν ο Μπούγκι Έλις, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Ο 26χρονος γκαρντ την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με τη φανέλα της Ντουμπάι, ωστόσο την ολοκλήρωσε με της Γαλατασαράι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπανταλόνα:

«Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ υπέγραψε με την Μπανταλόνα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027

Μπανταλόνα και Έλις κατέληξαν σε συμφωνία με την οποία ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ θα υπερασπίζεται τα χρώματα της Penya μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027. Με αυτήν την κίνηση, η πρασινόμαυρη ομάδα κλείνει μια εξαιρετική ενίσχυση για την περιφέρειά της.

Ο Μπούγκι Έλις ξεκίνησε την πανεπιστημιακή του καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Μέμφις, πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Με τους Τρόιανς αναμφισβήτητα εξερράγη ως ένα από τα επιθετικά σημεία αναφοράς της περιφέρειας Pac-12. Στον τελευταίο χρόνο του στο κολέγιο, είχε 17,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα, με ένα εξαιρετικό 38,6% στα τρίποντα.

Αφού ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην G-League του NBA τη σεζόν 2024-25 (Stockton Kings), ο πλέι μέικερ έκανε το άλμα στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025 με την Άλμπα Βερολίνου. Στη Γερμανία, άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας μέρα, και έγινε ένας από τους πιο εξαιρετικούς παίκτες της ομάδας τόσο στην Bundesliga όσο και στο BCL.

Το εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν τον οδήγησε στην υπογραφή του στην Dubai Basketball, κάνοντας έτσι το ντεμπούτο του στην Euroleague. Στην υψηλότερη ηπειρωτική διοργάνωση έπαιξε πέντε παιχνίδια, έχοντας μέσο όρο 10,4 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και βαθμολογία 8,6 σε σχεδόν 18 λεπτά παιχνιδιού, αποδεικνύοντας την ικανότητά του να αγωνίζεται στο υψηλότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στις τάξεις της Γαλατασαράι στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Έλις φτάνει στη Μπανταλόνα σε μια εποχή πλήρους αθλητικής ωριμότητας. Η ατομική του ποιότητα, το ταλέντο του στο σκοράρισμα και η εμπειρία που έχει συσσωρεύσει σε διάφορες διεθνείς διοργανώσεις ενισχύουν το εξωτερικό παιχνίδι της ASISA Joventut με ένα προφίλ ικανό να αποσυντονίσει τους αγώνες τόσο με την μπάλα στα χέρια του όσο και παίζοντας χωρίς αυτήν».