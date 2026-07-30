O Αντώνης Καλκαβούρας καταγράφει όλα όσα προκύπτουν από την ανακοίνωση του καλεντάρι σε Euroleague και Eurocup για τις πέντε ομάδες που θα μας απασχολήσουν σφόδρα στη νέα σεζόν.

Μετά από 30 μέρες πολύ καυτής μετεγγραφικής επικαιρότητας, οι οποίες εκτόξευσαν το ενδιαφέρον των φιλάθλων και πριν καλά-καλά πιάσουν οι πρώτες ζέστες, δημιούργησαν μία απρόσμενη ανυπομονησία για την έναρξη της νέας σεζόν, οι δύο τελευταίες εβομάδες χαρακτηρίστηκαν από μία σταδιακής πτώση της όποιας κινητικότητας.

Θέλετε επειδή οι περισσότερες ομάδες – σε πανευρωπαϊκό επίπεδο – ενεργοποιήθηκαν πολύ γρήγορα για να κλείσουν τις τρύπες τους και να συμπληρώσουν τα ρόστερ τους, θέλετε γιατί οι μεγάλοι ελληνικοί σύλλογοι «μαγείρεψαν πριν πεινάσουν» (μοναδική χτυπητή εξαίρεση η ΑΕΚ), το τοπίο των μετακινήσεων στην off season έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει.

Υπ' αυτό το πρίσμα, λοιπόν κι ενώ οι «αιώνιοι» απέχουν ελάχιστα από το να ολοκληρώσουν τον καλοκαιρινό σχεδιασμό της νέας σεζόν (μετά τον Φρανσίσκο, ο Παναθηναϊκός ίσως και να έχει τελειώσει), η ανακοίνωση του καλεντάρι σε Euroleague και Eurocup, μας δίνει την ευκαιρία να καταγράψουμε κάποια σημαντικά δεδομένα, που σε έναν βαθμό θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Το φράγμα των 90 αγώνων και ο ανώτατος πιθανός αριθμός των 16 «αιώνιων» ντέρμπι!

Κατ' αρχάς, όσον αφορά τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες που ήδη έχουν ξεχωρίσει – κάτι που συμβαίνει για 4ο σερί καλοκαίρι – λόγω των προσώπων που έχουν προσθέσει στο δυναμικό τους, όλα δείχνουν ότι φέτος θα έχουν την πιο «φορτωμένη» χρονιά όλων των εποχών από πλευράς αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που τα ρόστερ τους, θα έχουν μινιμουμ 16 παίκτες!

Πιο συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ευρώπης, που θα ανοίξουν την αυλαία της νέας σεζόν με την συμμετοχή στο νεοσύστατο ευρωπαϊκό Super Cup (18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι) θα δώσουν στην χειρότερη περίπτωση (δηλαδή αν αποκλειστούν από τα προημιτελικά του Κυπέλλου, αν δεν μπουν στα playoffs της Euroleague και αν δεν φτάσουν στους τελικούς της Stoiximan GBL), θα δώσουν 75 αγώνες, ενώ στο σενάριο που φτάσουν μέχρι τέλους και στις τρεις διοργανώσεις, παίζοντας τον ανώτατο δυνατό αριθμό παιχνιδιών, τότε θα ξεπεράσουν κατά ένα το φράγμα των 90 ματς (91).

ΟΣΦΠ

Super Cup Euroleague : 2 αγώνες

Super Cup GBL : 2 αγώνες

GBL : 33-37 αγώνες

Κύπελλο: 1-3 αγώνες

Euroleague : 38-47 αγώνες

Σύνολο : 75-91 αγώνες

Τα ίδια περίπου νούμερα ισχύουν και για τον Κυπελλούχο Ελλάδας, ο οποίος όμως δεν θα ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για το Super Cup της Euroleague (θα παίξουν ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ, η Φενέρμπαχτσέ και η Ντουμπάι), οπότε θα παίξει μίνιμουμ 73 και μάξιμουμ 89 παιχνίδια στη νέα σεζόν.

ΠΑΟ

Super Cup GBL : 2 αγώνες

GBL : 32-37 αγώνες

Κύπελλο : 1-3 αγώνες

Euroleague : 38-47 αγώνες

Σύνολο : 73-89 αγώνες

Όσον αφορά στις μεταξύ τους συναντήσεις, αν οι «αιώνιοι αντίπαλοι» δεν συναντηθούν στους τελικούς του ελληνικού Super Cup (26-27 Σεπτεμβρίου στην Ρόδο) αλλά και του Κυπέλλου, τα μόνα προγραμματισμένα ντέρμπι είναι τα τέσσερα που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της κανονικής περιόδου της GBL και της Euroleague!

Όλοι μας γνωρίζουμε, όμως, ότι οι δύο ομάδες θα «διασταυρώσουν τα ξίφη τους» πολλές περισσότερες φορές, με το μάξιμουμ να αγγίζει τον αριθμό των 16 αγώνων. Κάτι που θα συμβεί αν προκύψει ελληνικός «εμφύλιος» στα playoffs της EL και αν η μεταξύ τους σειρα των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος πάει στα 5 ματς!

Τα «αιώνια» ντέρμπι

Super Cup GBL : 0-1 αγώνας

GBL : 2-7 αγώνες

Κύπελλο : 0-1 αγώνας

Euroleague : 2-7 αγώνες

Σύνολο : 4-16 αγώνες

ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης θα παίξουν 43 έως 70 αγώνες!

Από τις υπόλοιπες τρεις ελληνικές ομάδες που θα μας απασχολήσουν περισσότερο μετά τους «αιώνιους», η ΑΕΚ μόνο – λόγω του format του BCL – μπορεί να φτάσει τα 70 παιχνίδια. Κι αυτό στην λογική ότι θα φτάσει στο Final Four της διοργάνωσης αλλά και στους ελληνικούς τελικούς.

AEK

Super Cup GBL : 2 αγώνες

GBL : 28-37 αγώνες

Κύπελλο : 1-3 αγώνες

BCL : 14-28 αγώνες

Σύνολο : 45-70 αγώνες

Από 'κει και πέρα, λόγω της συμμετοχής του στο Super Cup (από το οποίο θα απουσιάσει ο Άρης που κατετάγη 5ος πέρυσι), ο ΠΑΟΚ μπορεί να δώσει μέχρι 68 αγώνες, την ίδια ώρα που οι «κιτρινόμαυροι» μπορούν να φτάσουν μέχρι τα 66 παιχνίδια.

ΠΑΟΚ

Super Cup GBL : 2 αγώνες

GBL : 28-37 αγώνες

Κύπελλο : 1-3 αγώνες

Eurocup : 14-26 αγώνες

Σύνολο : 45-68 αγώνες

Άρης

Super Cup GBL : -

GBL : 28-37 αγώνες

Κύπελλο : 1-3 αγώνες

Eurocup : 14-26 αγώνες

Σύνολο : 43-66 αγώνες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ανώτατος πιθανός αριθμός των μεταξύ τους αναμετρήσεων, που μονοπωλούσαν το μπασκετικό ενδιαφέρον της δεκαετίας του 80', με το μινιμουμ να είναι οι σίγουροι αγώνες για το πρωτάθλημα και το μάξιμουν να προσεγγίζει τα 11 ματς (αν παίξουν στο Κύπελλο, αλλά και στα playoffs της GBL και του Eurocup.



Τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Super Cup GBL : -

GBL : 2-7 αγώνες

Κύπελλο : 0-1 αγώνας

Eurocup : 0-3 αγώνες

Σύνολο : 2-11 αγώνες

Η πρώτη «αιώνια» ανάγνωση του καλεντάρι της Euroleague

Με μία πιο προσεκτική ματιά, θα δούμε ότι ο μεν ο Ολυμπιακός θα δώσει τα 6 από τα πρώτα 8 παιχνίδια του εκτός Ελλάδας, ο δε Παναθηναϊκός θα είναι γηπεδούχος στις 7 από τις πρώτες 8 αγωνιστικές!

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, εκ πρώτης, για κάθε ομάδα ξεχωριστά; Για τους «ερυθρόλευκους», το «φορτωμένο» ξεκίνημα εκτός των συνόρων, αποτελεί αν μη τι άλλο διευκόλυνση (είχε κατατεθεί σχετικό αίτημα λόγω των έργων ανακαίνισης του ΣΕΦ), αλλά και ευνοϊκή διευκόλυνση λόγω της μεγαλύτερης φρεσκάδας θα έχουν τον πρώτο μήνα, όσον αφορά στο κομμάτι των μετακινήσεων.

Στα θετικά της κλήρωσης καταγράφεται επίσης, ότι το εντός εδρας παιχνίδι με το «τριφύλλι» δεν θα διεξαχθεί στην “Sunel Arena” από την στιγμή που στον 1ο γύρο οι δύο ομάδες θα παίξουν στο ΟΑΚΑ (αντίστοιχα θετικό για τον Παναθηναϊκό). Η ρεβάνς του 2ου γύρου είναι προγραμματισμένη για τις 11 Φλεβάρη του 2027, οπότε οι Πειραιώτες – εκτός συγκλονιστικού απροόπτου – θα έχουν επιστρέψει στο σπίτι τους

Στην περίπτωση των «πράσινων», το 7/8 στο “Telecom Center Athens” μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, είναι επίσης καλοδεχούμενο από την άποψη ότι ο «επτάστερος» κάνει μία νέα αρχή υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το πιο ακριβό ρόστερ όλων των εποχών και με πολύ υψηλές προσδοκίες, οπότε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με σερί νικών, θα είναι η πιο τονωτική ένεση ενόψει μίας άκρως απαιτητικής σεζόν.

