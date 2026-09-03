Βεζένκοβ: «Έχουμε νέους στόχους, ξεχνάμε τι κάναμε πέρσι»

Δείτε τις δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ για τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Σε ρυθμούς προετοιμασίας με σχεδόν όλα τα διαθέσιμα όπλα του κινείται πλέον ο Ολυμπιακός, καθώς οι διεθνείς επέστρεψαν στις προπονήσεις και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανεβάζει σταδιακά στροφές ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τη δουλειά τους στο ολοκαίνουργιο προπονητήριο του ΣΕΦ, με την ενσωμάτωση των διεθνών να επιτρέπει στον Έλληνα τεχνικό να δουλέψει πλέον με μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ του. Παράλληλα, στην προετοιμασία μπήκε και ο Γιαν Μοντέρο, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (02/09) και την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς Ηρακλείου, εκεί όπου θα δώσει τα πρώτα του δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει της απαιτητικής νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τη Φενέρμπαχτσε στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά την Παρασκευή (04/09, 21:00), ενώ νωρίτερα, στις 18:30, η Αρμάνι Μιλάνο θα αναμετρηθεί με τον Ερυθρό Αστέρα στον πρώτο ημιτελικό. Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09), με τον αγώνα για την τρίτη θέση στις 18:00 και τον μεγάλο τελικό στις 20:30.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού δεν θα βρίσκονται ο Κώστας Παπανικολάου και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» αντιμετωπίζει τραυματισμό στο γόνατο, ενώ ο Λαρεντζάκης βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Οι υπόλοιποι διεθνείς είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και ταξίδεψαν στην Κρήτη.

O Σάσα Βεζένκοβ μετά την άφιξη της ομάδας στο Ηράκλειο, παραχώρησε δηλώσεις για τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο τουρνουά.

Αναλυτικά

«Πάντα είναι το πρώτο τουρνουά, δεν είχαμε χρόνο να δούμε ο ένας τον άλλον. Η Κρήτη είναι ένα πολύ φιλόξενο μέρος και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να μας δει.

Έχουμε νέους στόχους, ξεχνάμε τι κάναμε πέρσι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τα φιλικά και να είμαστε απόλυτα έτοιμοι. Στην ουσία έχουμε ελάχιστο χρόνο όλοι μαζί. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, ξεχνάμε τι κάναμε πέρσι και πάνω από όλα να είμαστε υγιείς».