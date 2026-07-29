Η EuroLeague έκανε γνωστό το πρόγραμμα της regular season της 2026-27. Δείτε πότε είναι τα ντέρμπι των «αιωνίων» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Γνωστό έκανε η EuroLeague το πρόγραμμα της regular season για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.

Σημειώνεται πως το δεύτερο μεταξύ τους ντέρμπι, θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος.

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