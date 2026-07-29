EuroLeague: Τα ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της σεζόν 2026-27
Γνωστό έκανε η EuroLeague το πρόγραμμα της regular season για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.
Φυσικά ξεχωρίζουν τα ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να αναμετρούνται δύο φορές. Το ματς στο «Telekom Center Athens» προγραμματίστηκε για τις 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο αγώνας στην έδρα των «ερυθρολεύκων» θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου 2027.
Σημειώνεται πως το δεύτερο μεταξύ τους ντέρμπι, θα διεξαχθεί πριν τις υποχρεώσεις τους για το Κύπελλο Ελλάδος.
Αναλυτικά
11 Δεκεμβρίου 2026: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (16η αγωνιστική)
12 Φεβρουαρίου 2027: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (28η αγωνιστική)
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