EuroLeague: Πότε και πού θα γίνει το Super Cup
Γνωστό έγινε σήμερα (29/07) από τη EuroLeague το πρόγραμμα των αγώνων ενόψει της κανονικής περιόδου της σεζόν 2026-27, όπως επίσης και το πότε και πού θα διεξαχθεί στο πρώτο Super Cup.
Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως θα λάβει μέρος το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι .
Η νέα αυτή διοργάνωση, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) στη Βαρκελώνη, θα αποτελέσει την επίσημη έναρξη της χρονιάς.
Οι ομάδες που θα συμμετέχουν είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι BC.
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