Δείτε πότε και πού θα διεξαχθεί το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague.

Γνωστό έγινε σήμερα (29/07) από τη EuroLeague το πρόγραμμα των αγώνων ενόψει της κανονικής περιόδου της σεζόν 2026-27, όπως επίσης και το πότε και πού θα διεξαχθεί στο πρώτο Super Cup.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως θα λάβει μέρος το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι .

Η νέα αυτή διοργάνωση, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague Commercial Assets (ECA) στη Βαρκελώνη, θα αποτελέσει την επίσημη έναρξη της χρονιάς.

Οι ομάδες που θα συμμετέχουν είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ντουμπάι BC.

