Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη reagular season της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Η Euroleague έκανε γνωστό σήμερα (29/7) το πρόγραμμα της νέας σεζόν, με τους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να μαθαίνουν τις ημερομηνίες των παιχνιδιών τους στην ερχόμενη διοργάνωση.

Οι Ερυρθόλευκοι στην 1η αγωνιστική θα κληθούν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Μπασκόνια, ενώ το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στους Πράσινους είναι προγραμματισμένο για τις 11 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague:

1η αγωνιστική (24/09): Μπασκόνια (Εκτός)

2η αγωνιστική (29/09): Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

3η αγωνιστική (01/10): Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

4η αγωνιστική (09/10): Αναντολού Εφές (Εντός)

5η αγωνιστική (13/10): Βαλένθια (Εκτός)

6η αγωνιστική (16/10): Μπαρτσελόνα (Εκτός)

7η αγωνιστική (23/10): Φενέρμπαχτσε (Εντός)

8η αγωνιστική (28/10): Μπεσίκτας (Εντός)

9η αγωνιστική (30/10): Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

10η αγωνιστική (06/11): Ερυθρός Αστέρας (Εντός)

11η αγωνιστική (12/11): Ντουμπάι (Εντός)

12η αγωνιστική (17/11): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εκτός)

13η αγωνιστική (20/11): Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)

14η αγωνιστική (25/11): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

15η αγωνιστική (04/12): Βιλερμπάν (Εντός)

16η αγωνιστική (11/12): Παναθηναϊκός (Εκτός)

17η αγωνιστική (15/12): Παρί (Εκτός)

18η αγωνιστική (18/12): Παρτίζαν Βελιγραδίου (Εντός)

19η αγωνιστική (22/12): Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

20ή αγωνιστική (30/12): Βιλερμπάν (Εκτός)

21η αγωνιστική (08/01): Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

22η αγωνιστική (13/01): Μπασκόνια (Εντός)

23η αγωνιστική (15/01): Παρί (Εντός)

24η αγωνιστική (21/01): Παρτίζαν Βελιγραδίου (Εκτός)

25η αγωνιστική (28/01): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εντός)

26η αγωνιστική (03/02): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

27η αγωνιστική (05/02): Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

28η αγωνιστική (12/02): Παναθηναϊκός (Εντός)

29η αγωνιστική (05/03): Ντουμπάι (Εκτός)

30ή αγωνιστική (10/03): Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

31η αγωνιστική (12/03): Μπεσίκτας (Εντός)

32η αγωνιστική (19/03): Ερυθρός Αστέρας (Εκτός)

33η αγωνιστική (24/03): Μπαρτσελόνα (Εντός)

34η αγωνιστική (26/03): Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

35η αγωνιστική (31/03): Αναντολού Εφές (Εκτός)

36η αγωνιστική (06/04): Φενέρμπαχτσε (Εκτός)

37η αγωνιστική (09/04): Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

38η αγωνιστική (16/04): Βαλένθια (Εντός)