Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη reagular season της EuroLeague για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Το μεταγραφικό παζάρι συνεχίζεται, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη δράση της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έμαθε το πρόγραμμα των αγώνων του στην κανονική διάρκεια της EuroLeague και ετοιμάζεται για ακόμη μία ευρωπαϊκή χρονιά.

Δείτε αναλυτικά όλες τις ημερομηνίες και τους αντιπάλους του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη EuroLeague:

1η αγωνιστική (24/09): Παρί (Εντός)

2η αγωνιστική (30/09): Βιλερμπάν (Εντός)

3η αγωνιστική (02/10): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εντός)

4η αγωνιστική (08/10): Φενέρμπαχτσε (Εντός)

5η αγωνιστική (13/10): Παρτίζαν (Εκτός)

6η αγωνιστική (16/10): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εντός)

7η αγωνιστική (22/10): Μπασκόνια (Εντός)

8η αγωνιστική (27/10): Αρμάνι Μιλάνο (Εντός)

9η αγωνιστική (30/10): Αναντολού Εφές (Εκτός)

10η αγωνιστική (04/11): Ρεάλ Μαδρίτης (Εκτός)

11η αγωνιστική (13/11): Μπαρτσελόνα (Εντός)

12η αγωνιστική (17/11): Βίρτους Μπολόνια (Εκτός)

13η αγωνιστική (19/11): Ζάλγκιρις Κάουνας (Εκτός)

14η αγωνιστική (24/11): Βαλένθια (Εκτός)

15η αγωνιστική (04/12): Μπεσίκτας (Εκτός)

16η αγωνιστική (11/12): Ολυμπιακός (Εντός)

17η αγωνιστική (16/12): Ερυθρός Αστέρας (Εντός)

18η αγωνιστική (18/12): Μπάγερν Μονάχου (Εκτός)

19η αγωνιστική (23/12): Ντουμπάι (Εκτός)

20ή αγωνιστική (29/12): Φενέρμπαχτσε (Εκτός)

21η αγωνιστική (07/01): Μακάμπι Τελ Αβίβ (Εκτός)

22η αγωνιστική (12/01): Βαλένθια (Εντός)

23η αγωνιστική (14/01): Μπάγερν Μονάχου (Εντός)

24η αγωνιστική (21/01): Χάποελ Τελ Αβίβ (Εκτός)

25η αγωνιστική (29/01): Αναντολού Εφές (Εντός)

26η αγωνιστική (02/02): Ντουμπάι (Εντός)

27η αγωνιστική (05/02): Αρμάνι Μιλάνο (Εκτός)

28η αγωνιστική (12/02): Ολυμπιακός (Εκτός)

29η αγωνιστική (04/03): Μπεσίκτας (Εντός)

30ή αγωνιστική (09/03): Μπασκόνια (Εκτός)

31η αγωνιστική (11/03): Παρί (Εκτός)

32η αγωνιστική (18/03): Ζάλγκιρις Κάουνας (Εντός)

33η αγωνιστική (23/03): Βιλερμπάν (Εκτός)

34η αγωνιστική (25/03): Παρτίζαν (Εντός)

35η αγωνιστική (02/04): Μπαρτσελόνα (Εκτός)

36η αγωνιστική (06/04): Ερυθρός Αστέρας (Εκτός)

37η αγωνιστική (08/04): Βίρτους Μπολόνια (Εντός)

38η αγωνιστική (15/04): Ρεάλ Μαδρίτης (Εντός)