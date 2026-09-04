Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και το ματς του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για το Crete International Basketball Tournament.

Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 και σάς μεταφέρει όλες τις εξελίξεις πριν την έναρξη του Crete International Basketball Tournament.

Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten με όλα τα μεταγραφικά νέα και το ρεπορτάζ μετά τις αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στις 18:30, το Crete International Basketball Tournament κάνει πρεμιέρα με την Αρμάνι Μιλάνο να τίθεται αντιμέτωπη με τον Ερυθρό Αστέρα, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε ακολουθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά επίσης από το Cosmote Sport 4.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Ίπσουιτς υποδέχεται τη Λίβερπουλ στις 22:00 (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Μπέτις της Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 7).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας