Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε, το Gazz Floor και οι Galacticos
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεκινά με το Gazz Floor by Novibet, που έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 12:00 και σάς μεταφέρει όλες τις εξελίξεις πριν την έναρξη του Crete International Basketball Tournament.
Αμέσως μετά, στις 14:00 ακολουθούν οι Galacticos by Interwetten με όλα τα μεταγραφικά νέα και το ρεπορτάζ μετά τις αναμετρήσεις της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.
Στις 18:30, το Crete International Basketball Tournament κάνει πρεμιέρα με την Αρμάνι Μιλάνο να τίθεται αντιμέτωπη με τον Ερυθρό Αστέρα, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 4. Το Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε ακολουθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά επίσης από το Cosmote Sport 4.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η Ίπσουιτς υποδέχεται τη Λίβερπουλ στις 22:00 (Nova Sports Premier League) και την ίδια ώρα η Μπέτις της Ρεάλ Μαδρίτης (Cosmote Sport 7).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Gazz Floor by Novibet (12:00, Gazzetta Youtube)
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (18:30, Cosmote Sport 4)
- Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (21:00, Cosmote Sport 4, LIVE από το Gazzetta)
- Ίπσουιτς - Λίβερπουλ (22:00, Nova Sports Premier League)
- Μπέτις - Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, Cosmote Sport 7)
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