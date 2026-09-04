Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (04/09) τη Φενέρμπαχτσε στο «CRETE IBT», στην πρώτη του δυνατή φιλική αναμέτρηση ενόψει της νέας σεζόν. Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης.

Αρχίζουν τα... βάσανα για τον Ολυμπιακό! Οι ερυθρόλευκοι θα τεθούν αντιμέτωποι με τη Φενέρμπαχτσε στο πρώτο τους «ευρωλιγκάτο» φιλικό τεστ με... φόντο τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, που φιλοξενεί το «CRETE IBT». Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:00 με κανάλι μετάδοσης το COSMOTE SPORT 4 HD. Νωρίτερα (18:30) η Αρμάνι Μιλάνο θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Ερυθρό Αστέρα στον πρώτο ημιτελικό του τουρνουά. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί επίσης από το COSMOTE SPORT 4 HD.

Εκτός για τους ερυθρόλευκους οι Κώστας Παπανικολάου εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο οποίος βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας και οι Πειραιώτες διαπραγματεύονται με την ΑΕΚ για την αποδέσμευσή του. Οι υπόλοιποι διεθνείς θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα ταξιδέψουν για το τουρνουά της Κρήτης.

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη διάρκεια του τριημέρου θα είναι οι Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας. Οι δύο πρώην ερυθρόλευκοι που ενισχύουν εδώ και μέρες την προετοιμασία των Πειραιωτών θα είναι και πάλι παρόντες για τους Πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι μπαίνουν σιγά-σιγά στους ρυθμούς της νέας απαιτητικής σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (06/09) με το παιχνίδι της τρίτης θέσης (18:00) και τον τελικό, που θα διεξαχθεί στις 20:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Αρμνάνι Μιλάνο - Ερυθρός Αστέρας (04/09, 18:30)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε (04/09, 21:00)

Κυριακή (06/09)