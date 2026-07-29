Ο Παναθηναϊκός με αστραπιαίες κινήσεις και μεγάλη μεθοδικότητα έκανε το μεγάλο «μπαμ» ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο που θα φοράει τη φανέλα του «τριφυλλιού» για τα επόμενα τρία χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκανε το «μπαμ» και ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο σ' ένα deal που δούλευε το τελευταίο διάστημα με απόλυτη μυστικότητα και μεθοδικότητα και ο παίκτης θα φοράει τα επόμενα τρία χρόνια τη φανέλα του «τριφυλλιού»!

To Gazzetta ενημέρωσε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και πρώτο για την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων τα τελευταία 24ωρα, καθώς παρά τις προσπάθειες του Τόνι Πάρκερ να βρεθεί λύση, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν. Η πλευρά του παίκτη πίεζε ασφυκτικά για να βγει στην αγορά και ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν έτοιμος να κινηθεί αστραπιαία και να ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο deal.

Από το βράδυ της Τρίτης (28/7) η διοίκηση του «τριφυλλιού» είχε φροντίσει να ενημερώσει τον παίκτη για την προσφορά (3ετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές που ανέρχονται στα 11 εκατομμύρια ευρώ) που ήταν διατεθειμένη να του κάνει και εκείνος απάντησε καταφατικά. Όμως, υπήρχε το θέμα με τη Βιλερμπάν, η οποία έπρεπε να βγάλει τον παίκτη στην αγορά.

Η πίεση που ασκήθηκε από την πλευρά του παίκτη, ο οποίος είχε «ψηθεί» για τη μεγάλη μετακίνηση οδήγησε τους Γάλλους στην απόφαση να προχωρήσουν στην αποδέσμευση του παίκτη, ο οποίος με την παρουσία του στον Παναθηναϊκό AKTOR αποτελεί το «κερασάκι στην τούρτα» μιας σπουδαίας περιφέρειας που δημιούργησε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη νέα χρονιά.

Μάλιστα, η Βιλερμπάν θα εισπράξει από τον Παναθηναϊκό AKTOR ένα ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ ως ρήτρα αποδέσμευσης, με το οποίο ολοκληρώνεται και ένα deal που κρατήθηκε «κρυφό» για μερικά 24ωρα και είχε happy end στο τέλος για τους «πράσινους», καθώς απέκτησαν τον παίκτη που ήθελε ο «Ζοτς» για να κλείσει το φετινό ρόστερ.