Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα για τη Euroleague της σεζόν 2026-27, όπως το ανακοίνωσε η Λίγκα.

Η Euroleague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τη σεζόν 2026-27, με την πρώτη αγωνιστική να έχει οριστεί για το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε πως φέτος ο αριθμός των αγωνιστικών έχει αυξηθεί από τις 34 στις 38, καθώς οι ομάδες της Λίγκας έχουν πλέον γίνει 20 από τις 18.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα

Αγωνιστική 1 (24-25 Σεπτεμβρίου 2026)

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:00 — Ντουμπάι vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αναντολού Εφές

20:30 — Μπασκόνια vs Ολυμπιακός

20:45 — Βιλερμπάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρί

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Βαλένθια

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βίρτους Μπολόνια

20:45 — Παρτιζάν vs Αρμάνι Μιλάνο

Αγωνιστική 2 (29-30 Σεπτεμβρίου 2026)

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026

20:00 — Αναντολού Εφές vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:00 — Ντουμπάι vs Μπαρτσελόνα

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ολυμπιακός

20:30 — Βαλένθια vs Μπασκόνια

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βίρτους Μπολόνια

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπάγερν Μονάχου

20:45 — Παρί vs Παρτιζάν

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπεσίκτας

21:15 — Παναθηναϊκός vs Βιλερμπάν

Αγωνιστική 3 (1-2 Οκτωβρίου 2026)

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Αναντολού Εφές

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ολυμπιακός

20:45 — Παρί vs Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Μπαρτσελόνα

20:00 — Βιλερμπάν vs Βαλένθια

20:30 — Μπασκόνια vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παρτιζάν

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ντουμπάι

21:15 — Παναθηναϊκός vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

Αγωνιστική 4 (7-9 Οκτωβρίου 2026)

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

20:45 — Παρί vs Βιλερμπάν

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βίρτους Μπολόνια

20:30 — Βαλένθια vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παρτιζάν

21:15 — Παναθηναϊκός vs Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ντουμπάι vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Μπασκόνια vs Μπεσίκτας

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 — Ολυμπιακός vs Αναντολού Εφές

Αγωνιστική 5 (13-14 Οκτωβρίου 2026)

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Βιλερμπάν vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Μπασκόνια vs Ντουμπάι

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00 — Βαλένθια vs Ολυμπιακός

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Παρτιζάν vs Παναθηναϊκός

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπεσίκτας

20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπάγερν Μονάχου

20:45 — Παρί vs Βίρτους Μπολόνια

Αγωνιστική 6 (15-16 Οκτωβρίου 2026)

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ντουμπάι

20:30 — Βαλένθια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βιλερμπάν

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παρτιζάν

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Μπάγερν Μονάχου

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Παρί

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Αναντολού Εφές

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ολυμπιακός

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπασκόνια

21:15 — Παναθηναϊκός vs Χάποελ Τελ Αβίβ

Αγωνιστική 7 (21-23 Οκτωβρίου 2026)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βίρτους Μπολόνια

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπαρτσελόνα

20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπεσίκτας

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ντουμπάι

20:45 — Παρτιζάν vs Ερυθρός Αστέρας

21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπασκόνια

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βιλερμπάν

20:45 — Παρί vs Βαλένθια

21:15 — Ολυμπιακός vs Φενέρμπαχτσε

Αγωνιστική 8 (27-28 Οκτωβρίου 2026)

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:00 — Ντουμπάι vs Παρί

21:00 — Μπασκόνια vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπαρτσελόνα

20:30 — Βαλένθια vs Φενέρμπαχτσε

21:15 — Παναθηναϊκός vs Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Αναντολού Εφές

20:00 — Βιλερμπάν vs Παρτιζάν

20:30 — Μπεσίκτας vs Ολυμπιακός

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ζάλγκιρις Κάουνας

Αγωνιστική 9 (29-30 Οκτωβρίου 2026)

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπάγερν Μονάχου

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παρί

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026

20:00 — Ντουμπάι vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:00 — Βιλερμπάν vs Μπασκόνια

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παρτιζάν

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Βαλένθια

20:30 — Αναντολού Εφές vs Παναθηναϊκός

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπεσίκτας

21:15 — Ολυμπιακός vs Αρμάνι Μιλάνο

Αγωνιστική 10 (4-6 Νοεμβρίου 2026)

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παναθηναϊκός

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπασκόνια

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπαρτσελόνα

20:00 — Βιλερμπάν vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Αναντολού Εφές vs Παρί

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βαλένθια

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ντουμπάι

20:45 — Παρτιζάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 — Ολυμπιακός vs Ερυθρός Αστέρας

Αγωνιστική 11 (11-13 Νοεμβρίου 2026)

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026

20:45 — Παρί vs Φενέρμπαχτσε

20:45 — Παρτιζάν vs Μπασκόνια

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Βαλένθια vs Μπάγερν Μονάχου

21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ερυθρός Αστέρας

21:15 — Ολυμπιακός vs Ντουμπάι

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

20:30 — Βιλερμπάν vs Μπεσίκτας

20:30 — Αναντολού Εφές vs Βίρτους Μπολόνια

21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπαρτσελόνα

Αγωνιστική 12 (17-18 Νοεμβρίου 2026)

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Ντουμπάι vs Αναντολού Εφές

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπάγερν Μονάχου

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ολυμπιακός

20:30 — Μπασκόνια vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παρί

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βιλερμπάν

20:45 — Παρτιζάν vs Βαλένθια

21:00 — Βίρτους Μπολόνια vs Παναθηναϊκός

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Ρεάλ Μαδρίτης

Αγωνιστική 13 (19-20 Νοεμβρίου 2026)

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παναθηναϊκός

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ντουμπάι

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπασκόνια

21:00 — Βαλένθια vs Βίρτους Μπολόνια

20:45 — Παρί vs Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026

20:30 — Αναντολού Εφές vs Βιλερμπάν

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ερυθρός Αστέρας

20:45 — Παρτιζάν vs Μπεσίκτας

21:15 — Ολυμπιακός vs Ρεάλ Μαδρίτης

Αγωνιστική 14 (24-25 Νοεμβρίου 2026)

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

19:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βίρτους Μπολόνια

20:00 — Μπεσίκτας vs Παρί

21:00 — Μπαρτσελόνα vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Βαλένθια vs Παναθηναϊκός

20:45 — Βιλερμπάν vs Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

20:00 — Ντουμπάι vs Παρτιζάν

20:30 — Μπασκόνια vs Αναντολού Εφές

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 — Ολυμπιακός vs Χάποελ Τελ Αβίβ

Αγωνιστική 15 (3-4 Δεκεμβρίου 2026)

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Αναντολού Εφές vs Βαλένθια

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παρί

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ερυθρός Αστέρας

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπαρτσελόνα

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Παναθηναϊκός

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ντουμπάι

20:30 — Μπασκόνια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Παρτιζάν

21:15 — Ολυμπιακός vs Βιλερμπάν

Αγωνιστική 16 (10-11 Δεκεμβρίου 2026)

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βιλερμπάν

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπασκόνια

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπάγερν Μονάχου

20:45 — Παρί vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Αναντολού Εφές

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Ντουμπάι vs Μπεσίκτας

20:30 — Βαλένθια vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:45 — Παρτιζάν vs Μπαρτσελόνα

21:15 — Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

Αγωνιστική 17 (15-16 Δεκεμβρίου 2026)

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Βαλένθια vs Ντουμπάι

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Βιλερμπάν

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:45 — Παρί vs Ολυμπιακός

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Μπασκόνια vs Μπαρτσελόνα

20:45 — Παρτιζάν vs Αναντολού Εφές

21:15 — Παναθηναϊκός vs Ερυθρός Αστέρας

Αγωνιστική 18 (17-18 Δεκεμβρίου 2026)

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:00 — Βιλερμπάν vs Ντουμπάι

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βαλένθια

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026

20:30 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπεσίκτας

20:30 — Αναντολού Εφές vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Μπασκόνια vs Παρί

20:45 — Μπαρτσελόνα vs Βίρτους Μπολόνια

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παναθηναϊκός

21:15 — Ολυμπιακός vs Παρτιζάν

Αγωνιστική 19 (22-23 Δεκεμβρίου 2026)

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Μπεσίκτας vs Φενέρμπαχτσε

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παρτιζάν

20:00 — Βιλερμπάν vs Μπαρτσελόνα

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ολυμπιακός

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ρεάλ Μαδρίτης

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπασκόνια

20:00 — Ντουμπάι vs Παναθηναϊκός

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βαλένθια

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Αναντολού Εφές

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παρί

Αγωνιστική 20 (29-30 Δεκεμβρίου 2026)

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Μπασκόνια vs Βαλένθια

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παναθηναϊκός

20:45 — Παρτιζάν vs Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ντουμπάι

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026

20:00 — Βιλερμπάν vs Ολυμπιακός

20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπαρτσελόνα

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπεσίκτας

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Αρμάνι Μιλάνο

20:45 — Παρί vs Ερυθρός Αστέρας

Αγωνιστική 21 (6-8 Ιανουαρίου 2027)

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μπεσίκτας

Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παρί

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παναθηναϊκός

20:30 — Αναντολού Εφές vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Βαλένθια vs Παρτιζάν

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βιλερμπάν

20:00 — Ντουμπάι vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Μπασκόνια vs Βίρτους Μπολόνια

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ολυμπιακός

Αγωνιστική 22 (12-13 Ιανουαρίου 2027)

Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παρί

20:00 — Βιλερμπάν vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Αναντολού Εφές

20:00 — Ντουμπάι vs Φενέρμπαχτσε

21:15 — Παναθηναϊκός vs Βαλένθια

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Παρτιζάν

21:15 — Ολυμπιακός vs Μπασκόνια

Αγωνιστική 23 (14-15 Ιανουαρίου 2027)

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βαλένθια

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βιλερμπάν

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Αναντολού Εφές

21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Μπασκόνια

20:00 — Ντουμπάι vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπαρτσελόνα

20:45 — Παρτιζάν vs Φενέρμπαχτσε

21:15 — Ολυμπιακός vs Παρί

Αγωνιστική 24 (21-22 Ιανουαρίου 2027)

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παναθηναϊκός

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Αρμάνι Μιλάνο

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπεσίκτας

20:45 — Παρί vs Μπασκόνια

20:45 — Παρτιζάν vs Ολυμπιακός

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπαρτσελόνα

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βίρτους Μπολόνια

20:30 — Αναντολού Εφές vs Ντουμπάι

20:30 — Βαλένθια vs Βιλερμπάν

Αγωνιστική 25 (28-29 Ιανουαρίου 2027)

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Μπασκόνια vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βαλένθια

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Παρί

21:15 — Ολυμπιακός vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027

20:00 — Βιλερμπάν vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παρτιζάν

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ντουμπάι

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 — Παναθηναϊκός vs Αναντολού Εφές

Αγωνιστική 26 (2-3 Φεβρουαρίου 2027)

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2027

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βίρτους Μπολόνια

20:30 — Αναντολού Εφές vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Μπασκόνια vs Φενέρμπαχτσε

20:45 — Παρί vs Μπεσίκτας

20:45 — Παρτιζάν vs Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 — Παναθηναϊκός vs Ντουμπάι

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ολυμπιακός

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Βιλερμπάν

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ερυθρός Αστέρας

20:45 — Βαλένθια vs Αρμάνι Μιλάνο

Αγωνιστική 27 (4-5 Φεβρουαρίου 2027)

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Ντουμπάι vs Βίρτους Μπολόνια

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπεσίκτας

20:30 — Αναντολού Εφές vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παρί

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Βιλερμπάν vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Μπασκόνια vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παναθηναϊκός

20:45 — Βαλένθια vs Μπαρτσελόνα

20:45 — Παρτιζάν vs Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 — Ολυμπιακός vs Μπάγερν Μονάχου

Αγωνιστική 28 (10-12 Φεβρουαρίου 2027)

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπασκόνια

20:00 — Βιλερμπάν vs Αναντολού Εφές

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Ντουμπάι

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Παρτιζάν

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπαρτσελόνα

20:30 — Βαλένθια vs Παρί

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Αρμάνι Μιλάνο

21:15 — Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός

Αγωνιστική 29 (4-5 Μαρτίου 2027)

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2027

20:45 — Μπασκόνια vs Παρτιζάν

20:30 — Βαλένθια vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:45 — Παρί vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπεσίκτας

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Φενέρμπαχτσε

20:00 — Ντουμπάι vs Ολυμπιακός

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Αναντολού Εφές

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βιλερμπάν

Αγωνιστική 30 (9-10 Μαρτίου 2027)

Τρίτη 9 Μαρτίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Βιλερμπάν

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπαρτσελόνα

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Μπασκόνια vs Παναθηναϊκός

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Αναντολού Εφές

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Φενέρμπαχτσε

20:45 — Παρτιζάν vs Παρί

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Χάποελ Τελ Αβίβ

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2027

20:00 — Ντουμπάι vs Βαλένθια

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ολυμπιακός

Αγωνιστική 31 (11-12 Μαρτίου 2027)

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2027

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βιλερμπάν

20:30 — Αναντολού Εφές vs Παρτιζάν

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:45 — Παρί vs Παναθηναϊκός

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ντουμπάι

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Αρμάνι Μιλάνο

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μπασκόνια

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βαλένθια

21:15 — Ολυμπιακός vs Μπεσίκτας

Αγωνιστική 32 (18-19 Μαρτίου 2027)

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2027

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βαλένθια

20:45 — Παρτιζάν vs Μπάγερν Μονάχου

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παρί

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπασκόνια

21:15 — Παναθηναϊκός vs Ζάλγκιρις Κάουνας

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Αναντολού Εφές

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ολυμπιακός

20:00 — Ντουμπάι vs Αρμάνι Μιλάνο

20:00 — Βιλερμπάν vs Βίρτους Μπολόνια

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Χάποελ Τελ Αβίβ

Αγωνιστική 33 (23-24 Μαρτίου 2027)

Τρίτη 23 Μαρτίου 2027

20:00 — Ντουμπάι vs Μπασκόνια

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Φενέρμπαχτσε

20:00 — Βιλερμπάν vs Παναθηναϊκός

20:30 — Αναντολού Εφές vs Ερυθρός Αστέρας

20:45 — Παρί vs Αρμάνι Μιλάνο

20:45 — Παρτιζάν vs Βίρτους Μπολόνια

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2027

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Βαλένθια vs Μπεσίκτας

21:15 — Ολυμπιακός vs Μπαρτσελόνα

Αγωνιστική 34 (25-26 Μαρτίου 2027)

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ντουμπάι

20:00 — Βιλερμπάν vs Παρί

20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπασκόνια

21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρτιζάν

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2027

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βαλένθια

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπαρτσελόνα

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπεσίκτας

21:15 — Ολυμπιακός vs Βίρτους Μπολόνια

Αγωνιστική 35 (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2027)

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ερυθρός Αστέρας

20:30 — Αναντολού Εφές vs Ολυμπιακός

Πέμπτη 1 Απριλίου 2027

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπεσίκτας

20:30 — Βαλένθια vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:45 — Παρί vs Ντουμπάι

Παρασκευή 2 Απριλίου 2027

20:30 — Μπασκόνια vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παναθηναϊκός

20:45 — Παρτιζάν vs Βιλερμπάν

Αγωνιστική 36 (6-7 Απριλίου 2027)

Τρίτη 6 Απριλίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 — Ερυθρός Αστέρας vs Παναθηναϊκός

20:30 — Μπασκόνια vs Βιλερμπάν

20:45 — Μπαρτσελόνα vs Μπάγερν Μονάχου

20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Βαλένθια

20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ολυμπιακός

20:45 — Παρί vs Αναντολού Εφές

20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Αρμάνι Μιλάνο

Τετάρτη 7 Απριλίου 2027

20:00 — Ντουμπάι vs Ζάλγκιρις Κάουνας

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παρτιζάν

Αγωνιστική 37 (8-9 Απριλίου 2027)

Πέμπτη 8 Απριλίου 2027

20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ερυθρός Αστέρας

20:00 — Βιλερμπάν vs Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπασκόνια

20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Φενέρμπαχτσε

20:30 — Βαλένθια vs Αναντολού Εφές

20:45 — Παρί vs Μπαρτσελόνα

21:15 — Παναθηναϊκός vs Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 9 Απριλίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ

20:45 — Παρτιζάν vs Ντουμπάι

21:15 — Ολυμπιακός vs Ζάλγκιρις Κάουνας

Αγωνιστική 38 (15-16 Απριλίου 2027)

Πέμπτη 15 Απριλίου 2027

20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Φενέρμπαχτσε

20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Αρμάνι Μιλάνο

20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπασκόνια

20:30 — Αναντολού Εφές vs Χάποελ Τελ Αβίβ

20:45 — Παρί vs Μπάγερν Μονάχου

21:15 — Παναθηναϊκός vs Ρεάλ Μαδρίτης

Παρασκευή 16 Απριλίου 2027

20:00 — Μπεσίκτας vs Βίρτους Μπολόνια

20:00 — Ντουμπάι vs Βιλερμπάν

20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παρτιζάν

21:15 — Ολυμπιακός vs Βαλένθια