Euroleague: Όλο το καλεντάρι της σεζόν 2026-27
Η Euroleague ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεων για τη σεζόν 2026-27, με την πρώτη αγωνιστική να έχει οριστεί για το διήμερο 24-25 Σεπτεμβρίου.
Θυμίζουμε πως φέτος ο αριθμός των αγωνιστικών έχει αυξηθεί από τις 34 στις 38, καθώς οι ομάδες της Λίγκας έχουν πλέον γίνει 20 από τις 18.
Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα
Αγωνιστική 1 (24-25 Σεπτεμβρίου 2026)
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:00 — Ντουμπάι vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αναντολού Εφές
20:30 — Μπασκόνια vs Ολυμπιακός
20:45 — Βιλερμπάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρί
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Βαλένθια
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βίρτους Μπολόνια
20:45 — Παρτιζάν vs Αρμάνι Μιλάνο
Αγωνιστική 2 (29-30 Σεπτεμβρίου 2026)
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
20:00 — Αναντολού Εφές vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:00 — Ντουμπάι vs Μπαρτσελόνα
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ολυμπιακός
20:30 — Βαλένθια vs Μπασκόνια
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βίρτους Μπολόνια
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπάγερν Μονάχου
20:45 — Παρί vs Παρτιζάν
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπεσίκτας
21:15 — Παναθηναϊκός vs Βιλερμπάν
Αγωνιστική 3 (1-2 Οκτωβρίου 2026)
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Αναντολού Εφές
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ολυμπιακός
20:45 — Παρί vs Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Μπαρτσελόνα
20:00 — Βιλερμπάν vs Βαλένθια
20:30 — Μπασκόνια vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παρτιζάν
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ντουμπάι
21:15 — Παναθηναϊκός vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
Αγωνιστική 4 (7-9 Οκτωβρίου 2026)
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026
20:45 — Παρί vs Βιλερμπάν
Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βίρτους Μπολόνια
20:30 — Βαλένθια vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παρτιζάν
21:15 — Παναθηναϊκός vs Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ντουμπάι vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Μπασκόνια vs Μπεσίκτας
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 — Ολυμπιακός vs Αναντολού Εφές
Αγωνιστική 5 (13-14 Οκτωβρίου 2026)
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Βιλερμπάν vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Μπασκόνια vs Ντουμπάι
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00 — Βαλένθια vs Ολυμπιακός
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Παρτιζάν vs Παναθηναϊκός
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπεσίκτας
20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπάγερν Μονάχου
20:45 — Παρί vs Βίρτους Μπολόνια
Αγωνιστική 6 (15-16 Οκτωβρίου 2026)
Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ντουμπάι
20:30 — Βαλένθια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βιλερμπάν
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παρτιζάν
Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Μπάγερν Μονάχου
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Παρί
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Αναντολού Εφές
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ολυμπιακός
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπασκόνια
21:15 — Παναθηναϊκός vs Χάποελ Τελ Αβίβ
Αγωνιστική 7 (21-23 Οκτωβρίου 2026)
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βίρτους Μπολόνια
Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπαρτσελόνα
20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπεσίκτας
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ντουμπάι
20:45 — Παρτιζάν vs Ερυθρός Αστέρας
21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπασκόνια
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βιλερμπάν
20:45 — Παρί vs Βαλένθια
21:15 — Ολυμπιακός vs Φενέρμπαχτσε
Αγωνιστική 8 (27-28 Οκτωβρίου 2026)
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:00 — Ντουμπάι vs Παρί
21:00 — Μπασκόνια vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπαρτσελόνα
20:30 — Βαλένθια vs Φενέρμπαχτσε
21:15 — Παναθηναϊκός vs Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Αναντολού Εφές
20:00 — Βιλερμπάν vs Παρτιζάν
20:30 — Μπεσίκτας vs Ολυμπιακός
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ζάλγκιρις Κάουνας
Αγωνιστική 9 (29-30 Οκτωβρίου 2026)
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπάγερν Μονάχου
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παρί
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026
20:00 — Ντουμπάι vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:00 — Βιλερμπάν vs Μπασκόνια
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παρτιζάν
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Βαλένθια
20:30 — Αναντολού Εφές vs Παναθηναϊκός
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπεσίκτας
21:15 — Ολυμπιακός vs Αρμάνι Μιλάνο
Αγωνιστική 10 (4-6 Νοεμβρίου 2026)
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παναθηναϊκός
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπασκόνια
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπαρτσελόνα
20:00 — Βιλερμπάν vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Αναντολού Εφές vs Παρί
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βαλένθια
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ντουμπάι
20:45 — Παρτιζάν vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:15 — Ολυμπιακός vs Ερυθρός Αστέρας
Αγωνιστική 11 (11-13 Νοεμβρίου 2026)
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026
20:45 — Παρί vs Φενέρμπαχτσε
20:45 — Παρτιζάν vs Μπασκόνια
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Βαλένθια vs Μπάγερν Μονάχου
21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ερυθρός Αστέρας
21:15 — Ολυμπιακός vs Ντουμπάι
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026
20:30 — Βιλερμπάν vs Μπεσίκτας
20:30 — Αναντολού Εφές vs Βίρτους Μπολόνια
21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπαρτσελόνα
Αγωνιστική 12 (17-18 Νοεμβρίου 2026)
Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Ντουμπάι vs Αναντολού Εφές
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπάγερν Μονάχου
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ολυμπιακός
20:30 — Μπασκόνια vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παρί
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βιλερμπάν
20:45 — Παρτιζάν vs Βαλένθια
21:00 — Βίρτους Μπολόνια vs Παναθηναϊκός
Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Ρεάλ Μαδρίτης
Αγωνιστική 13 (19-20 Νοεμβρίου 2026)
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παναθηναϊκός
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ντουμπάι
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπασκόνια
21:00 — Βαλένθια vs Βίρτους Μπολόνια
20:45 — Παρί vs Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026
20:30 — Αναντολού Εφές vs Βιλερμπάν
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ερυθρός Αστέρας
20:45 — Παρτιζάν vs Μπεσίκτας
21:15 — Ολυμπιακός vs Ρεάλ Μαδρίτης
Αγωνιστική 14 (24-25 Νοεμβρίου 2026)
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026
19:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βίρτους Μπολόνια
20:00 — Μπεσίκτας vs Παρί
21:00 — Μπαρτσελόνα vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Βαλένθια vs Παναθηναϊκός
20:45 — Βιλερμπάν vs Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026
20:00 — Ντουμπάι vs Παρτιζάν
20:30 — Μπασκόνια vs Αναντολού Εφές
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ζάλγκιρις Κάουνας
21:15 — Ολυμπιακός vs Χάποελ Τελ Αβίβ
Αγωνιστική 15 (3-4 Δεκεμβρίου 2026)
Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Αναντολού Εφές vs Βαλένθια
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παρί
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ερυθρός Αστέρας
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπαρτσελόνα
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Παναθηναϊκός
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ντουμπάι
20:30 — Μπασκόνια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Παρτιζάν
21:15 — Ολυμπιακός vs Βιλερμπάν
Αγωνιστική 16 (10-11 Δεκεμβρίου 2026)
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βιλερμπάν
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπασκόνια
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπάγερν Μονάχου
20:45 — Παρί vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Αναντολού Εφές
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Ντουμπάι vs Μπεσίκτας
20:30 — Βαλένθια vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:45 — Παρτιζάν vs Μπαρτσελόνα
21:15 — Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός
Αγωνιστική 17 (15-16 Δεκεμβρίου 2026)
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Βαλένθια vs Ντουμπάι
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Βιλερμπάν
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:45 — Παρί vs Ολυμπιακός
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπάγερν Μονάχου
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Μπασκόνια vs Μπαρτσελόνα
20:45 — Παρτιζάν vs Αναντολού Εφές
21:15 — Παναθηναϊκός vs Ερυθρός Αστέρας
Αγωνιστική 18 (17-18 Δεκεμβρίου 2026)
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:00 — Βιλερμπάν vs Ντουμπάι
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βαλένθια
Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026
20:30 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπεσίκτας
20:30 — Αναντολού Εφές vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Μπασκόνια vs Παρί
20:45 — Μπαρτσελόνα vs Βίρτους Μπολόνια
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Παναθηναϊκός
21:15 — Ολυμπιακός vs Παρτιζάν
Αγωνιστική 19 (22-23 Δεκεμβρίου 2026)
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Μπεσίκτας vs Φενέρμπαχτσε
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παρτιζάν
20:00 — Βιλερμπάν vs Μπαρτσελόνα
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ολυμπιακός
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ρεάλ Μαδρίτης
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπασκόνια
20:00 — Ντουμπάι vs Παναθηναϊκός
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βαλένθια
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Αναντολού Εφές
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παρί
Αγωνιστική 20 (29-30 Δεκεμβρίου 2026)
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Μπασκόνια vs Βαλένθια
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παναθηναϊκός
20:45 — Παρτιζάν vs Ζάλγκιρις Κάουνας
21:00 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ντουμπάι
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2026
20:00 — Βιλερμπάν vs Ολυμπιακός
20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπαρτσελόνα
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Μπεσίκτας
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Αρμάνι Μιλάνο
20:45 — Παρί vs Ερυθρός Αστέρας
Αγωνιστική 21 (6-8 Ιανουαρίου 2027)
Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μπεσίκτας
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Παρί
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παναθηναϊκός
20:30 — Αναντολού Εφές vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Βαλένθια vs Παρτιζάν
Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βιλερμπάν
20:00 — Ντουμπάι vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Μπασκόνια vs Βίρτους Μπολόνια
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Ολυμπιακός
Αγωνιστική 22 (12-13 Ιανουαρίου 2027)
Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παρί
20:00 — Βιλερμπάν vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Αναντολού Εφές
20:00 — Ντουμπάι vs Φενέρμπαχτσε
21:15 — Παναθηναϊκός vs Βαλένθια
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Παρτιζάν
21:15 — Ολυμπιακός vs Μπασκόνια
Αγωνιστική 23 (14-15 Ιανουαρίου 2027)
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Βαλένθια
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Βιλερμπάν
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Αναντολού Εφές
21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπάγερν Μονάχου
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Μπασκόνια
20:00 — Ντουμπάι vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπαρτσελόνα
20:45 — Παρτιζάν vs Φενέρμπαχτσε
21:15 — Ολυμπιακός vs Παρί
Αγωνιστική 24 (21-22 Ιανουαρίου 2027)
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Παναθηναϊκός
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Αρμάνι Μιλάνο
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπεσίκτας
20:45 — Παρί vs Μπασκόνια
20:45 — Παρτιζάν vs Ολυμπιακός
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Μπαρτσελόνα
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Βίρτους Μπολόνια
20:30 — Αναντολού Εφές vs Ντουμπάι
20:30 — Βαλένθια vs Βιλερμπάν
Αγωνιστική 25 (28-29 Ιανουαρίου 2027)
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Μπασκόνια vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βαλένθια
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Παρί
21:15 — Ολυμπιακός vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2027
20:00 — Βιλερμπάν vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παρτιζάν
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ντουμπάι
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 — Παναθηναϊκός vs Αναντολού Εφές
Αγωνιστική 26 (2-3 Φεβρουαρίου 2027)
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2027
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βίρτους Μπολόνια
20:30 — Αναντολού Εφές vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Μπασκόνια vs Φενέρμπαχτσε
20:45 — Παρί vs Μπεσίκτας
20:45 — Παρτιζάν vs Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 — Παναθηναϊκός vs Ντουμπάι
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ολυμπιακός
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Βιλερμπάν
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ερυθρός Αστέρας
20:45 — Βαλένθια vs Αρμάνι Μιλάνο
Αγωνιστική 27 (4-5 Φεβρουαρίου 2027)
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Ντουμπάι vs Βίρτους Μπολόνια
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπεσίκτας
20:30 — Αναντολού Εφές vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Παρί
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Βιλερμπάν vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Μπασκόνια vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Παναθηναϊκός
20:45 — Βαλένθια vs Μπαρτσελόνα
20:45 — Παρτιζάν vs Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 — Ολυμπιακός vs Μπάγερν Μονάχου
Αγωνιστική 28 (10-12 Φεβρουαρίου 2027)
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Μπασκόνια
20:00 — Βιλερμπάν vs Αναντολού Εφές
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Ντουμπάι
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Παρτιζάν
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπαρτσελόνα
20:30 — Βαλένθια vs Παρί
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Μπάγερν Μονάχου
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2027
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Αρμάνι Μιλάνο
21:15 — Ολυμπιακός vs Παναθηναϊκός
Αγωνιστική 29 (4-5 Μαρτίου 2027)
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2027
20:45 — Μπασκόνια vs Παρτιζάν
20:30 — Βαλένθια vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:45 — Παρί vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:15 — Παναθηναϊκός vs Μπεσίκτας
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Φενέρμπαχτσε
20:00 — Ντουμπάι vs Ολυμπιακός
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Αναντολού Εφές
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Βιλερμπάν
Αγωνιστική 30 (9-10 Μαρτίου 2027)
Τρίτη 9 Μαρτίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Βιλερμπάν
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μπαρτσελόνα
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Μπασκόνια vs Παναθηναϊκός
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Αναντολού Εφές
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Φενέρμπαχτσε
20:45 — Παρτιζάν vs Παρί
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2027
20:00 — Ντουμπάι vs Βαλένθια
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Ολυμπιακός
Αγωνιστική 31 (11-12 Μαρτίου 2027)
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2027
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βιλερμπάν
20:30 — Αναντολού Εφές vs Παρτιζάν
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:45 — Παρί vs Παναθηναϊκός
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ντουμπάι
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Αρμάνι Μιλάνο
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Μπασκόνια
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Βαλένθια
21:15 — Ολυμπιακός vs Μπεσίκτας
Αγωνιστική 32 (18-19 Μαρτίου 2027)
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2027
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Βαλένθια
20:45 — Παρτιζάν vs Μπάγερν Μονάχου
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Παρί
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπασκόνια
21:15 — Παναθηναϊκός vs Ζάλγκιρις Κάουνας
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Αναντολού Εφές
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Ολυμπιακός
20:00 — Ντουμπάι vs Αρμάνι Μιλάνο
20:00 — Βιλερμπάν vs Βίρτους Μπολόνια
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Χάποελ Τελ Αβίβ
Αγωνιστική 33 (23-24 Μαρτίου 2027)
Τρίτη 23 Μαρτίου 2027
20:00 — Ντουμπάι vs Μπασκόνια
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Φενέρμπαχτσε
20:00 — Βιλερμπάν vs Παναθηναϊκός
20:30 — Αναντολού Εφές vs Ερυθρός Αστέρας
20:45 — Παρί vs Αρμάνι Μιλάνο
20:45 — Παρτιζάν vs Βίρτους Μπολόνια
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2027
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Βαλένθια vs Μπεσίκτας
21:15 — Ολυμπιακός vs Μπαρτσελόνα
Αγωνιστική 34 (25-26 Μαρτίου 2027)
Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ντουμπάι
20:00 — Βιλερμπάν vs Παρί
20:30 — Αναντολού Εφές vs Μπασκόνια
21:15 — Παναθηναϊκός vs Παρτιζάν
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2027
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Βαλένθια
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Μπαρτσελόνα
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Μπεσίκτας
21:15 — Ολυμπιακός vs Βίρτους Μπολόνια
Αγωνιστική 35 (31 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2027)
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2027
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Ερυθρός Αστέρας
20:30 — Αναντολού Εφές vs Ολυμπιακός
Πέμπτη 1 Απριλίου 2027
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπεσίκτας
20:30 — Βαλένθια vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:45 — Παρί vs Ντουμπάι
Παρασκευή 2 Απριλίου 2027
20:30 — Μπασκόνια vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παναθηναϊκός
20:45 — Παρτιζάν vs Βιλερμπάν
Αγωνιστική 36 (6-7 Απριλίου 2027)
Τρίτη 6 Απριλίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 — Ερυθρός Αστέρας vs Παναθηναϊκός
20:30 — Μπασκόνια vs Βιλερμπάν
20:45 — Μπαρτσελόνα vs Μπάγερν Μονάχου
20:30 — Βίρτους Μπολόνια vs Βαλένθια
20:45 — Φενέρμπαχτσε vs Ολυμπιακός
20:45 — Παρί vs Αναντολού Εφές
20:45 — Ρεάλ Μαδρίτης vs Αρμάνι Μιλάνο
Τετάρτη 7 Απριλίου 2027
20:00 — Ντουμπάι vs Ζάλγκιρις Κάουνας
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Παρτιζάν
Αγωνιστική 37 (8-9 Απριλίου 2027)
Πέμπτη 8 Απριλίου 2027
20:00 — Χάποελ Τελ Αβίβ vs Ερυθρός Αστέρας
20:00 — Βιλερμπάν vs Ρεάλ Μαδρίτης
20:30 — Αρμάνι Μιλάνο vs Μπασκόνια
20:30 — Μπάγερν Μονάχου vs Φενέρμπαχτσε
20:30 — Βαλένθια vs Αναντολού Εφές
20:45 — Παρί vs Μπαρτσελόνα
21:15 — Παναθηναϊκός vs Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 9 Απριλίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Μακάμπι Τελ Αβίβ
20:45 — Παρτιζάν vs Ντουμπάι
21:15 — Ολυμπιακός vs Ζάλγκιρις Κάουνας
Αγωνιστική 38 (15-16 Απριλίου 2027)
Πέμπτη 15 Απριλίου 2027
20:00 — Ζάλγκιρις Κάουνας vs Φενέρμπαχτσε
20:00 — Ερυθρός Αστέρας vs Αρμάνι Μιλάνο
20:05 — Μακάμπι Τελ Αβίβ vs Μπασκόνια
20:30 — Αναντολού Εφές vs Χάποελ Τελ Αβίβ
20:45 — Παρί vs Μπάγερν Μονάχου
21:15 — Παναθηναϊκός vs Ρεάλ Μαδρίτης
Παρασκευή 16 Απριλίου 2027
20:00 — Μπεσίκτας vs Βίρτους Μπολόνια
20:00 — Ντουμπάι vs Βιλερμπάν
20:30 — Μπαρτσελόνα vs Παρτιζάν
21:15 — Ολυμπιακός vs Βαλένθια
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