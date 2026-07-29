Στη Γαλλία θα κάνει πρεμιέρα (29/9) ο Άρης στο Eurocup της επόμενης περιόδου καθώς θα φιλοξενηθεί από τη Λε Μαν.

Το Eurocup κοινοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης και ο Άρης θα αντιμετωπίσει (29/9, 20:00) εκτός έδρας τη Λε Μαν. Όλοι οι εντός έδρας αγώνες των «κίτρινων» θα ξεκινήσουν στις 20:00. Η κανονική διάρκεια του Eurocup θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη.

1η Αγωνιστική (29/9, 20:00): Λε Μαν - Άρης

2η Αγωνιστική (7/10, 20:00): Άρης - Μπούργος

3η Αγωνιστική (14/10, 20:00): Άρης - Ντερτόνα

4η Αγωνιστική (20/10, 20:00): Ροστόκ - Άρης

5η Αγωνιστική (28/10, 20:00): Άρης - Τσεντεβίτα Ολίμπια

6η Αγωνιστική (4/11, 20:00): Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης

7η Αγωνιστική (11/11, 20:00): Άρης - Ρίγα Ζέλι

8η Αγωνιστική (18/11, 20:00): Άρης - Λε Μαν

9η Αγωνιστική (9/12, 20:30): Μπούργος - Άρης

10η Αγωνιστική (15/12, 19:30): Ντερτόνα - Άρης

11η Αγωνιστική (22/12, 20:00): Άρης - Ροστόκ

12η Αγωνιστική (30/12, 18:30): Τσεντεβίτα Ολίμπια - Άρης

13η Αγωνιστική (5/1, 20:00): Άρης - Χαποέλ Ιερουσαλήμ

14η Αγωνιστική (12/1, 19:00): Ρίγα Ζέλι - Άρης