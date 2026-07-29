Άρης: Το πρόγραμμα στο Eurocup
Το Eurocup κοινοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης και ο Άρης θα αντιμετωπίσει (29/9, 20:00) εκτός έδρας τη Λε Μαν. Όλοι οι εντός έδρας αγώνες των «κίτρινων» θα ξεκινήσουν στις 20:00. Η κανονική διάρκεια του Eurocup θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα του Άρη.
1η Αγωνιστική (29/9, 20:00): Λε Μαν - Άρης
2η Αγωνιστική (7/10, 20:00): Άρης - Μπούργος
3η Αγωνιστική (14/10, 20:00): Άρης - Ντερτόνα
4η Αγωνιστική (20/10, 20:00): Ροστόκ - Άρης
5η Αγωνιστική (28/10, 20:00): Άρης - Τσεντεβίτα Ολίμπια
6η Αγωνιστική (4/11, 20:00): Χάποελ Ιερουσαλήμ - Άρης
7η Αγωνιστική (11/11, 20:00): Άρης - Ρίγα Ζέλι
8η Αγωνιστική (18/11, 20:00): Άρης - Λε Μαν
9η Αγωνιστική (9/12, 20:30): Μπούργος - Άρης
10η Αγωνιστική (15/12, 19:30): Ντερτόνα - Άρης
11η Αγωνιστική (22/12, 20:00): Άρης - Ροστόκ
12η Αγωνιστική (30/12, 18:30): Τσεντεβίτα Ολίμπια - Άρης
13η Αγωνιστική (5/1, 20:00): Άρης - Χαποέλ Ιερουσαλήμ
14η Αγωνιστική (12/1, 19:00): Ρίγα Ζέλι - Άρης
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