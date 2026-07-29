Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη regular season του EuroCup τη σεζόν 2026-27.

Το EuroCup έκανε γνωστό το πρόγραμμα της regular season για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της, εντός έδρας κόντρα στη Μανρέσα στις 30/9, 20:00.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο EuroCup: