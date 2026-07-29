EuroCup: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη regular season 2026-27
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Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στη regular season του EuroCup τη σεζόν 2026-27.
Το EuroCup έκανε γνωστό το πρόγραμμα της regular season για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο ΠΑΟΚ έμαθε τους αντιπάλους του ενόψει της νέας σεζόν.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι ξεκινάει τις υποχρεώσεις της, εντός έδρας κόντρα στη Μανρέσα στις 30/9, 20:00.
Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο EuroCup:
- 1η αγωνιστική: Μανρέσα (30/9, 20:00) — Εντός
- 2η αγωνιστική: Μονακό (6/10, 19:30) — Εκτός
- 3η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις (13/10, 19:00) — Εκτός
- 4η αγωνιστική: Ουλμ (21/10, 20:00) — Εντός
- 5η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 19:00) — Εκτός
- 6η αγωνιστική: Ρόμα Μπάσκετ (4/11, 20:00) — Εντός
- 7η αγωνιστική: Μπαλκάν Μπότεβγκραντ (10/11, 19:00) — Εκτός
- 8η αγωνιστική: Μανρέσα (18/11, 20:30) — Εκτός
- 9η αγωνιστική: Μονακό (8/12, 20:00) — Εντός
- 10η αγωνιστική: Λιετκαμπέλις (16/12, 20:00) — Εντός
- 11η αγωνιστική: Ουλμ (23/12, 19:00) — Εκτός
- 12η αγωνιστική: Μπαχτσεσεχίρ (29/12, 20:30) — Εντός
- 13η αγωνιστική: Ρόμα Μπάσκετ (6/1, 20:00) — Εκτός
- 14η αγωνιστική: Μπαλκάν Μπότεβγκραντ (13/1, 20:00) — Εντός
@Photo credits: eurokinissi
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