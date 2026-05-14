Η Βαλένθια έχει εντυπωσιακό σερί φέτος κόντρα στις ελληνικές ομάδες, ενώ μάλιστα έχει καταφέρει να κερδίσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη χώρα μας.

Μετά την νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Game 5, η ισπανική ομάδα προκρίθηκε στο πρώτο Final Four της ιστορίας της, έχοντας κερδίσει τέσσερις φορές στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, έχει επικρατήσει και του Παναθηναϊκού, αλλά και του Ολυμπιακού, επί ελληνικού εδάφους.

Οι Ισπανοί φέτος μετράνε πέντε νίκες κόντρα στον Παναθηναϊκό, εκ των οποίων οι τρεις μέσα στο γήπεδό τους. Κόντρα στους «ερυθρόλευκους», έχει κάνει δύο θετικά αποτελέσματα και μάλιστα το πρώτο μέσα στο φαληρικό στάδιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βαλένθια θέλει να κερδίσει για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα στο Final Four και να συνεχίσει να γράφει τη δική της... ιστορία τη φετινή χρονιά.

Όπως έχει αποδειχθεί η Ελλάδα της ταιριάζει και θέλει να συνεχίσει την παράδοση των θετικών αποτελεσμάτων.