Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην επιβλητική Βαλένθια και ηττήθηκε με 102-84 χάνοντας κάθε ελπίδα για το πλεονέκτημα έδρας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη στα χέρια του για το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στην καταιγιστική Βαλένθια που ηττήθηκε με 102-84 χάνοντας μια και καλή οποιαδήποτε ελπίδα για την τετράδα.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Το ματς

Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Ο Λεσόρ άνοιξε το σκορ, η Βαλένθια απάντησε άμεσα με ένα σερί 8-0, βρίσκοντας ρυθμό από νωρίς πίσω από τα 6.75 με τους Μπαντιό και Τόμπσον (8-2 στο 2’). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, φτάνοντας γρήγορα στο 11-6 με 3/4 τρίποντα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε μπει «παγωμένος», με 3/12 σουτ και 0/5 τρίποντα στο πρώτο πεντάλεπτο. Η πρώτη «ανάσα» ήρθε από τον Σλούκα, ο οποίος βρήκε στόχο από την περιφέρεια στο 6:37, μειώνοντας σε 15-11 και βάζοντας τέλος στην αστοχία των «πρασίνων» από την περιφέρεια. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ισορροπεί το παιχνίδι, με τους Ναν και Φαρίντ να φέρνουν τη διαφορά στο καλάθι (17-15). Ωστόσο, η Βαλένθια είχε απάντηση από την περιφέρεια. Ο Μπαντιό και ο Τόμπσον συνέχισαν να «πυροβολούν», ανεβάζοντας τη διαφορά στο 25-17 λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε λύση με τρίποντο, ενώ ο Σλούκας με ένα καλάθι και φάουλ βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μαζέψει τη διαφορά και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο -4 (27-23) έχοντας κάνει μόλις 1 λάθος.

Στη δεύτερη περίοδο, το ματς άνοιξε ακόμη περισσότερο. Ο Όσμαν και ο Τέιλορ αντάλλαξαν τρίποντα στο ξεκίνημα, όμως η Βαλένθια συνέχισε να βρίσκει λύσεις με συνέπεια, φτάνοντας στο 33-26 με τη βοήθεια και του Ρίβερς. Τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού έγιναν πιο έντονα με τους γηπεδούχους να παραμένουν εντυπωσιακοί από την περιφέρεια, έχοντας ήδη 7/14 τρίποντα μέχρι τα μέσα της περιόδου (38-30 στο 13’). Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη και τον ρυθμό να παραμένει υψηλός, η Βαλένθια εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι και το +14 (48-34 στο 15’), εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις αδυναμίες της άμυνας των «πρασίνων». Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με προσωπικές ενέργειες, με τους Χέιζ-Ντέιβις και Γκραντ να μειώνουν σε 48-39. Όμως ο Μπαντιό συνέχισε την εξαιρετική του βραδιά από το τρίποντο, κρατώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (51-39 στο 17’). Παρά τον καταιγιστικό ρυθμό της Βαλένθια, οι «πράσινοι» δεν κατέρρευσαν και με εκτελεστές τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις, κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά και να πάνε στα αποδυτήρια στο -9 (56-47).

Μετά την ανάπαυλα, η Βαλένθια συνέχιζε στο ίδιο τροπάριο των γρήγορων επιθέσεων και τον εύστοχων τριπόντων κρατώντας τα ηνία της αναμέτρησης (64-53, στο 22'). Βγάζοντας τρεις καλές άμυνες, οι Σλούκας και Όσμαν ροκάνισαν τη διαφορά στους 5 πόντους (66-61, στο 26'), όμως το τρίποντο του Κοστέλο που έκανε το +9 ξανά (71-62) ήρθε σε κακό timing για τον Παναθηναϊκό που είχε βελτιώσει την εικόνα του. Με τον Μοντέρο ανέβηκε ξανά στο +11 η Βαλένθια (74-63 στο 28:34) και ο ίδιος ήταν αυτός που με τρίποντό του διατήρησε τη διψήφια διαφορά των Ισπανών στο φινάλε τη τρίτης περιόδου (82-69, στο 30').

Για πρώτη φορά στο +15 η Βαλένθια, δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (84-69), ωστόσο ο Σλούκας απάντησε για το 84-71 στο 30:39. Με τέσσερις σερί πόντους οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 πόντους (88-72), με τον Ναν να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο στο ματς από τα 6.75 για το 88-74 στο 32:30. Με 4:18 για το τέλος η Βαλένθια βρισκόταν στο +14 με τη βοήθεια του Κοστέλο (90-76). Απέλπιδες ήταν οι προσπάθειες των Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις στα τελευταία λεπτά, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις με τον Μοντέρο να κάνει το 98-80 με δύο εύστοχα καλάθια του.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 56-47, 82-69, 102-84

Βαλένθια

Παίκτης Λεπτά Πόντοι 2π. 3π. Βολές Ριμπ. (Επ/Αμ/Σ) Αστ Κλ Λαθ PIR Μπαντιό 21:01 14 1/4 4/7 0/0 1/3/4 3 0 0 11 Τέιλορ 23:24 10 3/5 1/4 1/2 3/2/5 3 2 2 14 Πουέρτο 16:36 10 2/4 2/5 0/0 1/5/6 0 0 1 10 Ρίβερς 15:24 16 5/6 2/3 0/0 2/5/7 3 0 0 22 Πραντίγια 17:01 2 1/1 0/1 0/0 0/2/2 1 0 1 3 Κι 21:54 8 2/3 0/3 4/4 2/3/5 1 1 1 13 Μοντέρο 24:54 22 6/6 2/7 4/4 0/1/1 7 0 0 30 Μουρ 13:22 0 0/1 0/0 0/2 0/0/0 1 1 2 -5 Σακό 12:27 2 1/2 0/0 0/0 2/3/5 1 0 1 5 Τόμπσον 17:38 8 1/1 2/4 0/0 2/0/2 1 0 1 8 Κοστέλο 13:14 10 2/2 1/1 3/4 1/0/1 0 0 0 10 Νογές 03:05 0 0/0 0/1 0/0 0/1/1 1 1 0 0 Σύνολο 200:00 102 24/35 14/36 12/16 14/27/41 22 5 10 122

Παναθηναϊκός