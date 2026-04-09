ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Γιώργος Κούβαρης
Ο Παναθηναϊκός κρατούσε την τύχη στα χέρια του για το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν τα κατάφερε απέναντι στην καταιγιστική Βαλένθια που ηττήθηκε με 102-84 χάνοντας μια και καλή οποιαδήποτε ελπίδα για την τετράδα.
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Το ματς
Το ξεκίνημα του αγώνα δεν ήταν το ιδανικό για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν. Ο Λεσόρ άνοιξε το σκορ, η Βαλένθια απάντησε άμεσα με ένα σερί 8-0, βρίσκοντας ρυθμό από νωρίς πίσω από τα 6.75 με τους Μπαντιό και Τόμπσον (8-2 στο 2’). Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο μοτίβο, φτάνοντας γρήγορα στο 11-6 με 3/4 τρίποντα, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε μπει «παγωμένος», με 3/12 σουτ και 0/5 τρίποντα στο πρώτο πεντάλεπτο. Η πρώτη «ανάσα» ήρθε από τον Σλούκα, ο οποίος βρήκε στόχο από την περιφέρεια στο 6:37, μειώνοντας σε 15-11 και βάζοντας τέλος στην αστοχία των «πρασίνων» από την περιφέρεια. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να ισορροπεί το παιχνίδι, με τους Ναν και Φαρίντ να φέρνουν τη διαφορά στο καλάθι (17-15). Ωστόσο, η Βαλένθια είχε απάντηση από την περιφέρεια. Ο Μπαντιό και ο Τόμπσον συνέχισαν να «πυροβολούν», ανεβάζοντας τη διαφορά στο 25-17 λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου. Ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε λύση με τρίποντο, ενώ ο Σλούκας με ένα καλάθι και φάουλ βοήθησε τον Παναθηναϊκό να μαζέψει τη διαφορά και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο -4 (27-23) έχοντας κάνει μόλις 1 λάθος.
Στη δεύτερη περίοδο, το ματς άνοιξε ακόμη περισσότερο. Ο Όσμαν και ο Τέιλορ αντάλλαξαν τρίποντα στο ξεκίνημα, όμως η Βαλένθια συνέχισε να βρίσκει λύσεις με συνέπεια, φτάνοντας στο 33-26 με τη βοήθεια και του Ρίβερς. Τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού έγιναν πιο έντονα με τους γηπεδούχους να παραμένουν εντυπωσιακοί από την περιφέρεια, έχοντας ήδη 7/14 τρίποντα μέχρι τα μέσα της περιόδου (38-30 στο 13’). Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη και τον ρυθμό να παραμένει υψηλός, η Βαλένθια εκτόξευσε τη διαφορά μέχρι και το +14 (48-34 στο 15’), εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις αδυναμίες της άμυνας των «πρασίνων». Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει με προσωπικές ενέργειες, με τους Χέιζ-Ντέιβις και Γκραντ να μειώνουν σε 48-39. Όμως ο Μπαντιό συνέχισε την εξαιρετική του βραδιά από το τρίποντο, κρατώντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (51-39 στο 17’). Παρά τον καταιγιστικό ρυθμό της Βαλένθια, οι «πράσινοι» δεν κατέρρευσαν και με εκτελεστές τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις, κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά και να πάνε στα αποδυτήρια στο -9 (56-47).
Μετά την ανάπαυλα, η Βαλένθια συνέχιζε στο ίδιο τροπάριο των γρήγορων επιθέσεων και τον εύστοχων τριπόντων κρατώντας τα ηνία της αναμέτρησης (64-53, στο 22'). Βγάζοντας τρεις καλές άμυνες, οι Σλούκας και Όσμαν ροκάνισαν τη διαφορά στους 5 πόντους (66-61, στο 26'), όμως το τρίποντο του Κοστέλο που έκανε το +9 ξανά (71-62) ήρθε σε κακό timing για τον Παναθηναϊκό που είχε βελτιώσει την εικόνα του. Με τον Μοντέρο ανέβηκε ξανά στο +11 η Βαλένθια (74-63 στο 28:34) και ο ίδιος ήταν αυτός που με τρίποντό του διατήρησε τη διψήφια διαφορά των Ισπανών στο φινάλε τη τρίτης περιόδου (82-69, στο 30').
Για πρώτη φορά στο +15 η Βαλένθια, δυσκόλεψαν πολύ τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου (84-69), ωστόσο ο Σλούκας απάντησε για το 84-71 στο 30:39. Με τέσσερις σερί πόντους οι γηπεδούχοι εκτόξευσαν τη διαφορά στους 16 πόντους (88-72), με τον Ναν να βρίσκει για πρώτη φορά στόχο στο ματς από τα 6.75 για το 88-74 στο 32:30. Με 4:18 για το τέλος η Βαλένθια βρισκόταν στο +14 με τη βοήθεια του Κοστέλο (90-76). Απέλπιδες ήταν οι προσπάθειες των Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις στα τελευταία λεπτά, καθώς οι γηπεδούχοι είχαν πάντα τις κατάλληλες απαντήσεις με τον Μοντέρο να κάνει το 98-80 με δύο εύστοχα καλάθια του.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 56-47, 82-69, 102-84
Βαλένθια
|Παίκτης
|Λεπτά
|Πόντοι
|2π.
|3π.
|Βολές
|Ριμπ. (Επ/Αμ/Σ)
|Αστ
|Κλ
|Λαθ
|PIR
|Μπαντιό
|21:01
|14
|1/4
|4/7
|0/0
|1/3/4
|3
|0
|0
|11
|Τέιλορ
|23:24
|10
|3/5
|1/4
|1/2
|3/2/5
|3
|2
|2
|14
|Πουέρτο
|16:36
|10
|2/4
|2/5
|0/0
|1/5/6
|0
|0
|1
|10
|Ρίβερς
|15:24
|16
|5/6
|2/3
|0/0
|2/5/7
|3
|0
|0
|22
|Πραντίγια
|17:01
|2
|1/1
|0/1
|0/0
|0/2/2
|1
|0
|1
|3
|Κι
|21:54
|8
|2/3
|0/3
|4/4
|2/3/5
|1
|1
|1
|13
|Μοντέρο
|24:54
|22
|6/6
|2/7
|4/4
|0/1/1
|7
|0
|0
|30
|Μουρ
|13:22
|0
|0/1
|0/0
|0/2
|0/0/0
|1
|1
|2
|-5
|Σακό
|12:27
|2
|1/2
|0/0
|0/0
|2/3/5
|1
|0
|1
|5
|Τόμπσον
|17:38
|8
|1/1
|2/4
|0/0
|2/0/2
|1
|0
|1
|8
|Κοστέλο
|13:14
|10
|2/2
|1/1
|3/4
|1/0/1
|0
|0
|0
|10
|Νογές
|03:05
|0
|0/0
|0/1
|0/0
|0/1/1
|1
|1
|0
|0
|Σύνολο
|200:00
|102
|24/35
|14/36
|12/16
|14/27/41
|22
|5
|10
|122
Παναθηναϊκός
|Παίκτης
|Λεπτά
|Πόντοι
|2π.
|3π.
|Βολές
|Ριμπ. (Επ/Αμ/Σ)
|Αστ
|Κλ
|Λαθ
|PIR
|Σορτς
|12:17
|7
|3/6
|0/0
|1/1
|0/0/0
|2
|0
|2
|3
|Καλαϊτζάκης
|01:23
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|1
|Οσμάν
|34:51
|16
|3/4
|2/5
|4/4
|1/3/4
|0
|1
|1
|16
|Σλούκας
|20:40
|10
|3/4
|1/2
|1/1
|0/1/1
|3
|2
|1
|12
|Χέιζ-Ντέιβις
|33:16
|19
|7/12
|1/4
|2/4
|2/2/4
|2
|1
|1
|17
|Γκραντ
|23:31
|7
|1/3
|1/2
|2/2
|1/0/1
|2
|2
|0
|8
|Ναν
|23:35
|8
|2/5
|1/5
|1/2
|0/3/3
|3
|0
|2
|4
|Λεσόρ
|24:34
|9
|3/6
|0/0
|3/4
|1/5/6
|1
|0
|0
|14
|Φαρίντ
|04:44
|2
|0/0
|0/0
|2/2
|0/1/1
|0
|0
|0
|3
|Γκριγκόνις
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|Ερνανγκόμεθ
|21:09
|6
|3/4
|0/3
|0/0
|3/4/7
|0
|0
|0
|8
|Μήτογλου
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|Σύνολο
|200:00
|84
|25/44
|6/21
|16/20
|9/19/28
|13
|6
|7
|87
