Tο μέλλον του Άταμαν συζητήθηκε στο Gazz Floor by Novibet: «Αποκλείεται να φύγει μόνος του, υπάρχει και θέμα αποζημίωσης»

Στο Gazz Floor by Novibet της Τετάρτης (13/05), συζητήθηκε το μέλλον του Έργκιν Άταμαν, μετά την ήττα και τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Ο Αντώνης Καλκαβούρας και ο Νίκος Παπαδογιάννης δεν απέκλεισαν το σενάριο να φύγει ο Τούρκος τεχνικός ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Επίσης, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης τόνισε: «Αποκλείω το να φύγει μόνος του, δεν υπάρχει θέμα παραίτησης, είναι και θέμα εγωϊσμού. Επίσης δεν έχει τεθεί ποτέ θέμα αμφισβήτησης από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο του Άταμαν, ακόμα και αν δεν πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four».

Με τη σειρά του ο Ιωάννης Παπαπέτρου είπε:

«Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει μόνος του, θα αφήσει μία τεράστια αποζημίωση δεν θα το έκανε κανείς αυτό. Ο Παναθηναϊκός αυτό που σκέφτεται και τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Έχει μπροστά του έναν προπονητή, που μαζί του έχει κερδίσει EuroLeague, έχει κερδίσει ιστορικό πρωτάθλημα πριν από δύο χρόνια. Έχασε το πρωτάθλημα πέρσι και το Final Four φέτος, αλλά κλείνοντας τη χρονιά θα ήταν δύσκολο να βρει άλλον προπονητή. Αν αποφάσιζε να αλλάξει προπονητή το καλοκαίρι θα ήταν άλλα τα δεδομένα».