Βαλένθια: Ο Μοντέρο ύψωσε την δομινικανή σημαία και αποθεώθηκε από συμπαίκτες και κόσμο (vid)
Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 81-64, με τον Ζαν Μοντέρο να πανηγυρίζει με τη δομινικανή σημαία την πρόκριση της ομάδας του στο Final Four της Αθήνας.
Συγκεκριμένα ο «ηγέτης» της ισπανικής ομάδας, θέλησε να γιορτάσει την ιστορική νίκη της Βαλένθια, τυλιγμένος με τη σημαία της χώρας του. Στη συνέχεια μάλιστα δέχτηκε και την αποθέωση, τόσο από τους συμπαίκτες του, όσο και από τους οπαδούς.
Ο Ζαν Μοντέρο τελείωσε το Game 5, έχοντας 12 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, την ώρα που στη χρονιά έχει μ.ο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ, ανά αγώνα και αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ τη φετινή σεζόν.
Δείτε το βίντεο:
Wait for the moment with Coach Martínez 🧡@jeanmontero03 👏🕺🏾🇩🇴#RivalrySeries pic.twitter.com/phWjLZTf6e— EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2026
