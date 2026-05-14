O Παπαπέτρου αποκάλυψε στο Gazz Floor την ατάκα που του είπε ο Σπανούλης: «Να ξέρεις μικρέ...»

Στο Gazz Florr by Novibet της Τετάρτης (13/05), ο Ιωάννης Παπαπέτρου αναφέρθηκε σε μία φράση που του είχε πει ο Βασίλης Σπανούλης από τα πρώτα του χρόνια στον Ολυμπιακό.

Τοποθετήθηκε σχετικά με την αποτυχία στον αθλητισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όταν ήμουν πολύ μικρός τα πρώτα χρόνια στον Ολυμπιακό, μου είπε ο Βασίλης Σπανούλης "να ξέρεις μικρέ ο αθλητισμός έχει πάρα πολλές στεναχώριες και πολύ λίγες χαρές. Αν το αντέχεις αυτό καλώς, αν δεν το αντέχεις μείνε σπίτι σου". Και έχει δίκιο, έτσι είναι. Δεν είναι κάθε χρονιά πετυχημένη και όλα ρόδινα».