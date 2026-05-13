Ο Παναθηναϊκός γνώρισε νέα οδυνηρή ήττα στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας με 3-2 νίκες έχοντας υποστεί reverse sweep.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Όνειρο ήταν και πάει. Στην Ισπανία έπεσαν στο κενό και οι τελευταίες ελπίδες του Παναθηναϊκού για πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, έχοντας πετάξει στα σκουπίδια τις δύο πρώτες νίκες του στα δύο πρώτα ματς της σειράς. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν και πάλι κατώτεροι των περιστάσεων γνωρίζοντας την 3η σερί ήττα από την ισπανική ομάδα και την 5η συνολικά τη φετινή σεζόν σε σύνολο επτά αναμετρήσεων.

Μόνο που αυτή τη φορά ήταν και μοιραία καθώς ο Παναθηναϊκός γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four της Αθήνας, το οποίο αποτελούσε και τον πρωταρχικό στόχο της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν. Η Βαλένθια αποτέλεσε απροσπέλαστο εμπόδιο για το «τριφύλλι» καθώς δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει το παιχνίδι της. Παρουσιάστηκε εκ νέου κατώτερος των περιστάσεων με αποτέλεσμα να χάσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία και θα διεξαχθεί μέσα στο σπίτι του.

Οι «πράσινοι» ήταν πολύ άστοχοι ενώ πλήρωσαν το κακό διάστημα στην 2η περίοδο, όταν και η Βαλένθια πήρε μομέντουμ και διαφορά στο σκορ. Ο Μπαντιό έκανε την «ζημιά» έχοντας περιορίσει τον Ναν και ταυτόχρονα έχοντας πρωτοστατήσει στην επίθεση της ομάδας του με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 27:31 λεπτά συμμετοχής.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ κακό ήταν το επιθετικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να βρουν με τίποτα τον δρόμο για το καλάθι της Βαλένθια και μάλιστα με κακές επιλογές. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχαν 0/5 σουτ εντός παιδιάς και 3 λάθη στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα και δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν την καλή τους άμυνα έχοντας περιορίσει την επιθετική δράση των γηπεδούχων. Οι πρώτοι ελληνικοί πόντοι ήρθαν ύστερα από 04:40 λεπτά δια χειρός Ναν ο οποίος και είχε μειώσει σε 6-2.

Η αλήθεια είναι ότι έπεφταν κορμιά, κάτι που δυσκόλευε πολύ τις τελικές επιλογές των δύο ομάδων. Αμφότερες φύλαγαν περισσότερο τα... νώτα τους και έβαζαν την επίθεση σε δεύτερη μοίρα. Κάτι που αποτυπώθηκε από το σκορ της 1ης περιόδου (14-10 η Βαλένθια), ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι είχαν 2/7 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 9-3 ριμπάουντ και 4 ασίστ για 2 λάθη, ενώ αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός 4/9 δίποντα, 0/7 τρίποντα (!) 2/2 βολές, 8-3 ριμπάουντ και μόλις μία τελική πάσα για 3 λάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει προβάδισμα με 16-17 στο 12' αλλά η συνέχεια δεν ήταν ίδια. Η καλή αμυντική παρουσία των «πρασίνων» δεν είχε συνέχεια και ένα «νεκρό» τρίλεπτο ήταν αρκετό για να δώσει τη δυνατότητα στην Βαλένθια να τρέξει σερί 9-0 βρίσκοντας πόντους στο ανοικτό γήπεδο για το 25-17. Η διαφορά έφτασε και στο +17 για την ισπανική ομάδα (35-18) έχοντας δεχθεί το «τριφύλλι» επιμέρους σκορ 19-1 (!) και αυτό λόγω του κακού αμυντικού τρανζίσιον.

Ουσιαστικά τίποτε απολύτως δεν λειτουργούσε σωστά για την ελληνική ομάδα η οποία είχε παρασυρθεί από το μομέντουμ της Βαλένθια. Στο τελευταίο λεπτό κατάφερε να «τρέξει» ένα 5-0 σερί με το οποίο μείωσε σε 35-23 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 7/16 δίποντα, 2/15 τρίποντα, 3/4 βολές, 19-3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 8 λάθη, τα τέσσερα εκ των οποίων ο Κέντρικ Ναν (7π.) Την ίδια ώρα η Βαλένθια είχε 7/18 δίποντα, 4/20 τρίποντα, 9/9 βολές, 19-7 ριμπάουντ, 9 τελικές πάσες, πέντε κλεψίματα και τα μισά (4) λάθη.

Ο δείκτης του σκορ παράμενε σε υψηλά επίπεδα και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, με την Βαλένθια να επιστρέφει στο +17 (43-26) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν η αντίδραση. Και με σερί 10-0 μείωσε σε 43-36 προσπαθώντας να επιστρέψει στο παιχνίδι και να ξαναγίνει ανταγωνιστικός. Οι «πράσινοι» πλησίασαν και στους 6 πόντους (48-42 στο 26', 50-44 στο 27' και 52-46 στο 28') έχοντας μπει για τα καλά στην εξίσωση και ο Βασίλης Τολιόπουλος (8π.).

Η 3η περίοδος έκλεισε με τον Παναθηναϊκό στο -6 (56-50) χάρη σε τρίποντο του Χουάντσο ακριβώς με την εκπνοή. Οι «πράσινοι» είχαν έως το 30' 10/22 δίποντα, 8/24 τρίποντα, 6/8 βολές, 24-5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα και 10 λάθη, ενώ η Βαλένθια που είχε σε τρομερό βράδυ τον Μπαντιό (20π.) σούταρε 12/25 δίποντα, 6/25 τρίποντα, 14/19 βολές, όπως επίσης 23-9 ριμπάουντ, 10 ασίστ για 6 λάθη και 5 κλεψίματα.

Στην 4η περίοδο, μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρισκόταν σε απόσταση έξι πόντων ωστόσο ένα σερί 10-0 της Βαλένθια (από το 61-55) έμελλε να ρίξει την χαριστική βολή στην ελληνική ομάδα. Με το σκορ στο 71-55 στα μισά της τελευταίας περιόδου δεν υπήρξε άλλος γυρισμός για το «τριφύλλι» και καμία άλλη αντίδραση με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα και να αποχαιρετήσει τη συμμετοχή στο Final Four της Αθήνας.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… για ένα ακόμα παιχνίδι δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να αναχαιτίσει το παιχνίδι της Βαλένθια. Οι Ισπανοί όταν βρήκαν μομέντουμ έτρεξαν στο ανοικτό γήπεδο, βρήκαν πόντους στο τρανζίσιον και από τη στιγμή που πήραν το μομέντουμ την διαφορά στο +17 δεν άφησαν την μεγάλη ευκαιρία να γλυστρίσει από τα χέρια τους.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Μπρανκού Μπαντιό ο οποίος 27:31 λεπτά συμμετοχής ήταν αποτελεσματικός και στις δύο πλευρές του παρκέ έχοντας 20 πόντους με 3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπράντον Κι (12π., 6ριμπ.) και Ζαν Μοντέρο (12π., 5ριμπ., 3ασ.) οι οποίοι έβαλαν το κερασάκι στην ισπανική τούρτα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γκραντ το πάλεψε περισσότερο (7π., 10ασ., 4ριμπ., 1κλ., 0 λάθη) σε 30:56'.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Κέντρικ Ναν ο οποίος πραγματοποίησε κάκιστη εμφάνιση, με πολλά νεύρα και έχοντας 4/13 σουτ και 6 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64.

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 3-2

VALENCIA BASKET (Coach: P. Martinez) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AS TO ST BL PF FO +/- IDX STARTERS 0 B. BADIO * 27:31 20 3/6 2/7 8/8 38.5% 3 2 5 2 2 2 1 1 6 14 25 8 J. MONTERO * 25:43 12 1/3 1/2 7/8 40.0% 1 4 5 3 0 0 3 4 9 0 24 1 K. TAYLOR * 26:32 9 3/7 1/3 0/0 40.0% 2 5 7 5 2 2 0 1 1 7 14 24 M. COSTELLO * 15:14 3 0/2 1/4 0/2 16.7% 1 3 4 0 0 0 0 2 1 0 2 12 N. SAKO * 15:04 2 1/2 0/0 0/4 50.0% 2 3 5 1 0 0 1 1 2 10 5 BENCH 7 B. KEY 18:57 12 4/6 0/0 4/4 66.7% 0 6 6 0 0 0 1 3 2 14 14 5 S. DE LARREA 15:41 9 1/1 2/4 1/1 60.0% 0 2 2 2 0 0 0 2 0 10 11 3 N. REUVERS 18:18 6 2/3 0/4 2/2 28.6% 1 4 5 0 0 1 1 2 1 11 7 4 J. PRADILLA 12:27 5 1/1 1/3 0/0 50.0% 1 1 2 0 2 2 1 2 0 0 7 13 D. THOMPSON 22:30 3 0/1 1/4 0/0 20.0% 0 0 0 0 1 0 0 2 0 10 -1 10 O. MOORE 02:03 0 0/1 0/0 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 -1 32 I. NOGUES 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TEAM TOTALS 81 16/33 9/31 22/29 39.1% 14 32 46 16 7 10 8 20 22 - 102