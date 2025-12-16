Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε ένα πολύ καλό διάστημα, απ' τα καλύτερά του στη σεζόν στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια απέδρασε από το ΣΕΦ με 92-99, κάνοντας ντεμαράζ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
Με τους Ισπανούς να μετρούν 50% από το τρίποντο (16/32) και να χτυπούν από την περίμετρο χρησιμοποιώντας τους σέντερ τους. Σβήνοντας έτσι το μαγικό τρίτο δεκάλεπτο του Τόμας Γουόκαπ.
Ολυμπιακός - Βαλένθια: Ο αγώνας
Η Βαλένθια ξεκίνησε με 3/4 τρίποντα την αναμέτρηση, με τον Ρίβερς να χτυπάει σε αυτό το κομμάτι τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε ανάλογη ευστοχία. Με τον Παπανικολάου στην αρχική πεντάδα αντί του Ντόρσεϊ και πολύ καλύτερη κυκλοφορία, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 18-15 (6'). Η ευστοχία των Ισπανών, όμως, συνεχίστηκε, όπως αντίστοιχα και του Ολυμπιακού με τον Ντόρσεϊ να περνάει στο παρκέ (27-25, 10').
Ντόρσεϊ και Φουρνιέ πήραν σκυτάλη από τον Βεζένκοβ και ο Ολυμπιακός πήρε απόσταση δέκα πόντων (37-27, 12'), με 7/12 από την περίμετρο. Η απάντηση, βέβαια, ήρθε με το ίδιο νόμισμα από τη Βαλένθια που έψαχνε διαρκώς το σουτ των ψηλών της και πλησίασε στο 42-39 (17') και συνέχισε με το καλό της μομέντουμ. Τα 7/14 τρίποντα και τα 8 επιθετικά ριμπάουντ, της έδωσαν το προβάδισμα με 47-49 (20').
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γουόκαπ και Παπανικολάου έκλεισαν τους διαδρόμους στην άμυνα, ο πρώτος σκόραρε 9 πόντους για το 59-49 (23') και η... σπίθα άναψε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε υψηλά τα επίπεδα της έντασης για οκτώ λεπτά, αλλά ένα μικρό 0-5 της Βαλένθια την επανέφερε στο -8 (73-65, 29').
Δύο σουτ των Κοστέλο και Τόμπσον μείωσαν ακόμα περισσότερο στο 32' (78-73), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει στο παρκέ ταυτόχρονα τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, κάτι που δε συνηθίζει. Για να ακολουθήσει ένα ακόμα 0-13 σερί από τους Ισπανούς, που προσπέρασαν με 82-88 μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο.
Ο Ολυμπιακός έψαξε μεγάλα σουτ για να επιστρέψει από το -8, αλλά ένα μεγάλο σουτ του Πουέρτο έγραψε το 86-95 (38'). Ο Μπαρτζώκας έβαλε τον Πίτερς σε θέση "5", αλλά χρόνος δεν υπήρχε για την επιστροφή. Η Βαλένθια μάζεψε επιθετικά ριμπάουντ και πέρασε από το ΣΕΦ με τρομερό ποσοστό στο τρίποντο.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στον ρυθμό που παίζει, μπορεί να ανατρέπει διαφορές 13 πόντων στο 28' και με πολύ υπομονή συνέχισε το παιχνίδι της η Βαλένθια, χτυπώντας με ένα απλό pick n' pop από το τρίποντο. Τα έκανε... μαντάρα ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο και στις δύο πλευρές.
- ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νέιθαν Ρίβερς των 21 πόντων με 3/7 τρίποντα, 5/6 δίποντα.
- ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Διψήφιοι οι Κοστέλο (14π.), Πουέρτο, Μοντέρπ (13π.), Τόμπσον (12π., 6ασ.).
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντόντα Χολ έχασε μάχες στα ριμπάουντ και έμεινε στους 3 πόντους με 3/4 βολές σε 11'40''.
- ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Γουόκαπ που έχτισε τη διαφορά του Ολυμπιακού, με 13 πόντους και 8 ασίστ. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, πάρα πολύ καλός και ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ.
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB (O/D/T)
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|T. Walkup *
|24:56
|13
|3/3 (100%)
|2/4 (50%)
|1/1 (100%)
|1/0/1
|8
|1
|1
|0
|3
|20
|1
|F. Ntilikina
|16:49
|5
|1/3 (33.3%)
|1/3 (33.3%)
|0/0
|1/0/1
|2
|0
|1
|0
|3
|1
|9
|S. Lee
|07:27
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|2
|1
|1
|0
|0
|2
|14
|S. Vezenkov *
|32:05
|24
|8/13 (61.5%)
|2/6 (33.3%)
|2/4 (50%)
|3/5/8
|3
|1
|2
|0
|1
|22
|16
|K. Papanikolaou *
|20:52
|6
|0/0
|2/3 (66.7%)
|0/0
|0/2/2
|4
|0
|2
|0
|3
|6
|21
|O. Netzipoglou
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|22
|T. Dorsey
|22:10
|11
|2/2 (100%)
|2/5 (40%)
|1/2 (50%)
|0/2/2
|1
|0
|1
|0
|1
|12
|25
|A. Peters
|10:40
|8
|1/3 (33.3%)
|2/2 (100%)
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|33
|N. Milutinov *
|25:32
|13
|3/5 (60%)
|0/0
|7/9 (77.8%)
|6/2/8
|0
|3
|1
|3
|0
|31
|37
|K. Antetokounmpo
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|45
|D. Hall
|11:40
|3
|0/0
|0/0
|3/4 (75%)
|0/2/2
|0
|0
|0
|0
|2
|4
|94
|E. Fournier *
|27:49
|9
|2/2 (100%)
|1/9 (11.1%)
|2/2 (100%)
|1/0/1
|2
|0
|1
|0
|2
|2
|Total
|200:00
|92
|20/31 (64.5%)
|12/32 (37.5%)
|16/22 (72.7%)
|14/15/29
|22
|6
|10
|3
|17
|109
|#
|Player
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|REB (O/D/T)
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|+/-
|PIR
|0
|B. Badio
|15:00
|0
|0/1 (0%)
|0/0
|0/0
|0/3/3
|2
|0
|3
|0
|4
|-3
|-3
|1
|K. Taylor *
|20:56
|7
|2/3 (66.7%)
|1/1 (100%)
|0/0
|1/3/4
|5
|0
|2
|0
|1
|14
|14
|2
|J. Puerto
|19:04
|13
|2/2 (100%)
|3/4 (75%)
|0/0
|1/1/2
|1
|0
|0
|0
|2
|13
|13
|3
|N. Reuvers *
|18:54
|21
|5/6 (83.3%)
|3/7 (42.9%)
|2/2 (100%)
|1/1/2
|0
|1
|0
|1
|4
|17
|17
|4
|J. Pradilla *
|19:46
|10
|2/6 (33.3%)
|1/1 (100%)
|3/3 (100%)
|3/0/3
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|11
|7
|B. Key
|20:22
|3
|1/4 (25%)
|0/0
|1/2 (50%)
|2/3/5
|1
|3
|1
|0
|3
|6
|6
|8
|J. Montero *
|23:00
|13
|2/5 (40%)
|1/5 (20%)
|6/6 (100%)
|2/1/3
|8
|0
|1
|0
|0
|19
|19
|10
|O. Moore *
|15:29
|4
|2/5 (40%)
|0/2 (0%)
|0/0
|3/2/5
|5
|0
|1
|0
|1
|6
|6
|12
|N. Sako
|06:51
|2
|1/2 (50%)
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|13
|D. Thompson
|24:31
|12
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|1/2 (50%)
|1/0/1
|6
|2
|3
|0
|1
|20
|20
|24
|M. Costello
|14:07
|14
|1/2 (50%)
|4/8 (50%)
|0/1 (0%)
|0/2/2
|0
|1
|2
|0
|5
|5
|5
|32
|I. Nogues
|02:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|0/0/0
|0
|0
|0
|0
|1
|-1
|-1
|Total
|200:00
|99
|19/37 (51.4%)
|16/32 (50%)
|13/16 (81.3%)
|18/18/36
|29
|7
|13
|1
|22
|114
