Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 13 πόντους στο 28', αλλά τα έκανε... μαντάρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τη Βαλένθια να περνάει από το ΣΕΦ με (92-99) έχοντας 50% στο τρίποντο.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε ένα πολύ καλό διάστημα, απ' τα καλύτερά του στη σεζόν στο 3ο δεκάλεπτο, αλλά η Βαλένθια απέδρασε από το ΣΕΦ με 92-99, κάνοντας ντεμαράζ στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Με τους Ισπανούς να μετρούν 50% από το τρίποντο (16/32) και να χτυπούν από την περίμετρο χρησιμοποιώντας τους σέντερ τους. Σβήνοντας έτσι το μαγικό τρίτο δεκάλεπτο του Τόμας Γουόκαπ.

Ολυμπιακός - Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Βαλένθια ξεκίνησε με 3/4 τρίποντα την αναμέτρηση, με τον Ρίβερς να χτυπάει σε αυτό το κομμάτι τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε ανάλογη ευστοχία. Με τον Παπανικολάου στην αρχική πεντάδα αντί του Ντόρσεϊ και πολύ καλύτερη κυκλοφορία, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 18-15 (6'). Η ευστοχία των Ισπανών, όμως, συνεχίστηκε, όπως αντίστοιχα και του Ολυμπιακού με τον Ντόρσεϊ να περνάει στο παρκέ (27-25, 10').

Ντόρσεϊ και Φουρνιέ πήραν σκυτάλη από τον Βεζένκοβ και ο Ολυμπιακός πήρε απόσταση δέκα πόντων (37-27, 12'), με 7/12 από την περίμετρο. Η απάντηση, βέβαια, ήρθε με το ίδιο νόμισμα από τη Βαλένθια που έψαχνε διαρκώς το σουτ των ψηλών της και πλησίασε στο 42-39 (17') και συνέχισε με το καλό της μομέντουμ. Τα 7/14 τρίποντα και τα 8 επιθετικά ριμπάουντ, της έδωσαν το προβάδισμα με 47-49 (20').

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γουόκαπ και Παπανικολάου έκλεισαν τους διαδρόμους στην άμυνα, ο πρώτος σκόραρε 9 πόντους για το 59-49 (23') και η... σπίθα άναψε στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός διατήρησε υψηλά τα επίπεδα της έντασης για οκτώ λεπτά, αλλά ένα μικρό 0-5 της Βαλένθια την επανέφερε στο -8 (73-65, 29').

Δύο σουτ των Κοστέλο και Τόμπσον μείωσαν ακόμα περισσότερο στο 32' (78-73), με τον Μπαρτζώκα να ρίχνει στο παρκέ ταυτόχρονα τους Γουόκαπ, Νιλικίνα, κάτι που δε συνηθίζει. Για να ακολουθήσει ένα ακόμα 0-13 σερί από τους Ισπανούς, που προσπέρασαν με 82-88 μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός έψαξε μεγάλα σουτ για να επιστρέψει από το -8, αλλά ένα μεγάλο σουτ του Πουέρτο έγραψε το 86-95 (38'). Ο Μπαρτζώκας έβαλε τον Πίτερς σε θέση "5", αλλά χρόνος δεν υπήρχε για την επιστροφή. Η Βαλένθια μάζεψε επιθετικά ριμπάουντ και πέρασε από το ΣΕΦ με τρομερό ποσοστό στο τρίποντο.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Στον ρυθμό που παίζει, μπορεί να ανατρέπει διαφορές 13 πόντων στο 28' και με πολύ υπομονή συνέχισε το παιχνίδι της η Βαλένθια, χτυπώντας με ένα απλό pick n' pop από το τρίποντο. Τα έκανε... μαντάρα ο Ολυμπιακός στην τελευταία περίοδο και στις δύο πλευρές.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Νέιθαν Ρίβερς των 21 πόντων με 3/7 τρίποντα, 5/6 δίποντα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Διψήφιοι οι Κοστέλο (14π.), Πουέρτο, Μοντέρπ (13π.), Τόμπσον (12π., 6ασ.).

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ντόντα Χολ έχασε μάχες στα ριμπάουντ και έμεινε στους 3 πόντους με 3/4 βολές σε 11'40''.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Εκπληκτικός ο Γουόκαπ που έχτισε τη διαφορά του Ολυμπιακού, με 13 πόντους και 8 ασίστ. Στους 24 σταμάτησε ο Βεζένκοβ, πάρα πολύ καλός και ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ.

# Player MIN PTS 2FG 3FG FT REB (O/D/T) AST STL TO BLK PF +/- PIR 0 T. Walkup * 24:56 13 3/3 (100%) 2/4 (50%) 1/1 (100%) 1/0/1 8 1 1 0 3 20 1 F. Ntilikina 16:49 5 1/3 (33.3%) 1/3 (33.3%) 0/0 1/0/1 2 0 1 0 3 1 9 S. Lee 07:27 0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 2 1 1 0 0 2 14 S. Vezenkov * 32:05 24 8/13 (61.5%) 2/6 (33.3%) 2/4 (50%) 3/5/8 3 1 2 0 1 22 16 K. Papanikolaou * 20:52 6 0/0 2/3 (66.7%) 0/0 0/2/2 4 0 2 0 3 6 21 O. Netzipoglou 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 22 T. Dorsey 22:10 11 2/2 (100%) 2/5 (40%) 1/2 (50%) 0/2/2 1 0 1 0 1 12 25 A. Peters 10:40 8 1/3 (33.3%) 2/2 (100%) 0/0 0/0/0 0 0 0 0 2 5 33 N. Milutinov * 25:32 13 3/5 (60%) 0/0 7/9 (77.8%) 6/2/8 0 3 1 3 0 31 37 K. Antetokounmpo 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 45 D. Hall 11:40 3 0/0 0/0 3/4 (75%) 0/2/2 0 0 0 0 2 4 94 E. Fournier * 27:49 9 2/2 (100%) 1/9 (11.1%) 2/2 (100%) 1/0/1 2 0 1 0 2 2 Total 200:00 92 20/31 (64.5%) 12/32 (37.5%) 16/22 (72.7%) 14/15/29 22 6 10 3 17 109