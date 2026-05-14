Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας με αποτέλεσμα να βγουν στην... αγορά εισιτήρια από τους φίλους των «πρασίνων».

Το μεγάλο ερώτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες και δη μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Final Fοur, έχει να κάνει με τα εισιτήρια που έχουν στην κατοχή τους οι φίλοι των «πρασίνων». Και τα οποία δεν είναι και λίγα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αλλά όχι με ακριβή αριθμό, περίπου 5.000 εισιτήρια βρίσκονται στην κατοχή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν σπεύσει να προμηθευτούν τα «μαγικά χαρτάκια» περιμένοντας από την ομάδα τους να βρεθεί στο Final Four.

Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής; Πόσοι από αυτούς θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το Final Four δια ζώσης και πόσοι θα θελήσουν να μεταβιβάσουν ή να μεταπωλήσουν τα εισιτήριά τους; Αν μη τι άλλο η ζήτηση είναι τεράστια, κυρίως από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι από τη πλευρά τους αναμένεται να κερδίσουν την μερίδα του λέοντος στις εξέδρες έχοντας και εκείνοι προμηθευτεί, ανάλογο περίπου, αριθμό εισιτηρίων.

Το deadline προκειμένου να αλλάξουν κάτοχο τα εισιτήρια των φίλων του Παναθηναϊκού, είτε μέσω μεταβίβασης, είτε μέσω μεταπώλησης από κάποια πλατφόρμα στο διαδίκτυο είναι η 17η Μαϊου. Από εκεί και πέρα δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή, όπερ και σημαίνει ότι είτε θα πρέπει οι ίδιο να βρεθούν οι ίδιοι στο «Telekom Center Athens» είτε να έχει γίνει ήδη η διαδικασία.