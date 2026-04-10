Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι
Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Ζάλγκιρις πέρασε νικηφόρα από τη Beogradska Arena, επικρατώντας της Παρτίζαν με 74-83.
Έτσι, οι Λιθουανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-15 και παραμένουν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης, ενώ ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Παρί (17/4, 20:00).
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In.
Αποτελέσματα-37η αγωνιστική
Μεγάλη Πέμπτη 9/4
- Xάποελ - Ολυμπιακός 85-89
- Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
- Αρμάνι - Μπάγερν 84-94
- Βαλένθια - Παναθηναϊκός 102-84
- Παρί - Μακάμπι 113-80
Μεγάλη Παρασκευή 10/4
- Μονακό - Μπαρτσελόνα 93-86
- Dubai Basketball - Εφές 69-85
- Βίρτους - Μπασκόνια 72-82
- Παρτίζαν - Ζάλγκιρις 74-83
- Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας (21:45)
Η Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 25-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- * Φενέρμπαχτσε 23-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
- Ζάλγκιρις 22-15
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 21-16
- Ερυθρός Αστέρας 20-16
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρί 15-22
- Παρτίζαν 15-22
- Μπασκόνια 13-24
- Βίρτους Μπολόνια 13-24
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-28
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (38η)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
