Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη της Ζάλγκιρις επί της Παρτίζαν στη Beogradska Arena, για την 37η αγωνιστική της regular season.

Η κανονική περίοδος στη EuroLeague έχει μπει στην τελική ευθεία και η Ζάλγκιρις πέρασε νικηφόρα από τη Beogradska Arena, επικρατώντας της Παρτίζαν με 74-83.

Έτσι, οι Λιθουανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-15 και παραμένουν στην πρώτη εξάδα της κατάταξης, ενώ ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη regular season με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Παρί (17/4, 20:00).

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στις θέσεις που οδηγούν στο Play-In.

Αποτελέσματα-37η αγωνιστική

Μεγάλη Πέμπτη 9/4

Μεγάλη Παρασκευή 10/4

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 22-15 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-28

* Έχουν προκριθεί στα playoffs

**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (38η)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου