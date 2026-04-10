Η Βαλένθια έγινε η μοναδική ομάδα της Euroleague που κέρδισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό από δύο φορές και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat εξηγεί το συγκεκριμένο στυλ επίθεσης των Ισπανών.

Αν μη τι άλλο η Βαλένθια έχει πετύχει φέτος κάτι που λίγες ομάδες το έχουν καταφέρει απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Και σίγουρα είναι και σπάνιο φαινόμενο. Όπερ και σημαίνει να τους κερδίσει από δύο φορές μέσα σε μια σεζόν από τη στιγμή που άλλαξε το format της Euroleague και όλοι παίζουν με όλους.

Ουσιαστικά διαδέχθηκε την Μονακό από τη σεζόν 2022-23 όταν και είχε επικρατήσει από δύο φορές των «αιωνίων» στα ματς που είχαν διεξαχθεί σε Πριγκιπάτο και Ελλάδα. Κάτι που είχαν κάνει και τη σεζόν 2020-21 η Ρεάλ Μαδρίτης και η Αναντολού Έφες. Τώρα ήταν η σειρά της Βαλένθια αποδεικνύοντας και την βαθμολογική θέση στην οποία βρίσκεται.

Πάντως τίποτε δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ η οποία παρουσιάσει θελκτικό και άκρως αποτελεσματικό μπάσκετ. Το έκανε σε Telekom Center Athens και ΣΕΦ και το επανέλαβε στην έδρα της. Ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό όπου έμοιαζε να παίζει σαν μια... πυραυλοκίνητη μηχανή!

Οι 77 πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες

Σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, η Βαλένθια σκόραρε κατά μέσο όρο 93.8 πόντους ενώ δέχτηκε αντίστοιχα 84.8 πόντους. Μέτρησε 1.04 πόντους ανά κατοχή ενώ είχε το εκπληκτικό νούμερο των 12.3 επιθετικών ριμπάουντ σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι 77 από τους συνολικά 362 πόντους της απέναντι στους αιώνιους (δηλαδή το 21,2%), ήρθαν από... δεύτερες ευκαιρίες. Κάτι που πλήγωσε περισσότερο τον Παναθηναϊκό με 50 second chance points σε σύνολο 27 επιθετικών ριμπάουντ.

Επιπλέον είχε πολύ καλή αναλογία μεταξύ ασίστ και λαθών καθώς μοίραζε 25.3 τελικές πάσες για 15 λάθη, την ώρα που οι «αιώνιοι» είχαν στα αντίστοιχα παιχνίδια 18.3 ασίστ για 11.8 λάθη. Καλύτερα ήταν και τα ποσοστά της Βαλένθια στα σουτ εντός παιδιάς καθώς είχε 61.2% στα δίποντα (20.5 εύστοχα ανά 33.5 προσπάθειες) έναντι 58% των «αιωνίων» και σχεδόν 40% στα τρίποντα (με 13.8 εύστοχα ανά 35 προσπάθειες), την ώρα που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είχαν 32% (8.5 εύστοχα στα 26 σουτ).

Ένα σημαντικό στοιχείο στο φετινό παιχνίδι της Βαλένθια είναι οι γρήγορες και άμεσες εκτελέσεις σε επιθέσεις 10 δευτερολέπτων. Παιχνίδι εφάμιλλο με αυτό της περσινής Παρί αλλά και πολύ πιο εξελιγμένο με τις αρχές που έχει προσδώσει ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και δη απέναντι σε ποιοτικότερες (τουλάχιστον σε επίπεδο ρόστερ) ομάδες, η ισπανική ομάδα έχει πάρει το 34.5% των συνολικών της επιθέσεων κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα έχοντας 36/95 εντός παιδιάς.

Πιο χαρακτηριστικό ήταν το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό καθώς η Βαλένθια είχε 11/24 σουτ σε εκτελέσεις των 10 δευτερολέπτων και μαλιστα οι 6/9 ήταν στο πρώτο ημίχρονο.

Οι επιθέσεις της Βαλένθια κόντρα στους αιώνιους κάτω από τα 10 δευτερόλεπτα

Οι αποτελεσματικές πεντάδες, ο Μοντέρο και οι τρεις επιθετικοί άξονες

Να σημειωθεί ότι στην αναμέτρηση του «T-Center» όπου η Βαλένθια είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό με 79-89 δεν είχε αγωνιστεί ο Ζαν Μοντέρο ο οποίος αποτέλεσε τον MVP του πρόσφατου αγώνα (22π., 7ασ.) και έναν από τους καλύτερους της ομάδας του στα δύο ματς με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα στα τρία (από τα τέσσερα) ματς που πήρε μέρος μέτρησε κατά μέσο όρο 16 πόντους, 6.3 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ, με μόλις 0.7 λάθη ανά αγώνα. Δηλαδή ήταν τρομερή η αναλογία ασίστ/λαθών.

Βέβαια η Βαλένθια στηρίζεται στο σύνολο και όχι αποκλειστικά και μόνο σ' έναν παίκτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια (αλλά και κατ' επέκταση σε ολόκληρη τη φετινή Euroleague) βρήκε τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων (Μοντέρο 16π., Ρίβερς 12.5π., Τόμπσον 11.3π., Μπαντιό 10.3π.) και άλλους δύο σχεδόν στο όριο (Τέιλορ 9.5π., Πουέρτο 8π.). Κοινώς είναι μια ομάδα με πολλούς πρωταγωνιστές συνθέτοντας ένα άκρως ελκυστικό σύνολο με το δικό τους τρόπο και το δικό τους στυλ μπάσκετ.

Το σχήμα με τους Μοντέρο, Τόμπσον, Κι, Πουέρτο, Κοστέλο ήταν το πιο αποτελεσματικό για τον Πέδρο Μαρτίνεθ με +12 πόντους στο «καρέ» των αγώνων απέναντι στους «αιωνίους», ενώ ακολούθησαν οι πεντάδες με Μπαντιό, Τόμπσον, Κι, Πουέρτο, Κοστέλο στους +8 πόντους και Μουρ, Πραντίγια, Τόμπσον, Τέιλορ, Ρίβερς στους +6 πόντους. Με αυτόν τον πλουραλισμό και με αυτήν την ομαδικότητα έχει καταφέρει η Βαλένθια να βρίσκεται στην 2η θέση και μπαίνει με άλλον αέρα, πλέον, στα playoffs.

Το γρήγορο παιχνίδι της Βαλένθια με τις άμεσες εκτελέσεις αποτυπώνεται και από τα advanced stats στα τέσσερα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Το 25% των επιθέσεων προέρχεται από catch and shoot καταστάσεις με 21.8 πόντους ανά 19.8 κατοχές και στο οποίο έχουν επιχειρήσει σουτ και 14 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά τα ματς! Ακολουθεί το 14.6% των επιθέσεων σε καταστάσεις transition που είναι και το αγαπημένο παιχνίδι της Βαλένθια. Συγκεκριμένα οι Ισπανοί παίρνουν 15.8 πόντους στον αιφνιδιασμό ανά 11.5 κατοχές, , ενώ άλλους 9.8 πόντους ανά (και πάλι) 11.5 κατοχές στα pick n roll του χειριστή, με τους Μοντέρο (3.3π./2.5κατ.), Τόμπσον (2.5π./2.3κατ.) και Μπαντιό (2π./2.8κατ.) να κάνουν την διαφορά.