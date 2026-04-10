Η Μπασκόνια επικράτησε (82-72) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 37η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Ευγκένι Ομορούγι.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και με τον Ευγκένι Ομορούγι να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες η Μπασκόνια πέρασε νικηφόρα (82-72) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο σέντερ των Βάσκων είχε 22 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό πρόσθεσε άλλους 19 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους Ιταλούς ο Ντέρικ Άλστον είχε 19 πόντους και ο Ντάνιελ Χάκετ σημείωσε 15 πόντους.

Η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 13-24 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους έχει και εκείνη τον ίδιο απολογισμό στη βαθμολογία.

Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Μπασκόνια έπιασε στον... ύπνο τη Βίρτους και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα (2-12 στο 4.30’’) με τον Ευηκένι Ομορούγι να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά για τους φιλοξενούμενους. Σταδιακά ωστόσο οι Ιταλοί αντέδρασαν και με τον Ντέρικ Άλστον και τον Ντάνιελ Χάκετ «ροκάνισαν» τη διαφορά (21-28 στο 10’) και προσπέρασαν στα μισά της δεύτερης περιόδου (37-35 στο 15’).

Με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και τον Μάρκους Χάουαρντ να «συνδέονται» με το καλάθι οι Βάσκοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 5 πόντων (39-44 στο 20’). Οι 8 ασίστ για 10 λάθη των Ιταλών εξηγούν γιατί δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα όταν επέστρεψαν μετά το άσχημο ξεκίνημα στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (48-48 στο 25’), όμως προοδευτικά οι Βάσκοι πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα (52-57 στο 29’). Με τους Ομορούγι και Λουβαβού-Καμπαρό είχαν μια ασφάλεια επιθετικά (61-70 στο 34.30’’) και παρότι οι γηπεδούχοι βρήκαν στήριγμα στον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Σαλιού Νιάνγκ που προστέθηκαν δίπλα στους Άλστον και Χάκετ η διαφορά συντηρήθηκε για τους φιλοξενούμενους (65-73 στο 36.30’’) που έφτασαν στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-28, 39-44, 53-57, 72-82.

Ο MVP: Ο Ευγκένι Ομορούγι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:06 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε 9 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες σε 24:49 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους που κυριάρχησε στους «αιθέρες», αλλά χωρίς αυτό να αποτυπωθεί στο παιχνίδι θετικά.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπασκόνια επικράτησε (87-76) της Βίρτους Μπολόνια στη Buesa Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague.



Virtus Bologna FG 2PT 3PT FT REB Coach: Nenad Jakovljevic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK EFF # Players 2 M. Baiocchi 15:29 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 3 0 0 0 3 C. Edwards * 29:49 13 5/18 27.8% 4/11 36.4% 1/7 14.3% 2/3 66.7% 0 4 4 3 5 3 0 1 1 7 S. Niang * 24:49 9 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 5/6 83.3% 3 6 9 2 2 1 2 2 23 8 M. Accorsi 03:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 A. Smailagic * 12:21 2 1/5 20% 1/3 33.3% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 2 0 0 -3 21 D. Alston Jr. 26:14 19 6/16 37.5% 2/9 22.2% 4/7 57.1% 3/4 75% 1 2 3 2 3 0 0 1 13 23 D. Hackett 17:53 15 5/8 62.5% 2/4 50% 3/4 75% 2/2 100% 1 2 3 2 0 1 0 0 18 24 F. Ferrari * 16:57 2 0/4 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 2 4 6 1 2 0 0 0 7 31 A. Diarra * 04:15 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 -2 34 K. Jallow * 28:09 0 0/4 0% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 0 2 1 2 0 1 35 M. Diouf 13:15 10 3/6 50% 3/6 50% 0/0 0% 4/5 80% 3 1 4 1 4 1 0 1 12 45 N. Akele 07:43 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 0 TOTAL 200:00 72 23/68 33.8% 15/45 33.3% 8/23 34.8% 18/22 81.8% 16 28 44 13 23 14 4 5 74