Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια 72-82: Ο Ομορούγι έκανε τη διαφορά

Γιάννης Πάλλας
Η Μπασκόνια επικράτησε (82-72) της Βίρτους στη Μπολόνια για την 37η αγωνιστική της Euroleague με πρωταγωνιστή τον Ευγκένι Ομορούγι.

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση και με τον Ευγκένι Ομορούγι να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες η Μπασκόνια πέρασε νικηφόρα (82-72) από την έδρα της Βίρτους στη Μπολόνια, στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο σέντερ των Βάσκων είχε 22 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό πρόσθεσε άλλους 19 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από τους Ιταλούς ο Ντέρικ Άλστον είχε 19 πόντους και ο Ντάνιελ Χάκετ σημείωσε 15 πόντους.
Η Μπασκόνια έχει ρεκόρ 13-24 στη Euroleague, ενώ η Βίρτους έχει και εκείνη τον ίδιο απολογισμό στη βαθμολογία.

Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα του αγώνα η Μπασκόνια έπιασε στον... ύπνο τη Βίρτους και πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα (2-12 στο 4.30’’) με τον Ευηκένι Ομορούγι να αποτελεί σημείο αναφοράς επιθετικά για τους φιλοξενούμενους. Σταδιακά ωστόσο οι Ιταλοί αντέδρασαν και με τον Ντέρικ Άλστον και τον Ντάνιελ Χάκετ «ροκάνισαν» τη διαφορά (21-28 στο 10’) και προσπέρασαν στα μισά της δεύτερης περιόδου (37-35 στο 15’).

Με τον Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και τον Μάρκους Χάουαρντ να «συνδέονται» με το καλάθι οι Βάσκοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο έχοντας μια διαφορά 5 πόντων (39-44 στο 20’). Οι 8 ασίστ για 10 λάθη των Ιταλών εξηγούν γιατί δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα όταν επέστρεψαν μετά το άσχημο ξεκίνημα στο ματς.

Στο δεύτερο μέρος το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (48-48 στο 25’), όμως προοδευτικά οι Βάσκοι πήραν ξανά τα ηνία του αγώνα (52-57 στο 29’). Με τους Ομορούγι και Λουβαβού-Καμπαρό είχαν μια ασφάλεια επιθετικά (61-70 στο 34.30’’) και παρότι οι γηπεδούχοι βρήκαν στήριγμα στον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Σαλιού Νιάνγκ που προστέθηκαν δίπλα στους Άλστον και Χάκετ η διαφορά συντηρήθηκε για τους φιλοξενούμενους (65-73 στο 36.30’’) που έφτασαν στη νίκη.

 

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-28, 39-44, 53-57, 72-82.

Ο MVP: Ο Ευγκένι Ομορούγι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 26:06 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Σαλιού Νιάνγκ είχε 9 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες σε 24:49 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 16 επιθετικά ριμπάουντ της Βίρτους που κυριάρχησε στους «αιθέρες», αλλά χωρίς αυτό να αποτυπωθεί στο παιχνίδι θετικά.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπασκόνια επικράτησε (87-76) της Βίρτους Μπολόνια στη Buesa Arena για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Virtus BolognaFG2PT3PTFTREB
Coach: Nenad JakovljevicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLKEFF
#Players
2M. Baiocchi15:2921/250%1/250%0/00%0/00%011113000
3C. Edwards *29:49135/1827.8%4/1136.4%1/714.3%2/366.7%044353011
7S. Niang *24:4992/366.7%2/366.7%0/00%5/683.3%3692212223
8M. Accorsi03:0600/00%0/00%0/00%0/00%000000000
9A. Smailagic *12:2121/520%1/333.3%0/20%0/00%02211200-3
21D. Alston Jr.26:14196/1637.5%2/922.2%4/757.1%3/475%1232300113
23D. Hackett17:53155/862.5%2/450%3/475%2/2100%1232010018
24F. Ferrari *16:5720/40%0/20%0/20%2/2100%246120007
31A. Diarra *04:1500/10%0/10%0/00%0/00%10101100-2
34K. Jallow *28:0900/40%0/30%0/10%0/00%134021201
35M. Diouf13:15103/650%3/650%0/00%4/580%3141410112
45N. Akele07:4300/10%0/10%0/00%0/00%112020000
TOTAL200:007223/6833.8%15/4533.3%8/2334.8%18/2281.8%1628441323144574
BaskoniaMINPTSFG2PT3PTFTREBASTPFTOSTLBLKEFF
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%ODT
0M. Howard18:0852/922.2%1/425%1/520%0/00%01121100-2
1M. Diakite *27:53114/666.7%4/580%0/10%3/475%1670441314
3M. Nowell09:5900/20%0/00%0/20%0/00%00012000-2
4R. Villar *10:5421/250%1/250%0/00%0/00%123020004
5E. Omoruyi *26:06226/1154.5%4/757.1%2/450%8/988.9%2131322024
9T. Luwawu-Cabarrot24:44197/1450%3/742.9%4/757.1%1/1100%1341221017
10M. Spagnolo16:1582/450%1/333.3%1/1100%3/3100%022240007
11T. Forrest *25:2782/825%1/520%1/333.3%3/560%1348312012
17G. Radzevicius *17:1821/425%1/1100%0/30%0/00%01102000-2
25C. Frisch23:1652/450%1/250%1/250%0/00%178121109
77S. Joksimovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
TOTAL200:008227/6442.2%17/3647.2%10/2835.7%18/2281.8%928371625127384
     

