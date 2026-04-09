Βραδιά λάμψης για την Παρί αλλά και ιστορικής συντριβής για τη Μακάμπι καθώς η γαλλική ομάδα διέλυσε στους Ισραηλινούς με το απίστευτο 113-80 .

Θεωρητικά, η Μακάμπι είχε κίνητρο λόγω των μαθηματικών ελπίδων της για πρόκριση στα Play In αλλά αυτή η άποψη διαψεύστηκε εκκωφαντικά στο Παρίσι. Η ομάδα του Όντεντ Κάτας βυθίστηκε στο... σκότος στην πόλη του φωτός καθώς η Παρί ήταν καταπληκτική και τελείωσε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Παρότι στερείται κινήτρου στην Euroleague έβγαλε τρομερή ενέργεια στο γήπεδο παρασύροντας τη Μακάμπι στον ξέφρενο ρυθμό της ξεκινώντας από τους 41 πόντους που σημείωσε στην πρώτη περίοδο ενώ χρειάστηκε 32 αγωνιστικά λεπτά για να φτάσει στους 100 πόντους και σ' ένα σημείο όπου προηγήθηκε με διαφορά 42 πόντων! Για τη Μακάμπι σβήστηκαν ακόμη και οι μαθηματικές ελπίδες της για τα Play In ολοκληρώνοντας μια ακόμη προβληματική σεζόν στη διοργάνωση.

Ο αγώνας

Η Παρί παρέσυρε τη Μακάμπι στον γνωστό της ξέφρενο ρυθμό διαλύοντας κάθε αμυντική τακτική της ισραηλινής ομάδας στο πρώτο δεκάλεπτο. Με 13 τελικές πάσες και 10/13 σουτ εντός παιδιάς το… κοντέρ έγραψε 41 πόντοι για τους γηπεδούχους αλλά και διαφορά 17 πόντων (41-24).

Η Μακάμπι βελτίωσε την αμυντική συμπεριφορά της στη δεύτερη περίοδο αλλά τα διαδοχικά λάθη της στην επίθεση έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να βρουν καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Η διαφορά παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα των 25 πόντων πριν το τελευταίο καλάθι του ημιχρόνου (61-38) από τον Σάντος. Στο τέλος αυτού η Παρί είχε 8/17 μακρινά σουτ και 68% στα δίποντα.

Η διαφορά πήγε στο +30 (72-42) έπειτα από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο καθώς η Μακάμπι διατήρησε τον ρόλο του απλού θεατή παρά τις προσπάθειες του Λόνι Ουόκερ να την... επαναφέρει στο παιχνίδι. Η Παρί κράτησε το μπάσκετ συνεργασιών, σκόραρε με χαρακτηριστική ευκολία και η διαφορά συνεχώς αυξανόταν καθώς συνέχισε να βγάζει τρομερή ενέργεια στο παρκέ.

Η Παρί χρειάστηκε 32 αγωνιστικά λεπτά για να φτάσει τους 100 πόντους έπειτα από το 7-0 σερί (100-58) στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου. Η συνέχεια είχε ενδιαφέρον μόνο για τα... ρεκόρ (111-71, 37') καθώς η γαλλική ομάδα αφού ξεπέρασε το φετινό της ρεκόρ (105 πόντοι) έψαξε το ρεκόρ πόντων στην ιστορία της Euroleague σε κανονική διάρκεια αγώνα. Τελικώς αυτό δεν καταρρίφθηκε καθώς η Παρί χαμήλωσε ταχύτητα και δεν πλησίασε καν τους 125 πόντους, τόσους είχε δεχθεί τον Δεκέμβριο του 2025 από τη Μονακό!

Τα δεκάλεπτα: 41-24, 61-38, 93-58, 113-80

MVP Ο… καταπληκτικός Τζάστιν Ρόμπινσον καθώς είχε άμεση εκτέλεση (25π.), δημιουργία (6 ασίστ) και αποτελεσματική άμυνα.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο… Λόνι Ουόκερ μάλλον ήταν από τους ελάχιστους που διασώθηκαν από το ναυάγιο της Μακάμπι.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… το 138-72 (βαθμοί) υπέρ της Παρί στο σύστημα αξιολόγησης.