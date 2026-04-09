Με τους Αντρέας Ομπστ και Νένο Ντιμιτρίεβιτς η Μπάγερν ήταν κυριαρχική (94-84) στο Μιλάνο απέναντι στην Αρμάνι για την 37η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μπάγερν παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο επιβλήθηκε (94-84) της Αρμάνι στο Μιλάνο για την 37η αγωνιστική της Euroleague με τον Αντρέας Ομπστ και το Νένο Ντιμιτρίεβιτς να «καθαρίζουν την μπουγάδα»!

Ο Ομπστ τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς είχε 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Από την ιταλική ομάδα ξεχώρισε ο Σέβιον Σιλντς με 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Άρμονι Μπρουκς είχε 13 πόντους και 6 ριμπάουντ. Η Μπάγερν πλέον μετράει 17 νίκες και 20 ήττες, ενώ η Αρμάνι Μιλάνο έχει και εκείνη ρεκόρ 17 νίκες και 20 ήττες.

Αρμάνι-Μπάγερν: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο (20-20 στο 10’), ωστόσο στη συνέχεια η Μπάγερν ήταν καταιγιστική και με το εντυπωσιακό 14-32 στο δεύτερο δεκάλεπτο με τους Αϊζάια Μάικ, Όσκαρ Ντα Σίλβα και Νένο Ντιμιτρίεβιτς βρέθηκε στο +13 (31-44 στο 17’) και έκλεισε το πρώτο 20λεπτο στο +18 (34-52 στο 20’).

Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς έκαναν το τέλειο πρώτο μέρος με πολύ καλή άμυνα που κράτησε τους γηπεδούχους στους 34 πόντους, ενώ οι Γερμανοί είχαν την ίδια στιγμή 18 ασίστ για μόλις 3 λάθη!

Στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά «εκτοξεύτηκε» στο +22 (41-63 στο 24’) και όλα έμοιαζαν να έχουν κριθεί, καθώς συντηρήθηκε μια διαφορά 19 πόντων (55-74 στο 30’) στο τέλος της τρίτης περιόδου. Η αντεπίθεση της Αρμάνι με τους Σέβιον Σιλντς, Άρμονι Μπρουκς και Κουίν Έλις έφερε τους γηπεδούχους στο -4 (75-79 στο 36’). Ωστόσο, δεν είχαν άλλα αποθέματα ενέργειας και γνώρισαν την ήττα από την πολύ καλύτερη Μπάγερν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 34-52, 55-74, 84-94.

Ο MVP: Ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 19:03 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κουίν Έλις είχε 9 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 23:41 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 27 ασίστ της Μπάγερν για 9 λάθη εξηγούν την κυριαρχία της απέναντι στην Αρμάνι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α’ ΓΥΡΟΥ: Η Μπάγερν Μονάχου επικράτησε (64-53) της Αρμάνι Μιλάνο στη Γερμανία για την 4η αγωνιστική της Euroleague.

