Η Παρτίζαν δεν... έκανε δώρο στον Παναθηναϊκό καθώς ηττήθηκε από την Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι με 74-83 με αποτέλεσμα να βρεθούν οι Λιθουανοί αγκαλιά με την εξάδα και η ελληνική ομάδα να ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο Play In.

Η Ζάλγκιρις κρατούσε και εξακολουθεί να κρατάει την τύχη στα χέρια της όσον αφορά την είσοδο στην εξάδα και στο απευθείας εισιτήριο των playoffs. Και φρόντισε να βγάλει εις πέρας την αποστολή της στο Βελιγράδι. Κάτι που δεν έκανε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια δίνοντας αυτήν την ευκαιρία στους Λιθουανούς οι οποίοι και την άρπαξαν από τα μαλλιά!

Με τη νίκη τους στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Παρτίζαν με 74-83 αγκάλιασαν την συμμετοχή στα απευθείας playoffs καθώς χρειάζονται άλλη μια νίκη την επόμενη εβδομάδα στο Κάουνας απέναντι στην Παρί. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα του Play In καθώς θα πρέπει να περιμένει ήττα της Ζάλγκιρις προκειμένου να έχει τύχη.

Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, έχοντας στο σύνολο 18 πόντου, 6 ασίστ και κανένα λάθος, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία των Γουίλιαμς-Γκος (13π., 4ριμπ., 3ασ.), Τουμπέλις (12π.) και Ράιτ (8π., 11ριμπ.)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις: Ο αγώνας

Το μεγαλύτερο κίνητρο το είχε η Ζάλγκιρις και αυτό φάνηκε στο ξεκίνημα του αγώνα, όταν με οδηγούς τους Γουίλιαμς-Γκος και Φρανσίσκο βρέθηκε να προηγείται από νωρίς με εννέα πόντους διαφορά (15-24 στο 8') πριν μειώσει η Παρτίζαν σε 22-26 με τη λήξη του δεκαλέπτου (22-26). Οι Λιθουανοί έλεγχαν το παιχνίδι και δεν άφηναν τους γηπεδούχους να πλησιάσουν και να γίνουν απειλητικοί. Ο Φρανσίσκο ανέβασε περισσότερο στροφές και ήταν εκείνος που κρατούσε το προβάδισμα της Ζάλγκιρις στο Βελιγράδι.

Το +9 της Ζάλγκιρις διατηρήθηκε και στην 2η περίοδο του αγώνα (27-36 στο 15') ενώ ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +11 (34-45). Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι κατά τη διάρκεια του α' ημιχρόνου, το οποίο έληξε στο +7 για τους φιλοξενούμενους (41-48) με buzzer beater τρίποντο του Φρανσίσκο, ο οποίος έκλεισε το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 16 πόντους και 4 ασίστ όντας αλάνθαστος.

Η Παρτίζαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην 3η περίοδο και το έκανε με επιτυχία. Αρχικά μείωσε στους πέντε πόντους (43-48) ενώ έφτασε και σε απόσταση αναπνοής (55-56) ύστερα από καλάθι του Κάρλικ Τζόουνς. Αν και η σερβική ομάδα είχε πάρει το μομέντουμ του αγώνα και έδειχνε να επιστρέφει, στη συνέχεια υπέστη μπλακ άουτ. Αρχικά έχασε δύο ευκαιρίες για το προσπέρασμα, μέχρι που δέχτηκε επιμέρους 2-7 έως το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (57-63). Και η Ζάλγκιρις δεν σταμάτησε εκεί την αντεπίθεσή της.

Επέκτεινε το επιμέρους στο 2-14 (!) με αρχικό 0-7 στο τελευταίο δεκάλεπτο για το 57-70 στο 32'! Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το σημείο-κλειδί καθώς η διαφορά έφτασε στους 16 πόντους υπέρ της ομάδας του Μασιούλις (59-75) βάζοντας σιγά-σιγά τους τίτλους τέλους του αγώνα στο Βελιγράδι. Και πάλι. Η Παρτίζαν πραγματοποίησε την τελική της αντεπίθεση για πιθανή ανατροπή με σερί 10-0 για τη μείωση του σκορ στους 6 πόντους (69-75). Η Ζάλγκιρις ωστόσο είχε καθαρό μυαλό και δεν άφησε την ευκαιρία να ξεγλιστρίσει από τα χέρια της.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κάρλικ Τζόουνς προσπάθησε για την ανατροπή της Παρτίζαν έχοντας 15 πόντους και 4 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 22/39 δίποντα της Ζάλγκιρις και οι 20 ασίστ για 10 λάθη.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Ζάλγκιρις είχε νικήσει εύκολα την Παρτίζαν με 109-68.

Τα δεκάλεπτα: 22-26, 41-48, 57-63, 74-83.