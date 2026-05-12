Βαλένθια: Ποιος παίκτης αποχωρεί στο τέλος της σεζόν
Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Τετάρτη (13/5, 22:00) τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 5 των playoffs της Euroleague στον «τελικό» που οδηγεί στο Final Four, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι ετοιμάζεται για να αποχωρήσει από την ομάδα!
Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει τη φετινή σεζόν 1.7 πόντους μέσο όρο και 1 ριμπάουντ ανά αγώνα με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του προπονητή για τη νέα σεζόν και γι' αυτό ξεκίνησε τις συζητήσεις για να δει που θα συνεχίσει την καριέρα του.
Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί η Μπανταλόνα συνομιλεί ήδη με τη Βαλένθια για να τον αποκτήσει, καθώς έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Εφόσον κάτι τέτοιο υλοποιηθεί ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι έπειτα από πέντε χρόνια θα επιστρέψει στη Μπανταλόνα με την οποία αγωνίζονταν ως το 2021, οπότε και μετακινήθηκε στη Βαλένθια.
🚨 EXCLUSIVA 🚨— La Central ACB (@LaCentralACB) May 11, 2026
🟢⚫ Xabi López-Arostegui podría regresar al Joventut este verano según hemos podido saber.
👀 Los primeros contactos ya se habrían producido con la intención de lograr la vuelta del exterior vasco a la Penya.
🤝 Información junto a @APuigTorras. pic.twitter.com/GAnoi9QaJJ
