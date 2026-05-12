Ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι σύμφωνα με τους Ισπανούς θα αφήσει στο τέλος της σεζόν τη Βαλένθια για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπανταλόνα.

Η Βαλένθια αντιμετωπίζει την Τετάρτη (13/5, 22:00) τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Game 5 των playoffs της Euroleague στον «τελικό» που οδηγεί στο Final Four, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι ετοιμάζεται για να αποχωρήσει από την ομάδα!

Ο 29χρονος γκαρντ/φόργουορντ της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ έχει τη φετινή σεζόν 1.7 πόντους μέσο όρο και 1 ριμπάουντ ανά αγώνα με πολύ χαμηλές επιδόσεις. Δεν φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του προπονητή για τη νέα σεζόν και γι' αυτό ξεκίνησε τις συζητήσεις για να δει που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί η Μπανταλόνα συνομιλεί ήδη με τη Βαλένθια για να τον αποκτήσει, καθώς έχει συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Εφόσον κάτι τέτοιο υλοποιηθεί ο Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι έπειτα από πέντε χρόνια θα επιστρέψει στη Μπανταλόνα με την οποία αγωνίζονταν ως το 2021, οπότε και μετακινήθηκε στη Βαλένθια.