Σιγουριά Γιαννακόπουλου για ρόστερ Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»
Aντίστροφα μετρά ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη μάχη στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα του με story στο instagram όπου είχε όλες τις φωτογραφίες των παικτών που βρίσκονται στο ρόστερ των πράσινων. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;».
Ο Γιαννακόπουλος θέλει φέτος τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο σαν διοικητικός ηγέτης των πράσινων μετά την κατάκτηση του 2024.
Στη συνέχεια έκανε κι άλλο story με φωτογραφία του Ναν και τη μετάφραση της λέξης άτρωτος.«Κλείστε τα αυτιά σας και χαλαρώστε τα σορτσάκια σας. Ακόμη κι αν πετάνε σκ@τ@ στον ανεμιστήρα, αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από σκ@τ@ και ανεμιστήρες, ούτε από οποιαδήποτε άλλα εμπόδια γιατί δεν… μπλέκεις μαζί του», έγραψε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Βαλένθια: Ποιος παίκτης αποχωρεί στο τέλος της σεζόν
- Οι σημαντικές πληροφορίες της EuroLeague για τα εισιτήρια του Final Four: η ταυτοποίηση και η τελική κατανομή θέσεων
- Γιαννακόπουλος: «Το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»