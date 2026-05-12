Σιγουριά Γιαννακόπουλου για ρόστερ Παναθηναϊκού: «Πιστεύει κανείς πως αυτοί οι τύποι θα δουν το Final Four από την τηλεόραση;»

O Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story του στο instagram έδειξε την πίστη του στο ρόστερ του Παναθηναϊκού ενόψει Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta)

Aντίστροφα μετρά ο Παναθηναϊκός για τη μεγάλη μάχη στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδειξε ξανά την πίστη στην ομάδα του με story στο instagram όπου είχε όλες τις φωτογραφίες των παικτών που βρίσκονται στο ρόστερ των πράσινων. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έγραψε: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;».

Ο Γιαννακόπουλος θέλει φέτος τον δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο σαν διοικητικός ηγέτης των πράσινων μετά την κατάκτηση του 2024.

Στη συνέχεια έκανε κι άλλο story με φωτογραφία του Ναν και τη μετάφραση της λέξης άτρωτος.«Κλείστε τα αυτιά σας και χαλαρώστε τα σορτσάκια σας. Ακόμη κι αν πετάνε σκ@τ@ στον ανεμιστήρα, αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από σκ@τ@ και ανεμιστήρες, ούτε από οποιαδήποτε άλλα εμπόδια γιατί δεν… μπλέκεις μαζί του», έγραψε.