Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης 69-74: Απόδραση από την Ulker Sports Arena

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ρεάλ (23-14) πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε (23-14) με 69-74 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες στη EuroLeague!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εμφατικό πέρασμα από την Ulker Sports Arena, αφού επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 69-74, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε επιμέρους σκορ 20-11 στο τέταρτο δεκάλεπτο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Φενέρμπαχτσε στην πέμπτη συνεχόμενη ήττα! Παράλληλα, ήταν η έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στην πρώτη περίοδο, με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται 21-19 στο 10’, σουτάροντας με 75% στο δίποντο (6/8), μαζεύοντας πέντε επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αντέδρασε, κάνοντας επιμέρους 13-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 34-40.

Ο Έντι Ταβάρες ξεχώρισε με 10 πόντους (3/5 δίποντα, 4/4 βολές), δύο ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ η Ρεάλ σούταρε 5/8 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε βασίστηκε στις πρωτοβουλίες των Νικολό Μέλι (9π.) και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (9π.), αλλά είχε μόλις 3/17 τρίποντα.

 

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους για το 58-54 στο 30’. Οι Μαδριλένοι πίεσαν, με τον Μάριο Χεζόνια να διαμορφώνει το 65-67 στα 2:45 για το φινάλε. Μάλιστα, ο Κροάτης ευστόχησε σε τρίποντο για το +6 της Ρεάλ, που προηγήθηκε 66-72 στα 58.3"! Η «Βασίλισσα» έφερε το ματς εκεί που ήθελε, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74.

Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας 15 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Μπόστον είχε 21 πόντους, τρία ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% της Ρεάλ στο τρίποντο (9/18).

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε επικρατήσει με 84-58, για την όγδοη αγωνιστική.

Fenerbahce Beko IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1M. Birsen07:4500/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
2W. Baldwin Iv28:40103/560%3/560%0/00%4/4100%0115131013
4N. Melli *26:10153/560%3/560%0/00%0/20%3364230113
8T. Horton Tucker *25:11115/683.3%3/475%2/2100%2/450%3251301121
11B. Boston Jr.23:18215/683.3%3/475%2/2100%2/450%0331311121
13T. Biberovic *14:3910/20%0/20%0/00%1/1100%033120101
18M. Jantunen *22:2751/1100%1/1100%0/00%0/00%145021106
20D. Hall *29:5030/10%0/10%0/00%0/00%224122101
30C. Silva03:3021/250%1/250%0/00%0/00%101030003
32A. Zagars00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
50B. Colson08:4200/00%0/00%0/00%0/00%000000000
92K. Birch09:4810/00%0/00%0/30%1/250%011001000
TOTAL200:006916/3151.6%9/3030%10/1566.7%1119301318126367
Real MadridFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
0T. Lyles24:38125/5100%5/5100%0/10%2/366.7%0551130116
6A. Abalde05:5530/00%0/00%1/1100%0/00%000111002
7F. Campazzo *25:50151/425%1/425%4/4100%1/250%0443321018
8C. Okeke *14:2560/10%0/10%2/2100%0/00%123010007
11M. Hezonja *26:3793/560%3/560%1/911.1%0/00%033531016
12T. Maledon13:0473/475%3/475%0/00%1/1100%011023012
14G. Deck15:1451/250%1/250%0/00%0/00%112110015
16U. Garuba07:4721/250%1/250%0/00%0/00%123031000
22W. Tavares *32:13124/757.1%4/757.1%0/00%4/4100%3253341116
23S. Llull12:4710/30%0/30%0/00%1/250%00003000-1
24A. Feliz *21:3021/333.3%1/333.3%0/00%0/00%112011105
25A. Len00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000003
TOTAL200:007419/3652.8%9/1850%9/1275%824321720175379

@Photo credits: acb Photo/Aitor Arrizabalaga
     

