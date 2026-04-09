Η Ρεάλ (23-14) πέρασε νικηφόρα από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε (23-14) με 69-74 και υποχρεώνοντας την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στην έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες στη EuroLeague!

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εμφατικό πέρασμα από την Ulker Sports Arena, αφού επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 69-74, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε επιμέρους σκορ 20-11 στο τέταρτο δεκάλεπτο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Φενέρμπαχτσε στην πέμπτη συνεχόμενη ήττα! Παράλληλα, ήταν η έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας

Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στην πρώτη περίοδο, με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται 21-19 στο 10’, σουτάροντας με 75% στο δίποντο (6/8), μαζεύοντας πέντε επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αντέδρασε, κάνοντας επιμέρους 13-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 34-40.

Ο Έντι Ταβάρες ξεχώρισε με 10 πόντους (3/5 δίποντα, 4/4 βολές), δύο ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ η Ρεάλ σούταρε 5/8 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε βασίστηκε στις πρωτοβουλίες των Νικολό Μέλι (9π.) και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (9π.), αλλά είχε μόλις 3/17 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους για το 58-54 στο 30’. Οι Μαδριλένοι πίεσαν, με τον Μάριο Χεζόνια να διαμορφώνει το 65-67 στα 2:45 για το φινάλε. Μάλιστα, ο Κροάτης ευστόχησε σε τρίποντο για το +6 της Ρεάλ, που προηγήθηκε 66-72 στα 58.3"! Η «Βασίλισσα» έφερε το ματς εκεί που ήθελε, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 69-74.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74.

Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας 15 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ένα κλέψιμο.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Μπόστον είχε 21 πόντους, τρία ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% της Ρεάλ στο τρίποντο (9/18).

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε επικρατήσει με 84-58, για την όγδοη αγωνιστική.

Fenerbahce Beko Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR 1 M. Birsen 07:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 2 W. Baldwin Iv 28:40 10 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 0 1 1 5 1 3 1 0 13 4 N. Melli * 26:10 15 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 0/2 0% 3 3 6 4 2 3 0 1 13 8 T. Horton Tucker * 25:11 11 5/6 83.3% 3/4 75% 2/2 100% 2/4 50% 3 2 5 1 3 0 1 1 21 11 B. Boston Jr. 23:18 21 5/6 83.3% 3/4 75% 2/2 100% 2/4 50% 0 3 3 1 3 1 1 1 21 13 T. Biberovic * 14:39 1 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 3 3 1 2 0 1 0 1 18 M. Jantunen * 22:27 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 4 5 0 2 1 1 0 6 20 D. Hall * 29:50 3 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2 4 1 2 2 1 0 1 30 C. Silva 03:30 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 3 0 0 0 3 32 A. Zagars 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 B. Colson 08:42 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 K. Birch 09:48 1 0/0 0% 0/0 0% 0/3 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 TOTAL 200:00 69 16/31 51.6% — 9/30 30% 10/15 66.7% 11 19 30 13 18 12 6 3 67