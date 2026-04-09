Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε εμφατικό πέρασμα από την Ulker Sports Arena, αφού επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 69-74, στο πλαίσιο της 37ης και προτελευταίας αγωνιστικής της regular season.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έκανε επιμέρους σκορ 20-11 στο τέταρτο δεκάλεπτο και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποχρεώνοντας παράλληλα τη Φενέρμπαχτσε στην πέμπτη συνεχόμενη ήττα! Παράλληλα, ήταν η έβδομη ήττα στους τελευταίους οκτώ αγώνες για τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.
Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης: Ο αγώνας
Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ στην πρώτη περίοδο, με τη Φενέρμπαχτσε να προηγείται 21-19 στο 10’, σουτάροντας με 75% στο δίποντο (6/8), μαζεύοντας πέντε επιθετικά ριμπάουντ και μοιράζοντας έξι ασίστ για δύο λάθη. Στη συνέχεια, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο αντέδρασε, κάνοντας επιμέρους 13-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 34-40.
Ο Έντι Ταβάρες ξεχώρισε με 10 πόντους (3/5 δίποντα, 4/4 βολές), δύο ριμπάουντ και μια ασίστ, ενώ η Ρεάλ σούταρε 5/8 τρίποντα μέχρι το ημίχρονο. Από την άλλη, η Φενέρμπαχτσε βασίστηκε στις πρωτοβουλίες των Νικολό Μέλι (9π.) και Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ (9π.), αλλά είχε μόλις 3/17 τρίποντα.
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το προβάδισμα, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους για το 58-54 στο 30’. Οι Μαδριλένοι πίεσαν, με τον Μάριο Χεζόνια να διαμορφώνει το 65-67 στα 2:45 για το φινάλε. Μάλιστα, ο Κροάτης ευστόχησε σε τρίποντο για το +6 της Ρεάλ, που προηγήθηκε 66-72 στα 58.3"! Η «Βασίλισσα» έφερε το ματς εκεί που ήθελε, επικρατώντας της Φενέρμπαχτσε με 69-74.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74.
Ο MVP: Ο Φακούντο Καμπάτσο συγκέντρωσε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σημειώνοντας 15 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ και ένα κλέψιμο.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπράντον Μπόστον είχε 21 πόντους, τρία ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το 50% της Ρεάλ στο τρίποντο (9/18).
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε επικρατήσει με 84-58, για την όγδοη αγωνιστική.
|Fenerbahce Beko Istanbul
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|1
|M. Birsen
|07:45
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|2
|W. Baldwin Iv
|28:40
|10
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|5
|1
|3
|1
|0
|13
|4
|N. Melli *
|26:10
|15
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|3
|3
|6
|4
|2
|3
|0
|1
|13
|8
|T. Horton Tucker *
|25:11
|11
|5/6
|83.3%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|3
|2
|5
|1
|3
|0
|1
|1
|21
|11
|B. Boston Jr.
|23:18
|21
|5/6
|83.3%
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|2/4
|50%
|0
|3
|3
|1
|3
|1
|1
|1
|21
|13
|T. Biberovic *
|14:39
|1
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|18
|M. Jantunen *
|22:27
|5
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|4
|5
|0
|2
|1
|1
|0
|6
|20
|D. Hall *
|29:50
|3
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|2
|2
|1
|0
|1
|30
|C. Silva
|03:30
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|3
|0
|0
|0
|3
|32
|A. Zagars
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|50
|B. Colson
|08:42
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|92
|K. Birch
|09:48
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|69
|16/31
|51.6%
|—
|9/30
|30%
|10/15
|66.7%
|11
|19
|30
|13
|18
|12
|6
|3
|67
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|0
|T. Lyles
|24:38
|12
|5/5
|100%
|5/5
|100%
|0/1
|0%
|2/3
|66.7%
|0
|5
|5
|1
|1
|3
|0
|1
|16
|6
|A. Abalde
|05:55
|3
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|F. Campazzo *
|25:50
|15
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|4/4
|100%
|1/2
|50%
|0
|4
|4
|3
|3
|2
|1
|0
|18
|8
|C. Okeke *
|14:25
|6
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|7
|11
|M. Hezonja *
|26:37
|9
|3/5
|60%
|3/5
|60%
|1/9
|11.1%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|5
|3
|1
|0
|1
|6
|12
|T. Maledon
|13:04
|7
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|3
|0
|1
|2
|14
|G. Deck
|15:14
|5
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|16
|U. Garuba
|07:47
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|22
|W. Tavares *
|32:13
|12
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|3
|2
|5
|3
|3
|4
|1
|1
|16
|23
|S. Llull
|12:47
|1
|0/3
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|-1
|24
|A. Feliz *
|21:30
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|5
|25
|A. Len
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|74
|19/36
|52.8%
|—
|9/18
|50%
|9/12
|75%
|8
|24
|32
|17
|20
|17
|5
|3
|79
