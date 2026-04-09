Μετά από ένα συναρπαστικό ματς, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Χάποελ με 85-89 μέσα στη Σόφια, σε ένα παιχνίδι που σήμανε και την επιστροφή του Φαλ στη δράση.

Ο Ολυμπιακός επιβίωσε στη Σόφια και μετά από ένα σπουδαίο ματς, πήρε τη νίκη απέναντι στη Χάποελ (85-89) και ανέβηκε στο 25-12.

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με την πρώτη θέση, την οποία θα εξασφαλίσει, είτε με νίκη απέναντι στην Αρμάνι την τελευταία αγωνιστική, είτε με μια ήττα της Βαλένθια.

Το σημαντικότερο για τον Ολυμπιακό πάντως δεν ήταν η νίκη, αλλά η επιστροφή του Μουστάφα Φαλ στη δράση, με τον Γάλλο να βάζει τέλος στην αγωνιστική του απραξία και να επιστρέφει ύστερα από 308 ημέρες στη δράση!

Φάση... μισή νίκη πάντως για το ματς ήταν το επιθετικό ριμπάουντ και το καλάθι του Πίτερς στο 39', όπως και οι μεγάλες άμυνες που εβγαλε στο τελευταίο λεπτό η ομάδα του Πειραιά.

Χάποελ - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, με την ομάδα του Πειραιά να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 14-2. Κάπου εκεί όμως ήρθε η αντεπίθεση. Η άμυνα επανήλθε στα φυσιολογικά, ενώ στην επίθεση τα σουτ άρχισαν να μπαίνουν μετά τα πολλά άστοχα των πρότων 5'. Με επιμέρους 2-16 ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά (16-18, 7'), ενώ στην συνέχεια κράτησε τα ηνία, με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 18-22.

Το παιχνίδι ήταν «μία σου και μία μου», με τις δύο ομάδες να συμπορεύονται για ΟΛΟ το δεύτερο δεκάλεπτο, στο οποίο το σημαντικό ήταν η επιστροφή του Φαλ, ο οποίος ήταν μάλιστα και πολύ θετικός. Μετά το 44-45 (18') η Χάποελ έκανε ένα μικρό ξέσπασμα για το 48-45, όμως ο Ολυμπιακός βρήκε 6 πόντους σε... 4 δευτερόλεπτα (τρίποντο και φάουλ Ντόρσεϊ, κάρφωμα ο Χολ), με το ημίχρονο να κλείνει στο 48-51.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν άποντος στο ημίχρονο, όμως στην τρίτη περίοδο... εμφανίστηκε ξανά στο παρκέ. Το πρώτο του τρίποντο έκανε το σκορ 48-54, με τους Ερυθρόλευκους να βλέπουν τη Χάποελ όμως να μην τα παρατά (63-63, 26'). Ο Μπλέικνι έκανε και το 67-67 λίγο μετά, όμως Βεζένκοβ και Παπανικολάου διαμόρφωσαν το 67-73 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ακόμη και στο +7 (71-78, 31'), όμως η Χάποελ είχε απάντηση (77-78, 33'). Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά λύσεις και ξέφυγε με 5 (79-84, 35'), όμως οι τυπικά γηπεδούχοι δεν τα παράτησαν και με όπλο την άμυνά τους μείωσαν στους 2 (84-86, 38'). Ένα τεράστιο ριμπάουντ και καλάθι του Πίτερς, μαζί με μια βολή του Ντόρσεϊ, «κλείδωσαν» το ματς στη συνέχεια, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 85-89.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο … Τάιλερ Ντόρσεϊ των 23 πόντων.

… Τάιλερ Ντόρσεϊ των 23 πόντων. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ … Ο Πίτερς με 11 πόντους ήταν κομβικός, όπως και ο Τζόσεφ με 10.

… Ο Πίτερς με 11 πόντους ήταν κομβικός, όπως και ο Τζόσεφ με 10. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Ο Γουέινραϊτ είχε 2 πόντους, με τον Ολυμπιακό να τον αφήνει να σουτάρει κι εκείνον να κάνει 0/3.

Ο Ο Γουέινραϊτ είχε 2 πόντους, με τον Ολυμπιακό να τον αφήνει να σουτάρει κι εκείνον να κάνει 0/3. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ. .. Πολύ καλός ο Μίτσιτς με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

.. Πολύ καλός ο Μίτσιτς με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ. ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α’ ΓΥΡΟ: Ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ με 62-58.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89.

Player MIN PTS 2FG 3FG FT REB (O-D-T) AST STL TO BLK PF PIR +/- J. Motley 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 C. Jones 22:13 10 0/4 3/4 1/2 1-3-4 8 2 0 0 2 20 A. Blakeney 23:51 16 4/7 2/5 2/2 0-3-3 1 0 1 0 3 10 E. Bryant* 28:18 15 6/11 1/2 0/0 0-3-3 2 0 3 0 3 11 K. Edwards 05:39 0 0/0 0/1 0/0 0-0-0 0 0 0 0 1 -2 C. Malcolm* 31:23 11 4/7 1/3 0/0 1-5-6 1 1 1 0 1 12 L. Randolph 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 T. Odiase 15:56 8 4/5 0/0 0/0 0-2-2 0 1 0 0 3 9 V. Micic* 30:18 14 3/4 2/4 2/2 0-5-5 8 0 2 0 3 21 I. Wainright* 14:18 2 1/1 0/3 0/0 1-2-3 0 1 0 0 2 2 D. Oturu* 23:04 9 4/8 0/0 1/2 4-1-5 1 1 0 1 2 11 Y. Madar 00:00 0 0/0 0/0 0/0 0-0-0 0 0 0 0 0 0 TEAM 195:00 85 26/47 9/22 6/8 8-24-32 21 6 7 1 20 95