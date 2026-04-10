Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 93-106: Βήμα play-in για τους Σέρβους!
Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 37ης αγωνιστική της EuroLeague, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το... διπλό από τη Γαλλία, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 106-93.
Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς παρότι ήταν μπροστά με +15, είδαν τους Γάλλους να κάνουν ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο και να μειώνουν, ωστόσο στην 4η περίοδο ο Μπάτλερ και ο Νόουρα «κλείδωσαν» τη νίκη για τους Σέρβους.
Ο Ερυθρός Αστέρας μετά το... διπλό στη Γαλλία βρίσκεται στην 7η θέση, κάνοντας βήμα για τα play-in, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ρίχνοντας 8ο τον Παναθηναϊκό.
Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα με 24 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.
Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας
Εμφατικό ήταν το ξεκίνημα για τον Ερυθρό, ο οποίος μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να πάρει διψήφια διαφορά (9-19, 4’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η Βιλερμπάν βελτίωσε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, τρέχοντας σερί (7-0) και μειώνοντας την απόσταση του σκορ (16-19, 8’). Μάλιστα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια, στο κλείσιμο της περιόδου (26-26, 10’).
Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, οι Σέρβοι… έτρεξαν σερί (11-3) και πήραν εκ νέου… αέρα οκτώ πόντων, έπειτα από καλάθι του Κάλινιτς (29-37, 13’).
Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να έχει τα… ηνία του σκορ και οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πήρε διψήφιες διαφορές (35-48, 18’), μετά από εύστοχο τρίποντο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια με +12, (43-55, 20’).
Η αντεπίθεση των Γάλλων
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ήταν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας επιμέρους σερί (16-2), πέρασαν μπροστά, μετά από καλάθι του Ανγκόλα, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση. Η Βιλερμπάν συνέχισε να… βομβαρδίζει το καλάθι του Ερυθρού με τον Αζανσά να διαμορφώνει το (67-64, 27’), όμως ο Μονέκε με τη σειρά του ισοφάρισε (67-67, 28’). Ο Κάλιντις με λέι απ έκανε το (71-72), βάζοντας ξανά μπροστά την ομάδα του και ο Μπάτλερ μετά από ατομική προσπάθεια, έδωσε… αέρα τριών πόντων στους Σέρβους (71-74, 30’), στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας, βελτίωσε την άμυνά του και έπειτα από καλάθι του Μπάτλερ στον αιφνιδιασμό, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (74-82, 32'), ενώ λίγο αργότερα ο Ιζούντου με κάρφωμα, διαμόρφωσε το (74-84, 33'). Οι γηπεδούχοι με γρήγορο (5-0) μείωσαν εκ νέου (79-84, 34'), με έξι λεπτά να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης.
Ο Ανγκόλα με εύστοχο τρίποντο κράτησε κοντά την ομάδα του (82-88, 35') και στη συνέχεια ο Χάρισον με κάρφωμα να μειώνει ακόμα περισσότερο (84-89,36'). Ο Οτζελέγιε είχε απάντηση και ευστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75, (84-71, 36'), ενώ στη συνέχεια ο Νουόρα έδωσε ξανά... αέρα 10 πόντων στην ομάδα του (84-94, 37'.). Ο Ερυθρός Αστέρας δεν σταμάτησε να ευστοχεί από μακριά και ο Μπάτλερ έκανε το (86-98, 38') και στη συνέχεια ο Μπάτλερ και πάλι «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-55, 71-74, 93-106
MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους (7/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 3/3 τρίποντα του Μπάτλερ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κερδίσει με 79-65.
|LDLC ASVEL Villeurbanne
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Pierric Poupet
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|P. Eboua*
|25:02
|7
|3/6
|50%
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|3
|1
|Z. Seljaas
|06:59
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|-3
|3
|S. Harrison*
|25:52
|16
|4/7
|57.1%
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|8/11
|72.7%
|1
|5
|6
|8
|7
|0
|2
|0
|29
|6
|B. Angola*
|22:23
|22
|6/8
|75%
|2/3
|66.7%
|4/5
|80%
|6/7
|85.7%
|0
|0
|0
|3
|8
|1
|1
|0
|22
|7
|T. Heurtel
|16:37
|13
|4/7
|57.1%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|3/3
|100%
|0
|2
|2
|5
|4
|3
|0
|0
|16
|8
|M. Ajinca
|21:45
|9
|3/7
|42.9%
|0/2
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|3
|0
|1
|0
|7
|10
|B. Massa
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|E. Jackson
|15:38
|8
|2/8
|25%
|0/2
|0%
|2/6
|33.3%
|2/2
|100%
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|0
|0
|2
|23
|D. Lighty*
|22:53
|1
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|2
|0
|0
|0
|-3
|24
|M. Ndiaye
|27:45
|14
|7/8
|87.5%
|7/7
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|4
|3
|1
|3
|4
|26
|32
|B. Vautier*
|05:32
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|94
|A. Traore
|09:34
|3
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|1/1
|100%
|0
|0
|0
|2
|3
|2
|0
|0
|1
|Team/Coaches
|1
|3
|4
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|93
|30/58
|51.7%
|18/34
|52.9%
|12/24
|50%
|21/26
|80.8%
|8
|16
|24
|23
|36
|10
|7
|4
|104
|Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Sasa Obradovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|C. Miller-McIntyre *
|35:11
|14
|5/10
|50%
|4/5
|80%
|1/5
|20%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|7
|6
|3
|1
|0
|17
|2
|S. Miljenovic
|05:47
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|2
|6
|J. Butler
|20:14
|24
|10/12
|83.3%
|7/9
|77.8%
|3/3
|100%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|5
|4
|1
|1
|0
|33
|11
|T. Carter *
|08:44
|0
|0/4
|0%
|0/1
|0%
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|-4
|12
|N. Kalinic
|20:05
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|3
|13
|O. Dobric
|08:17
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|14
|J. Rivero *
|07:57
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|15
|E. Izundu
|13:01
|8
|4/4
|100%
|4/4
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|4
|1
|0
|0
|8
|21
|J. Bolomboy
|16:09
|8
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|1
|12
|33
|J. Nwora *
|21:42
|24
|8/12
|66.7%
|6/8
|75%
|2/4
|50%
|6/7
|85.7%
|1
|2
|3
|1
|4
|2
|0
|0
|24
|37
|S. Ojeleye
|18:56
|6
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|6
|7
|2
|3
|0
|2
|0
|14
|95
|C. Moneke *
|23:57
|15
|5/8
|62.5%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|2/2
|100%
|3
|0
|3
|2
|4
|0
|1
|1
|16
|TOTAL
|200
|106
|40/65
|61.5%
|29/43
|67.4%
|11/22
|50%
|15/19
|78.9%
|10
|21
|31
|23
|35
|10
|6
|2
|126
