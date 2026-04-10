Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 93-106: Βήμα play-in για τους Σέρβους!

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ηγήθηκε επιθετικά των Σέρβων, με τους Μονέκε, Ιζούντου και Μοτιεγιούνας να ακολουθούν σε απόδοση.
Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Βιλερμπάν με 106-93 στη Γαλλία, για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς παρότι ήταν μπροστά με +15, είδαν τους Γάλλους να κάνουν ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο και να μειώνουν, ωστόσο στην 4η περίοδο ο Μπάτλερ και ο Νόουρα «κλείδωσαν» τη νίκη για τους Σέρβους.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετά το... διπλό στη Γαλλία βρίσκεται στην 7η θέση, κάνοντας βήμα για τα play-in, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ρίχνοντας 8ο τον Παναθηναϊκό.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα με 24 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.

 

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Εμφατικό ήταν το ξεκίνημα για τον Ερυθρό, ο οποίος μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να πάρει διψήφια διαφορά (9-19, 4’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η Βιλερμπάν βελτίωσε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, τρέχοντας σερί (7-0) και μειώνοντας την απόσταση του σκορ (16-19, 8’). Μάλιστα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια, στο κλείσιμο της περιόδου (26-26, 10’).

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, οι Σέρβοι… έτρεξαν σερί (11-3) και πήραν εκ νέου… αέρα οκτώ πόντων, έπειτα από καλάθι του Κάλινιτς (29-37, 13’).

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να έχει τα… ηνία του σκορ και οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πήρε διψήφιες διαφορές (35-48, 18’), μετά από εύστοχο τρίποντο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια με +12, (43-55, 20’).

Η αντεπίθεση των Γάλλων

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ήταν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας επιμέρους σερί (16-2), πέρασαν μπροστά, μετά από καλάθι του Ανγκόλα, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση. Η Βιλερμπάν συνέχισε να… βομβαρδίζει το καλάθι του Ερυθρού με τον Αζανσά να διαμορφώνει το (67-64, 27’), όμως ο Μονέκε με τη σειρά του ισοφάρισε (67-67, 28’). Ο Κάλιντις με λέι απ έκανε το (71-72), βάζοντας ξανά μπροστά την ομάδα του και ο Μπάτλερ μετά από ατομική προσπάθεια, έδωσε… αέρα τριών πόντων στους Σέρβους (71-74, 30’), στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας, βελτίωσε την άμυνά του και έπειτα από καλάθι του Μπάτλερ στον αιφνιδιασμό, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (74-82, 32'), ενώ λίγο αργότερα ο Ιζούντου με κάρφωμα, διαμόρφωσε το (74-84, 33'). Οι γηπεδούχοι με γρήγορο (5-0) μείωσαν εκ νέου (79-84, 34'), με έξι λεπτά να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ανγκόλα με εύστοχο τρίποντο κράτησε κοντά την ομάδα του (82-88, 35') και στη συνέχεια ο Χάρισον με κάρφωμα να μειώνει ακόμα περισσότερο (84-89,36'). Ο Οτζελέγιε είχε απάντηση και ευστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75, (84-71, 36'), ενώ στη συνέχεια ο Νουόρα έδωσε ξανά... αέρα 10 πόντων στην ομάδα του (84-94, 37'.). Ο Ερυθρός Αστέρας δεν σταμάτησε να ευστοχεί από μακριά και ο Μπάτλερ έκανε το (86-98, 38') και στη συνέχεια ο Μπάτλερ και πάλι «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-55, 71-74, 93-106

MVP ΗΤΑΝ ΟΤζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους (7/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΜπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 3/3 τρίποντα του Μπάτλερ.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κερδίσει με 79-65.

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pierric PoupetMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0P. Eboua*25:0273/650%2/366.7%1/333.3%0/00%112020003
1Z. Seljaas06:5900/20%0/10%0/10%0/00%20201100-3
3S. Harrison*25:52164/757.1%4/757.1%0/00%8/1172.7%1568702029
6B. Angola*22:23226/875%2/366.7%4/580%6/785.7%0003811022
7T. Heurtel16:37134/757.1%2/540%2/2100%3/3100%0225430016
8M. Ajinca21:4593/742.9%0/20%3/560%0/00%112030107
10B. Massa00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11E. Jackson15:3882/825%0/20%2/633.3%2/2100%000132002
23D. Lighty*22:5310/20%0/10%0/10%1/250%01102000-3
24M. Ndiaye27:45147/887.5%7/7100%0/10%0/00%2244313426
32B. Vautier*05:3200/10%0/10%0/00%0/00%011000000
94A. Traore09:3431/250%1/250%0/00%1/1100%000232001
Team/Coaches13400
TOTAL200:009330/5851.7%18/3452.9%12/2450%21/2680.8%8162423361074104
Crvena Zvezda Meridianbet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Sasa ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0C. Miller-McIntyre *35:11145/1050%4/580%1/520%3/475%1347631017
2S. Miljenovic05:4710/00%0/00%0/00%1/250%000131102
6J. Butler20:142410/1283.3%7/977.8%3/3100%1/250%1235411033
11T. Carter *08:4400/40%0/10%0/30%0/00%01111000-4
12N. Kalinic20:0542/366.7%2/366.7%0/00%0/00%000331003
13O. Dobric08:1700/10%0/10%0/00%0/00%011110000
14J. Rivero *07:5721/333.3%1/333.3%0/00%0/00%022010001
15E. Izundu13:0184/4100%4/4100%0/00%0/00%123041008
21J. Bolomboy16:0983/475%1/1100%2/366.7%0/00%1230100112
33J. Nwora *21:42248/1266.7%6/875%2/450%6/785.7%1231420024
37S. Ojeleye18:5662/450%2/366.7%0/10%2/2100%1672302014
95C. Moneke *23:57155/862.5%2/540%3/3100%2/2100%3032401116
TOTAL20010640/6561.5%29/4367.4%11/2250%15/1978.9%10213123351062126

     

