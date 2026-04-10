Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Βιλερμπάν με 106-93 στη Γαλλία, για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 37ης αγωνιστική της EuroLeague, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το... διπλό από τη Γαλλία, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 106-93.

Το σύνολο του Σάσα Ομπράντοβιτς παρότι ήταν μπροστά με +15, είδαν τους Γάλλους να κάνουν ένα ξέσπασμα στο τρίτο δεκάλεπτο και να μειώνουν, ωστόσο στην 4η περίοδο ο Μπάτλερ και ο Νόουρα «κλείδωσαν» τη νίκη για τους Σέρβους.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετά το... διπλό στη Γαλλία βρίσκεται στην 7η θέση, κάνοντας βήμα για τα play-in, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, ρίχνοντας 8ο τον Παναθηναϊκό.

Πολυτιμότερος της αναμέτρησης ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζόρνταν Νόουρα με 24 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας: Ο αγώνας

Εμφατικό ήταν το ξεκίνημα για τον Ερυθρό, ο οποίος μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία του από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και να πάρει διψήφια διαφορά (9-19, 4’). Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, η Βιλερμπάν βελτίωσε την άμυνά της και βρήκε ρυθμό στην επίθεση, τρέχοντας σερί (7-0) και μειώνοντας την απόσταση του σκορ (16-19, 8’). Μάλιστα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια, στο κλείσιμο της περιόδου (26-26, 10’).

Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, οι Σέρβοι… έτρεξαν σερί (11-3) και πήραν εκ νέου… αέρα οκτώ πόντων, έπειτα από καλάθι του Κάλινιτς (29-37, 13’).

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να έχει τα… ηνία του σκορ και οδεύοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πήρε διψήφιες διαφορές (35-48, 18’), μετά από εύστοχο τρίποντο του Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ενώ οι Σέρβοι πήγαν στα αποδυτήρια με +12, (43-55, 20’).

Η αντεπίθεση των Γάλλων

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι ήταν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας επιμέρους σερί (16-2), πέρασαν μπροστά, μετά από καλάθι του Ανγκόλα, επιβάλλοντας την κυριαρχία τους στην αναμέτρηση. Η Βιλερμπάν συνέχισε να… βομβαρδίζει το καλάθι του Ερυθρού με τον Αζανσά να διαμορφώνει το (67-64, 27’), όμως ο Μονέκε με τη σειρά του ισοφάρισε (67-67, 28’). Ο Κάλιντις με λέι απ έκανε το (71-72), βάζοντας ξανά μπροστά την ομάδα του και ο Μπάτλερ μετά από ατομική προσπάθεια, έδωσε… αέρα τριών πόντων στους Σέρβους (71-74, 30’), στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο Ερυθρός Αστέρας, βελτίωσε την άμυνά του και έπειτα από καλάθι του Μπάτλερ στον αιφνιδιασμό, πήρε εκ νέου διαφορά οκτώ πόντων (74-82, 32'), ενώ λίγο αργότερα ο Ιζούντου με κάρφωμα, διαμόρφωσε το (74-84, 33'). Οι γηπεδούχοι με γρήγορο (5-0) μείωσαν εκ νέου (79-84, 34'), με έξι λεπτά να απομένουν για τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Ανγκόλα με εύστοχο τρίποντο κράτησε κοντά την ομάδα του (82-88, 35') και στη συνέχεια ο Χάρισον με κάρφωμα να μειώνει ακόμα περισσότερο (84-89,36'). Ο Οτζελέγιε είχε απάντηση και ευστόχησε σε σουτ έξω από τη γραμμή των 6.75, (84-71, 36'), ενώ στη συνέχεια ο Νουόρα έδωσε ξανά... αέρα 10 πόντων στην ομάδα του (84-94, 37'.). Ο Ερυθρός Αστέρας δεν σταμάτησε να ευστοχεί από μακριά και ο Μπάτλερ έκανε το (86-98, 38') και στη συνέχεια ο Μπάτλερ και πάλι «κλείδωσε» τη νίκη για την ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 43-55, 71-74, 93-106

MVP ΗΤΑΝ Ο…Τζάρεντ Μπάτλερ με 24 πόντους (7/9 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μπράιαν Ανγκόλα με 22 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 3/3 τρίποντα του Μπάτλερ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Ο Ερυθρός Αστέρας είχε κερδίσει με 79-65.

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pierric Poupet MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 P. Eboua* 25:02 7 3/6 50% 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 1 2 0 2 0 0 0 3 1 Z. Seljaas 06:59 0 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 0 1 1 0 0 -3 3 S. Harrison* 25:52 16 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 8/11 72.7% 1 5 6 8 7 0 2 0 29 6 B. Angola* 22:23 22 6/8 75% 2/3 66.7% 4/5 80% 6/7 85.7% 0 0 0 3 8 1 1 0 22 7 T. Heurtel 16:37 13 4/7 57.1% 2/5 40% 2/2 100% 3/3 100% 0 2 2 5 4 3 0 0 16 8 M. Ajinca 21:45 9 3/7 42.9% 0/2 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 1 2 0 3 0 1 0 7 10 B. Massa 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 E. Jackson 15:38 8 2/8 25% 0/2 0% 2/6 33.3% 2/2 100% 0 0 0 1 3 2 0 0 2 23 D. Lighty* 22:53 1 0/2 0% 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 2 0 0 0 -3 24 M. Ndiaye 27:45 14 7/8 87.5% 7/7 100% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 4 3 1 3 4 26 32 B. Vautier* 05:32 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 94 A. Traore 09:34 3 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 2 3 2 0 0 1 Team/Coaches 1 3 4 0 0 TOTAL 200:00 93 30/58 51.7% 18/34 52.9% 12/24 50% 21/26 80.8% 8 16 24 23 36 10 7 4 104