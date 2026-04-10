Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 69-85: Μεγάλο... διπλό οι Τούρκοι, έχασε ευκαιρία η ομάδα από τα Εμιράτα

Παναγιώτης Αρταβάνης
Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Ντουμπάι BC με 85-69 για την 37η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα και είχαν το μομέντουμ, ενώ έβγαζαν αντίδραση κάθε φορά που ένιωσαν την ομάδα από τα Εμιράτα να πλησιάζει.

Το σύνολο του Γκόλεματς έχασε την ευκαιρία να... αγγίξει την 10αδα, καθώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Μπαρτσελόνα, που της είχε την ισοβαθμία.

Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μούσα με 13 πόντους.

 

Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα για αμφότερες, καθώς στα πρώτα λεπτά έβρισκαν λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (14-14, 5’).
Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκαν οι ομάδες και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με την Αναντολού Εφές να έχει το προβάδισμα, μετά από καλάθι του Οσμάνι (9π.), (20-24, 10’).

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας σερί 6-0, μπόρεσαν να πάρουν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (20-30, 12’). Μετέπειτα οι Τούρκοι συνέχισαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους. Μάλιστα, προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου πήραν… αέρα 18 πόντων (33-51, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι, βελτίωσαν την άμυνά του και μπόρεσαν να… ψαλιδίσουν τη διαφορά, μετά από καλάθι του Καμπενγκέλε (41-54, 22’). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και γρήγορα, πραγματοποιώντας σερί 5-0 πήγαν ξανά την απόσταση του σκορ στους 19 (41-60).

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, το σύνολο του Γκόλεματς έκανε δικό του σερί (11-2) και μείωσε ξανά στους 10 (52-62, 29’), έπειτα από μία βολή του Μούσα.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, η Ντουμπάι έκανε ένα γρήγορο 5-0 και μείωσε στους έξι, (59-64, 32'), μέχρι να ευστοχήσει ο Χαζέρ σε δίποντο και να διαμορφώσει το (59-66, 32') και στη συνέχεια ο Μπουμπουά με τρίποντο να δίνει νέο... αέρα 13 πόντων στην ομάδα του (59-72, 34').

Ο Αβράμοβιτς με γκολ φάουλ έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι (66-74, 35'), όμως ο Χαζέρ... πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τους Τούρκους, ευστοχώντας και αυτός με τη σειρά του σε δύο γκολ φάουλ, δίνοντας ξανά +14 στην ομάδα του (66-80, 37').

Το σύνολο του Γκόλεματς στη συνέχεια έκανε βιαστικές επιλογές στην επίθεση και έκανε το ένα λάθος μερτά το άλλο με τον Μπουμπουά με πέντε δικούς του, να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα (66-85, 38').

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85

MVP ΗΤΑΝ ΟΡοντρίγκ Μπουμπουά με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΟΜούσα με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 24 ασίστ της Αναντολού Εφές, έναντι των 15 της Ντουμπάι.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ντουμπάι είχε κερδίσει με 80-76.

Dubai BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Jurica GolemacMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
4A. Avramovic18:09124/1136.4%3/650%1/520%3/3100%0114400012
5A. Abass00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
7K. Prepelic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
8D. Bertans17:0752/633.3%1/1100%1/520%0/00%11204100-2
10J. Anderson*34:03102/728.6%1/520%1/250%5/683.3%134070107
13D. Musa*35:54134/1526.7%4/1040%0/50%5/683.3%3254710011
17M. Kabengele*20:03115/1050%5/955.6%0/10%1/250%213041116
25M. Wright IV*28:3452/728.6%2/633.3%0/10%1/250%02244100-1
30F. Petrusev*22:5393/650%2/540%1/1100%2/450%2351400013
34K. Kamenjas14:4042/540%2/540%0/00%0/00%3471200011
51B. Caboclo05:1700/20%0/20%0/00%0/00%11212100-3
TOTAL200:006924/7034.3%20/4940.8%4/2119%17/2373.9%172037153962157
Anadolu Efes IstanbulFG2PT3PTFTREB
Coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1R. Beaubois21:09187/1163.6%4/757.1%3/475%1/1100%0553301121
2S. Hazer22:46135/955.6%4/757.1%1/250%2/2100%0224310017
3J. Loyd *27:15134/1040%2/540%2/540%3/3100%06641200019
8N. Weiler-Babb18:2342/633.3%2/540%0/10%0/00%011450105
11R. Smits14:1642/540%2/450%0/10%0/00%112011001
13B. Dessert *15:1221/1100%1/1100%0/00%0/00%314240028
15P. Dozier *22:55104/1040%3/742.9%1/333.3%1/250%123342008
21C. Swider00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
23D. Mutaf00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
24E. Osmani *17:00146/875%4/580%2/366.7%0/00%1122010015
33E. Yilmaz *15:4600/10%0/00%0/10%0/00%044212013
88K. Jones24:5073/3100%3/3100%0/00%1/250%2570400517
TOTAL200:008534/6453.1%25/4456.8%9/2045%8/1080%8303824181029114
@Photo credits: x_anadolou_efes
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     