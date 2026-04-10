Μεγάλο... διπλό της Ανταντολού Εφές επί της Ντουμπάι BC, με τους Τούρκους να επικρατούν εύκολα με 85-69 για την 37η «στροφή» της EuroLeague.
Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα και είχαν το μομέντουμ, ενώ έβγαζαν αντίδραση κάθε φορά που ένιωσαν την ομάδα από τα Εμιράτα να πλησιάζει.
Το σύνολο του Γκόλεματς έχασε την ευκαιρία να... αγγίξει την 10αδα, καθώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Μπαρτσελόνα, που της είχε την ισοβαθμία.
Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μούσα με 13 πόντους.
Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας
Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα για αμφότερες, καθώς στα πρώτα λεπτά έβρισκαν λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (14-14, 5’).
Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκαν οι ομάδες και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με την Αναντολού Εφές να έχει το προβάδισμα, μετά από καλάθι του Οσμάνι (9π.), (20-24, 10’).
@AnadoluEfesSK #MotorolaMagicMoment — EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026
Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας σερί 6-0, μπόρεσαν να πάρουν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (20-30, 12’). Μετέπειτα οι Τούρκοι συνέχισαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους. Μάλιστα, προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου πήραν… αέρα 18 πόντων (33-51, 20’).
@242_jones #MotorolaMagicMoment — EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026
Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι, βελτίωσαν την άμυνά του και μπόρεσαν να… ψαλιδίσουν τη διαφορά, μετά από καλάθι του Καμπενγκέλε (41-54, 22’). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και γρήγορα, πραγματοποιώντας σερί 5-0 πήγαν ξανά την απόσταση του σκορ στους 19 (41-60).
Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, το σύνολο του Γκόλεματς έκανε δικό του σερί (11-2) και μείωσε ξανά στους 10 (52-62, 29’), έπειτα από μία βολή του Μούσα.
Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, η Ντουμπάι έκανε ένα γρήγορο 5-0 και μείωσε στους έξι, (59-64, 32'), μέχρι να ευστοχήσει ο Χαζέρ σε δίποντο και να διαμορφώσει το (59-66, 32') και στη συνέχεια ο Μπουμπουά με τρίποντο να δίνει νέο... αέρα 13 πόντων στην ομάδα του (59-72, 34').
CRAZIEST HIGHLIGHTS FROM A SINGLE GAME
☁️Kai Jones☁️ @AnadoluEfesSK — EuroLeague (@EuroLeague) April 10, 2026
Ο Αβράμοβιτς με γκολ φάουλ έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι (66-74, 35'), όμως ο Χαζέρ... πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τους Τούρκους, ευστοχώντας και αυτός με τη σειρά του σε δύο γκολ φάουλ, δίνοντας ξανά +14 στην ομάδα του (66-80, 37').
Το σύνολο του Γκόλεματς στη συνέχεια έκανε βιαστικές επιλογές στην επίθεση και έκανε το ένα λάθος μερτά το άλλο με τον Μπουμπουά με πέντε δικούς του, να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα (66-85, 38').
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85
MVP ΗΤΑΝ Ο…Ροντρίγκ Μπουμπουά με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μούσα με 13 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 24 ασίστ της Αναντολού Εφές, έναντι των 15 της Ντουμπάι.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ντουμπάι είχε κερδίσει με 80-76.
|Dubai Basketball
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Head coach: Jurica Golemac
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|4
|A. Avramovic
|18:09
|12
|4/11
|36.4%
|3/6
|50%
|1/5
|20%
|3/3
|100%
|0
|1
|1
|4
|4
|0
|0
|0
|12
|5
|A. Abass
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|K. Prepelic
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|D. Bertans
|17:07
|5
|2/6
|33.3%
|1/1
|100%
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|4
|1
|0
|0
|-2
|10
|J. Anderson*
|34:03
|10
|2/7
|28.6%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|5/6
|83.3%
|1
|3
|4
|0
|7
|0
|1
|0
|7
|13
|D. Musa*
|35:54
|13
|4/15
|26.7%
|4/10
|40%
|0/5
|0%
|5/6
|83.3%
|3
|2
|5
|4
|7
|1
|0
|0
|11
|17
|M. Kabengele*
|20:03
|11
|5/10
|50%
|5/9
|55.6%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|2
|1
|3
|0
|4
|1
|1
|1
|6
|25
|M. Wright IV*
|28:34
|5
|2/7
|28.6%
|2/6
|33.3%
|0/1
|0%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|4
|4
|1
|0
|0
|-1
|30
|F. Petrusev*
|22:53
|9
|3/6
|50%
|2/5
|40%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|2
|3
|5
|1
|4
|0
|0
|0
|13
|34
|K. Kamenjas
|14:40
|4
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|4
|7
|1
|2
|0
|0
|0
|11
|51
|B. Caboclo
|05:17
|0
|0/2
|0%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|2
|1
|0
|0
|-3
|TOTAL
|200:00
|69
|24/70
|34.3%
|20/49
|40.8%
|4/21
|19%
|17/23
|73.9%
|17
|20
|37
|15
|39
|6
|2
|1
|57
|Anadolu Efes Istanbul
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|REB
|Coach: Pablo Laso
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|1
|R. Beaubois
|21:09
|18
|7/11
|63.6%
|4/7
|57.1%
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|0
|5
|5
|3
|3
|0
|1
|1
|21
|2
|S. Hazer
|22:46
|13
|5/9
|55.6%
|4/7
|57.1%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|0
|17
|3
|J. Loyd *
|27:15
|13
|4/10
|40%
|2/5
|40%
|2/5
|40%
|3/3
|100%
|0
|6
|6
|4
|12
|0
|0
|0
|19
|8
|N. Weiler-Babb
|18:23
|4
|2/6
|33.3%
|2/5
|40%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|4
|5
|0
|1
|0
|5
|11
|R. Smits
|14:16
|4
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|1
|13
|B. Dessert *
|15:12
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|3
|1
|4
|2
|4
|0
|0
|2
|8
|15
|P. Dozier *
|22:55
|10
|4/10
|40%
|3/7
|42.9%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|1
|2
|3
|3
|4
|2
|0
|0
|8
|21
|C. Swider
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Mutaf
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|E. Osmani *
|17:00
|14
|6/8
|75%
|4/5
|80%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|15
|33
|E. Yilmaz *
|15:46
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|4
|4
|2
|1
|2
|0
|1
|3
|88
|K. Jones
|24:50
|7
|3/3
|100%
|3/3
|100%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|0
|4
|0
|0
|5
|17
|TOTAL
|200:00
|85
|34/64
|53.1%
|25/44
|56.8%
|9/20
|45%
|8/10
|80%
|8
|30
|38
|24
|18
|10
|2
|9
|114
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.