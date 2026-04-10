Μεγάλο... διπλό της Ανταντολού Εφές επί της Ντουμπάι BC, με τους Τούρκους να επικρατούν εύκολα με 85-69 για την 37η «στροφή» της EuroLeague.

Οι Τούρκοι ήταν καλύτεροι από το δεύτερο δεκάλεπτο και μετέπειτα και είχαν το μομέντουμ, ενώ έβγαζαν αντίδραση κάθε φορά που ένιωσαν την ομάδα από τα Εμιράτα να πλησιάζει.

Το σύνολο του Γκόλεματς έχασε την ευκαιρία να... αγγίξει την 10αδα, καθώς θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ήττα της Μπαρτσελόνα, που της είχε την ισοβαθμία.

Ο Ροντρίγκ Μπουμπουά ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Μούσα με 13 πόντους.

Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές: Ο αγώνας

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα για αμφότερες, καθώς στα πρώτα λεπτά έβρισκαν λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ και πήγαιναν «χέρι-χέρι» στο σκορ (14-14, 5’).

Στον ίδιο ρυθμό κινήθηκαν οι ομάδες και προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, με την Αναντολού Εφές να έχει το προβάδισμα, μετά από καλάθι του Οσμάνι (9π.), (20-24, 10’).

Στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο ορεξάτοι και τρέχοντας σερί 6-0, μπόρεσαν να πάρουν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (20-30, 12’). Μετέπειτα οι Τούρκοι συνέχισαν να επιβάλλουν την κυριαρχία τους τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση και είχαν το μομέντουμ με το μέρος τους. Μάλιστα, προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου πήραν… αέρα 18 πόντων (33-51, 20’).

Μετά την ανάπαυλα οι γηπεδούχοι, βελτίωσαν την άμυνά του και μπόρεσαν να… ψαλιδίσουν τη διαφορά, μετά από καλάθι του Καμπενγκέλε (41-54, 22’). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι είχαν απάντηση και γρήγορα, πραγματοποιώντας σερί 5-0 πήγαν ξανά την απόσταση του σκορ στους 19 (41-60).

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, το σύνολο του Γκόλεματς έκανε δικό του σερί (11-2) και μείωσε ξανά στους 10 (52-62, 29’), έπειτα από μία βολή του Μούσα.

Στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, η Ντουμπάι έκανε ένα γρήγορο 5-0 και μείωσε στους έξι, (59-64, 32'), μέχρι να ευστοχήσει ο Χαζέρ σε δίποντο και να διαμορφώσει το (59-66, 32') και στη συνέχεια ο Μπουμπουά με τρίποντο να δίνει νέο... αέρα 13 πόντων στην ομάδα του (59-72, 34').

Ο Αβράμοβιτς με γκολ φάουλ έβαλε τους γηπεδούχους ξανά στο παιχνίδι (66-74, 35'), όμως ο Χαζέρ... πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα τους Τούρκους, ευστοχώντας και αυτός με τη σειρά του σε δύο γκολ φάουλ, δίνοντας ξανά +14 στην ομάδα του (66-80, 37').

Το σύνολο του Γκόλεματς στη συνέχεια έκανε βιαστικές επιλογές στην επίθεση και έκανε το ένα λάθος μερτά το άλλο με τον Μπουμπουά με πέντε δικούς του, να βάζει το «κερασάκι» στην τούρτα (66-85, 38').

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85

MVP ΗΤΑΝ Ο…Ροντρίγκ Μπουμπουά με 18 πόντους (4/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/1 βολή), 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΙΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Μούσα με 13 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Οι 24 ασίστ της Αναντολού Εφές, έναντι των 15 της Ντουμπάι.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Ντουμπάι είχε κερδίσει με 80-76.

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Jurica Golemac MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 4 A. Avramovic 18:09 12 4/11 36.4% 3/6 50% 1/5 20% 3/3 100% 0 1 1 4 4 0 0 0 12 5 A. Abass 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 K. Prepelic 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 D. Bertans 17:07 5 2/6 33.3% 1/1 100% 1/5 20% 0/0 0% 1 1 2 0 4 1 0 0 -2 10 J. Anderson* 34:03 10 2/7 28.6% 1/5 20% 1/2 50% 5/6 83.3% 1 3 4 0 7 0 1 0 7 13 D. Musa* 35:54 13 4/15 26.7% 4/10 40% 0/5 0% 5/6 83.3% 3 2 5 4 7 1 0 0 11 17 M. Kabengele* 20:03 11 5/10 50% 5/9 55.6% 0/1 0% 1/2 50% 2 1 3 0 4 1 1 1 6 25 M. Wright IV* 28:34 5 2/7 28.6% 2/6 33.3% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 4 4 1 0 0 -1 30 F. Petrusev* 22:53 9 3/6 50% 2/5 40% 1/1 100% 2/4 50% 2 3 5 1 4 0 0 0 13 34 K. Kamenjas 14:40 4 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 3 4 7 1 2 0 0 0 11 51 B. Caboclo 05:17 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 1 2 1 0 0 -3 TOTAL 200:00 69 24/70 34.3% 20/49 40.8% 4/21 19% 17/23 73.9% 17 20 37 15 39 6 2 1 57