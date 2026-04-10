Η Μονακό σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη regular season και πέμπτη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, αφού επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, μολονότι παρατάχθηκε με οκτώ παίκτες απέναντι στους Καταλανούς. Έτσι, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-16 και «κλείδωσε» την παρουσία της στο Play-In.
Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες και υποχώρησε στο 20-17, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στην Μπάγερν (17/4, 21:30, εντός).
Οι Μονεγάσκοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Οκόμπο και Τζέιμς να σημειώνουν από 16 πόντους έκαστος. Για τους «μπλαουγκράνα», ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 27 πόντους με 6/7 τρίποντα.
Μονακό-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας
Η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 18-26, σουτάροντας 4/6 τρίποντα (67%) και μοιράζοντας επτά ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ματ Στράζελ (6π.) και Μάικ Τζέιμς (5π.). Στη συνέχεια, η Μονακό ανέβασε την απόδοσή της στην επίθεση και προηγήθηκε για πρώτη φορά στον αγώνα, όταν ο Μπλόσομγκεϊμ έκανε το 44-43 στα 34" για το ημίχρονο.
Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 46-44, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Έλι Οκόμπο και Στράζελ, με εννέα πόντους έκαστος, και σημειώνοντας 6/11 τρίποντα. Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, οι Πάντερ (11π.) και Κλάιμπερν (10π., 4 ριμπ.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Ακολούθως, ο Κλάιμπερν έκανε το 56-58, ο Τζέιμς έφερε το ματς στα ίσα και ο Κεβάριους Χέιζ πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 65-58 στο 28'.
Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Μονακό διατηρούσε σταθερά ισχνό προβάδισμα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 72-67. Μάλιστα, ο Χέιζ τελείωσε τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 85-75 στο 35'! Η Μονακό διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 93-86.
Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86.
Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 2/2 βολές, οκτώ ασίστ και τρία ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κέβιν Πάντερ είχε 27 πόντους (4/8 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπαρτσελόνα είχε 16/29 τρίποντα.
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μονακό είχε επικρατήσει με 74-90 στο Palau.
|AS Monaco
|MIN
|PTS
|2PT
|%
|3PT
|%
|FT
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|0
|E. Okobo
|27:54
|16
|4/5
|80%
|2/5
|40%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|8
|0
|2
|0
|3
|3
|21
|4
|J. Blossomgame *
|27:07
|13
|4/6
|66.7%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|2
|5
|7
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|19
|10
|D. Theis *
|17:58
|11
|3/6
|50%
|1/3
|33.3%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|13
|11
|A. Diallo *
|31:13
|3
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|2
|4
|13
|K. Hayes
|22:02
|13
|4/7
|57.1%
|0/0
|0%
|5/5
|100%
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|12
|23
|J. Begarin
|21:50
|7
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|3
|1
|0
|1
|2
|2
|13
|32
|M. Strazel *
|26:33
|14
|1/3
|33.3%
|3/6
|50%
|3/5
|60%
|2
|4
|6
|5
|1
|5
|0
|3
|3
|14
|55
|M. James *
|25:23
|16
|2/3
|66.7%
|1/2
|50%
|9/9
|100%
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|2
|5
|19
|Team/Coaches
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|-1
|TOTAL
|200:00
|93
|20/33
|60.6%
|9/21
|42.9%
|26/29
|89.7%
|6
|23
|29
|19
|4
|11
|4
|19
|23
|114
|FC Barcelona
|MIN
|PTS
|2PT
|%
|3PT
|%
|FT
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|FD
|+/-
|PIR
|0
|K. Punter *
|32:35
|27
|4/8
|50%
|6/7
|85.7%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|4
|1
|1
|0
|4
|6
|29
|2
|J. Marcos
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|M. Cale
|05:48
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|-1
|5
|M. Norris
|20:11
|9
|0/0
|0%
|3/5
|60%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|4
|1
|8
|6
|J. Vesely *
|26:48
|8
|4/5
|80%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|5
|5
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|9
|8
|D. Brizuela
|21:53
|13
|1/2
|50%
|3/5
|60%
|2/2
|100%
|0
|1
|1
|3
|1
|2
|0
|1
|1
|13
|14
|W. Hernangomez
|13:02
|8
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|4/4
|100%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|8
|17
|J. Nunez
|05:16
|0
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|19
|Y. Fall
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|21
|W. Clyburn *
|34:36
|13
|0/3
|0%
|4/10
|40%
|1/3
|33.3%
|1
|4
|5
|3
|2
|4
|0
|2
|6
|11
|23
|T. Shengelia *
|19:49
|6
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|2
|3
|5
|7
|0
|3
|0
|5
|2
|9
|44
|J. Parra *
|20:02
|2
|1/5
|20%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|2
|0
|0
|0
|3
|0
|-1
|Team/Coaches
|4
|0
|4
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|TOTAL
|200:00
|86
|14/32
|43.8%
|16/29
|55.2%
|10/12
|83.3%
|9
|20
|29
|21
|5
|14
|0
|23
|19
|86
