Η Μονακό σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στη regular season και πέμπτη στους τελευταίους επτά αγώνες στη EuroLeague, αφού επιβλήθηκε της Μπαρτσελόνα με 93-86 στο Πριγκιπάτο, μολονότι παρατάχθηκε με οκτώ παίκτες απέναντι στους Καταλανούς. Έτσι, η ομάδα του Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι βελτίωσε το ρεκόρ της σε 21-16 και «κλείδωσε» την παρουσία της στο Play-In.

Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα έφτασε τις τρεις συνεχόμενες ήττες και υποχώρησε στο 20-17, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μόνο νίκη απέναντι στην Μπάγερν (17/4, 21:30, εντός).

Οι Μονεγάσκοι είχαν έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, με τους Οκόμπο και Τζέιμς να σημειώνουν από 16 πόντους έκαστος. Για τους «μπλαουγκράνα», ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 27 πόντους με 6/7 τρίποντα.

Μονακό-Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Η Μπαρτσελόνα βρήκε ρυθμό στην επίθεση στο πρώτο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 18-26, σουτάροντας 4/6 τρίποντα (67%) και μοιράζοντας επτά ασίστ για δύο λάθη. Από την άλλη πλευρά, οι Μονεγάσκοι στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες των Ματ Στράζελ (6π.) και Μάικ Τζέιμς (5π.). Στη συνέχεια, η Μονακό ανέβασε την απόδοσή της στην επίθεση και προηγήθηκε για πρώτη φορά στον αγώνα, όταν ο Μπλόσομγκεϊμ έκανε το 44-43 στα 34" για το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 46-44, έχοντας ως πρώτους σκόρερ τους Έλι Οκόμπο και Στράζελ, με εννέα πόντους έκαστος, και σημειώνοντας 6/11 τρίποντα. Για την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, οι Πάντερ (11π.) και Κλάιμπερν (10π., 4 ριμπ.) ήταν οι πρώτοι σκόρερ. Ακολούθως, ο Κλάιμπερν έκανε το 56-58, ο Τζέιμς έφερε το ματς στα ίσα και ο Κεβάριους Χέιζ πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους για το 65-58 στο 28'.

Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως η Μονακό διατηρούσε σταθερά ισχνό προβάδισμα, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο 72-67. Μάλιστα, ο Χέιζ τελείωσε τον αιφνιδιασμό με κάρφωμα, ανεβάζοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για το 85-75 στο 35'! Η Μονακό διατήρησε το προβάδισμα ως το τέλος, επικρατώντας με 93-86.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 46-44, 72-67, 93-86.

Ο MVP: Ο Έλι Οκόμπο σημείωσε 16 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 2/2 βολές, οκτώ ασίστ και τρία ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Κέβιν Πάντερ είχε 27 πόντους (4/8 δίποντα, 6/7 τρίποντα, 1/1 βολή), 4 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η Μπαρτσελόνα είχε 16/29 τρίποντα.

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Η Μονακό είχε επικρατήσει με 74-90 στο Palau.

AS Monaco MIN PTS 2PT % 3PT % FT % OREB DREB REB AST STL TO BLK PF FD +/- PIR 0 E. Okobo 27:54 16 4/5 80% 2/5 40% 2/2 100% 0 3 3 8 0 2 0 3 3 21 4 J. Blossomgame * 27:07 13 4/6 66.7% 1/2 50% 2/2 100% 2 5 7 1 0 0 0 1 2 19 10 D. Theis * 17:58 11 3/6 50% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 3 4 0 0 0 1 1 3 13 11 A. Diallo * 31:13 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 3 2 4 13 K. Hayes 22:02 13 4/7 57.1% 0/0 0% 5/5 100% 0 1 1 0 2 1 1 4 3 12 23 J. Begarin 21:50 7 2/3 66.7% 0/1 0% 3/4 75% 1 3 4 3 1 0 1 2 2 13 32 M. Strazel * 26:33 14 1/3 33.3% 3/6 50% 3/5 60% 2 4 6 5 1 5 0 3 3 14 55 M. James * 25:23 16 2/3 66.7% 1/2 50% 9/9 100% 0 2 2 2 0 2 0 2 5 19 Team/Coaches 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 TOTAL 200:00 93 20/33 60.6% 9/21 42.9% 26/29 89.7% 6 23 29 19 4 11 4 19 23 114