Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ολοκληρώθηκε η 26η στροφή της EuroLeague με την Βίρτους Μπολόνια να βιώνει μία ήττα εκτός προγράμματος από την ουραγό της διοργάνωσης, Βιλερμπάν με 70-80 και μάλιστα στην έδρα της.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Η κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 18-7 * Ολυμπιακός 16-9 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9 Ρεάλ Μαδρίτης 16-10 Βαλένθια 16-10 Παναθηναϊκός 16-10 Ερυθρός Αστέρας 16-10 Μπαρτσελόνα 16-10 Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11 Μονακό 15-11 Αρμάνι Μιλάνο 13-13 Βίρτους Μπολόνια 12-14 Ντουμπάι 12-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15 Μπάγερν Μονάχου 11-15 Μπασκόνια 9-17 *Παρί 8-17 Παρτίζαν 8-18 Αναντολού Εφές 7-19 Βιλερμπάν 7-19

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

18.00 Ντουμπάι - Ρεάλ

21.00 Χάποελ - Βαλένθια

21.30 Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTΟR

21.30 Mπάγερν - Μονακό

21.45 Παρί - Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου

19.30 Εφές - Ζάλγκιρις

21.00 Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο

21.00 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπο

21.15 Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια

21.30 Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα