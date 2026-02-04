Euroleague Βαθμολογία: Πώς διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής

Ευτυχία Οικονομίδου
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ολοκληρώθηκε η 26η στροφή της EuroLeague με την Βίρτους Μπολόνια να βιώνει μία ήττα εκτός προγράμματος από την ουραγό της διοργάνωσης, Βιλερμπάν με 70-80 και μάλιστα στην έδρα της.

Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

Η κατάταξη

  1. * Φενέρμπαχτσε 18-7
  2. * Ολυμπιακός 16-9
  3. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
  5. Βαλένθια 16-10
  6. Παναθηναϊκός 16-10
  7. Ερυθρός Αστέρας 16-10
  8. Μπαρτσελόνα 16-10
  9. Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11
  10. Μονακό 15-11
  11. Αρμάνι Μιλάνο 13-13
  12. Βίρτους Μπολόνια 12-14
  13. Ντουμπάι 12-14
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
  15. Μπάγερν Μονάχου 11-15
  16. Μπασκόνια 9-17
  17. *Παρί 8-17
  18. Παρτίζαν 8-18
  19. Αναντολού Εφές 7-19
  20. Βιλερμπάν 7-19

Εκκρεμούν

 
  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

  • Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου

18.00 Ντουμπάι - Ρεάλ

21.00 Χάποελ - Βαλένθια

21.30 Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTΟR

21.30 Mπάγερν - Μονακό

21.45 Παρί - Φενέρμπαχτσε

Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου

19.30 Εφές - Ζάλγκιρις

21.00 Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο

21.00 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπο

21.15 Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια

21.30 Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα

     

