Euroleague Βαθμολογία: Πώς διαμορφώθηκε με την ολοκλήρωση της 26ης αγωνιστικής
Ολοκληρώθηκε η 26η στροφή της EuroLeague με την Βίρτους Μπολόνια να βιώνει μία ήττα εκτός προγράμματος από την ουραγό της διοργάνωσης, Βιλερμπάν με 70-80 και μάλιστα στην έδρα της.
Τα αποτελέσματα της 26ης αγωνιστικής
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98
- Εφές - Βαλένθια 107-90
- Ζάλγκιρις - Μονακό 104-87
- Ερυθρός Αστέρας - Χάποελ 87-75
- Μακάμπι - Παρτίζαν 95-93
- Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 82-81
- Μπάγερν - Παρί 81-75
- Μπαρτσελόνα - Φενέρμπαχτσε 78-82
- Αρμάνι Μιλάνο - Μπασκόνια 109-89
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου
Η κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 18-7
- * Ολυμπιακός 16-9
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-9
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-10
- Βαλένθια 16-10
- Παναθηναϊκός 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Ζάλγκιρις Κάουνας 15-11
- Μονακό 15-11
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Βίρτους Μπολόνια 12-14
- Ντουμπάι 12-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπάγερν Μονάχου 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- *Παρί 8-17
- Παρτίζαν 8-18
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 7-19
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
H EΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου
18.00 Ντουμπάι - Ρεάλ
21.00 Χάποελ - Βαλένθια
21.30 Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTΟR
21.30 Mπάγερν - Μονακό
21.45 Παρί - Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου
19.30 Εφές - Ζάλγκιρις
21.00 Βιλερμπάν - Αρμάνι Μιλάνο
21.00 Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπο
21.15 Ολυμπιακός - Βίρτους Μπολόνια
21.30 Μπασκόνια - Μπαρτσελόνα
