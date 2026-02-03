Η Μπάγερν ήταν ανώτερη και κέρδισε (81-75) την Παρί στη SAP GARDEN, για την 26η αγωνιστική της Euroleague με σούπερ Αντρέας Ομπστ.

Με τον Αντρέας Ομπστ να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση η Μπάγερν λύγισε (81-75) την Παρί για την 26η αγωνιστική της Euroleague! Ο Γερμανός γκαρντ με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο έκανε τη διαφορά, ενώ τρομερή δουλειά έκαναν ο Τζαστίνιαν Τζέσαπ με 15 πόντους και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Τζάρεν Ρόντεν είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ. Η Μπάγερν πλέον έχει ρεκόρ 11-15, ενώ η Παρί μετράει 8 νίκες και 17 ήττες στη Euroleague.

Μπάγερν-Παρί: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί αιφνιδίασε (8-11 στο 5’) την Μπάγερν με τους Τζάρεν Ρόντεν και Σεμπάστιαν Χερέρα, όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και ανέκτησαν τον έλεγχο (21-15 στο 8’) κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το +3 (21-18 στο 10’) με τον Αντρέας Ομπστ να δίνει λύσεις.

Στη δεύτερη περίοδο, η Μπάγερν με πιεστική άμυνα είχε το «πάνω χέρι» (34-28 στο 19’) και έκλεισε το πρώτο 20λεπτο στο +3 (34-31 στο 20’) με τους Γκιφάι και Τζέσαπ να συνδράμουν κι εκείνοι επιθετικά για τους Γερμανούς.

Η Παρί είχε τους Ρόντεν και Χερέρα στους 6 πόντους, αλλά ο Ιφί έμεινε στους 4 πόντους με 1/5 σουτ και ο Μόργκαν έμεινε στους 3 πόντους στο πρώτο 20λεπτο.

Στο τρίτο 10λεπτο η Μπάγερν συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό και με τους Όμπστ-Τζέσαπ είχε το προβάδισμα (46-42 στο 26’) και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο στο +3 (52-49 στο 30’), καθώς οι Γάλλοι βρήκαν σκορ από τον Ναντίρ Ιφί, αλλά αυτό δεν έφτανε για να προσπεράσουν.

Με την άνοδο του Γουένιεν Γκέιμπριελ οι Γερμανοί μπόρεσαν να ξεφύγουν (69-63 στο 35.30’’) παρότι οι παίκτες της Παρί μείωσαν με τον Ναντίρ Ιφί στους 4 πόντους (71-67 στο 37.10’’).

Σ’ εκείνο το σημείο ο Ομπστ και ο Γκέιμπριελ έδωσαν λύσεις για τη Μπάγερν (77-69 στο 38.20’’) που απομακρύνθηκε και έκτοτε δεν απειλήθηκε φτάνοντας στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 34-31, 52-49, 81-75.



Ο MVP: Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 22:53 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί σημείωσε 17 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 22:41 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Μπάγερν και τα 19 επιθετικά ριμπάουντ εξηγούν γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα στο ματς με την Παρί.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ: Η Μπάγερν επικράτησε με 86-82 της Παρί στη Γαλλία για την 9η αγωνιστική της Euroleague.