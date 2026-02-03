Μπάγερν-Παρί 81-75: Με «σφραγίδα» Ομπστ
Με τον Αντρέας Ομπστ να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση η Μπάγερν λύγισε (81-75) την Παρί για την 26η αγωνιστική της Euroleague! Ο Γερμανός γκαρντ με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο έκανε τη διαφορά, ενώ τρομερή δουλειά έκαναν ο Τζαστίνιαν Τζέσαπ με 15 πόντους και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ 14 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Από την Παρί ο Ναντίρ Ιφί είχε 17 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Τζάρεν Ρόντεν είχε 15 πόντους και 4 ριμπάουντ. Η Μπάγερν πλέον έχει ρεκόρ 11-15, ενώ η Παρί μετράει 8 νίκες και 17 ήττες στη Euroleague.
Μπάγερν-Παρί: Ο αγώνας
Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί αιφνιδίασε (8-11 στο 5’) την Μπάγερν με τους Τζάρεν Ρόντεν και Σεμπάστιαν Χερέρα, όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και ανέκτησαν τον έλεγχο (21-15 στο 8’) κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το +3 (21-18 στο 10’) με τον Αντρέας Ομπστ να δίνει λύσεις.
Στη δεύτερη περίοδο, η Μπάγερν με πιεστική άμυνα είχε το «πάνω χέρι» (34-28 στο 19’) και έκλεισε το πρώτο 20λεπτο στο +3 (34-31 στο 20’) με τους Γκιφάι και Τζέσαπ να συνδράμουν κι εκείνοι επιθετικά για τους Γερμανούς.
Η Παρί είχε τους Ρόντεν και Χερέρα στους 6 πόντους, αλλά ο Ιφί έμεινε στους 4 πόντους με 1/5 σουτ και ο Μόργκαν έμεινε στους 3 πόντους στο πρώτο 20λεπτο.
Στο τρίτο 10λεπτο η Μπάγερν συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό και με τους Όμπστ-Τζέσαπ είχε το προβάδισμα (46-42 στο 26’) και έκλεισε το τρίτο 10λεπτο στο +3 (52-49 στο 30’), καθώς οι Γάλλοι βρήκαν σκορ από τον Ναντίρ Ιφί, αλλά αυτό δεν έφτανε για να προσπεράσουν.
Με την άνοδο του Γουένιεν Γκέιμπριελ οι Γερμανοί μπόρεσαν να ξεφύγουν (69-63 στο 35.30’’) παρότι οι παίκτες της Παρί μείωσαν με τον Ναντίρ Ιφί στους 4 πόντους (71-67 στο 37.10’’).
Σ’ εκείνο το σημείο ο Ομπστ και ο Γκέιμπριελ έδωσαν λύσεις για τη Μπάγερν (77-69 στο 38.20’’) που απομακρύνθηκε και έκτοτε δεν απειλήθηκε φτάνοντας στη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 34-31, 52-49, 81-75.
Ο MVP: Ο Γουένιεν Γκέιμπριελ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (4/6 ελεύθερες βολές, 5/7 δίποντα), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 22:53 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί σημείωσε 17 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ σε 22:41 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς στο PIR.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 25 ασίστ της Μπάγερν και τα 19 επιθετικά ριμπάουντ εξηγούν γιατί δεν είχε κανένα πρόβλημα στο ματς με την Παρί.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ Α΄ ΓΥΡΟΥ: Η Μπάγερν επικράτησε με 86-82 της Παρί στη Γαλλία για την 9η αγωνιστική της Euroleague.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.