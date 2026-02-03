Το σερί των 9 αρνητικών αποτελεσμάτων έσπασε για την Αναντολού Εφές, αφού επικράτησε της Βαλένθια με 107-90 στην Κωνσταντινούπολη.

Είναι γεγονός! Η Αναντολου Εφές πέτυχε την πρώτη της νίκη για το 2026 στην EuroLeague, επικρατώντας της Βαλένθια με 107-90 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, έχοντας σε καταπληκτική ημέρα το Τζόρνταν Λόιντ (19π.) αλλά και τον Σέιμπεν Λι (18π.), επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από 48 ημέρες.

Αναντολού Εφές - Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, αλλά και ευστοχία (7/12 δίποντα, 58.3%, 2/5 τρίποντα, 40%, 5/6 βολές) και κατάφερε από νωρίς να προηγηθεί με διψήφια τιμή (25-14, 8’).

Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου και μπόρεσαν να μειώσουν, (38-24, 12’), τρέχοντας επιμέρους σερί (6-0), όμως οι Τούρκοι συνέχισαν το κρεσέντο τους στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με πρωταγωνιστές τον Λι και τον Τζόουνς έστειλαν τη διαφορά στους 20 (49-29, 15’).

Η Βαλένθια προς το φινάλε του ημιχρόνου, έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με επιμέρους (12-0) ψαλίδισε τη διαφορά και την έστειλε σε μονοψήφιο αριθμό (49-41, 18’), όμως οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση και πήγαν στα αποδυτήρια με +11 (57-46, 20’).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν με το τέμπο που είχαν από το πρώτο μέρος και μπόρεσαν να διατηρήσουν το διψήφιο προβάδισμα, περιορίζοντας τους αντιπάλους τους, μέσω της καλής τους άμυνας και έστειλαν ξανά την απόσταση του σκορ στους 20 πόντους (77-57, 28’). Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, είχε σφιχταγκαλιάσει τη νίκη, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκεια είχε το προβάδισμα με το μέρος του (92-74, 35’), κάνοντας τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Τα δεκάλεπτα: 33-14, 57-46, 84-64, 107-90



MVP ΗΤΑΝ Ο…Ερκάν Οσμάνι με 20 πόντους (5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 7 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Νέιθαν Ρίβερς με 30 πόντους!

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 6/8 τρίποντα του Ρίβερς.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βαλένθια είχε κερδίσει με 94-82.

Anadolu Efes Istanbul FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Pablo Laso MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 2 S. Hazer 14:52 6 2/5 40.0% 2/2 100% 0/3 0% 2/2 100% 0 2 2 5 2 1 1 0 9 3 J. Loyd * 24:44 19 6/10 60.0% 3/4 75.0% 3/6 50.0% 4/4 100% 1 2 3 2 2 2 1 0 23 5 S. Lee 26:08 18 6/11 54.5% 4/8 50.0% 2/3 66.7% 4/6 66.7% 1 2 3 6 0 2 0 0 22 8 N. Weiler-Babb * 17:24 7 3/6 50.0% 2/4 50.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 0 0 3 4 4 0 0 -2 11 R. Smits 10:33 4 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 1 1 0 0 0 7 15 P. Dozier * 34:12 10 4/10 40.0% 2/5 40.0% 2/5 40.0% 0/0 0% 1 2 3 7 1 1 2 0 14 17 V. Poirier * 14:55 5 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 1/1 100% 0 3 3 2 2 1 0 1 4 21 C. Swider 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 D. Mutaf 02:50 3 1/2 50.0% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 24 E. Osmani * 23:32 20 6/8 75.0% 5/6 83.3% 1/2 50.0% 7/7 100% 2 5 7 0 3 0 0 0 27 33 E. Yilmaz 05:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 88 K. Jones 25:05 15 7/7 100% 7/7 100% 0/0 0% 1/1 100% 2 5 7 0 1 2 2 3 25 Team / Coaches 0 2 2 0 0 1 0 0 1 TOTAL 200:00 107 39/66 59.1% 29/44 65.9% 10/22 45.5% 19/21 90.5% 7 26 33 26 18 14 6 4 131