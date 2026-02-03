Αναντολού Εφές - Βαλένθια 107-90: Έσπασε το «ρόδι» μετά από 48 ημέρες!

Το σερί των 9 αρνητικών αποτελεσμάτων έσπασε για την Αναντολού Εφές, αφού επικράτησε της Βαλένθια με 107-90 στην Κωνσταντινούπολη.

Είναι γεγονός! Η Αναντολου Εφές πέτυχε την πρώτη της νίκη για το 2026 στην EuroLeague, επικρατώντας της Βαλένθια με 107-90 στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, έχοντας σε καταπληκτική ημέρα το Τζόρνταν Λόιντ (19π.) αλλά και τον Σέιμπεν Λι (18π.), επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ύστερα από 48 ημέρες.

Αναντολού Εφές - Βαλένθια: Ο αγώνας

Η Αναντολού Εφές ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση έχοντας πλουραλισμό στην επίθεσή της, αλλά και ευστοχία (7/12 δίποντα, 58.3%, 2/5 τρίποντα, 40%, 5/6 βολές) και κατάφερε από νωρίς να προηγηθεί με διψήφια τιμή (25-14, 8’).
Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντίδραση στα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου και μπόρεσαν να μειώσουν, (38-24, 12’), τρέχοντας επιμέρους σερί (6-0), όμως οι Τούρκοι συνέχισαν το κρεσέντο τους στο μπροστινό μέρος του παρκέ και με πρωταγωνιστές τον Λι και τον Τζόουνς έστειλαν τη διαφορά στους 20 (49-29, 15’).
Η Βαλένθια προς το φινάλε του ημιχρόνου, έβγαλε εκ νέου αντίδραση και με επιμέρους (12-0) ψαλίδισε τη διαφορά και την έστειλε σε μονοψήφιο αριθμό (49-41, 18’), όμως οι γηπεδούχοι είχαν απάντηση και πήγαν στα αποδυτήρια με +11 (57-46, 20’).

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι συνέχισαν με το τέμπο που είχαν από το πρώτο μέρος και μπόρεσαν να διατηρήσουν το διψήφιο προβάδισμα, περιορίζοντας τους αντιπάλους τους, μέσω της καλής τους άμυνας και έστειλαν ξανά την απόσταση του σκορ στους 20 πόντους (77-57, 28’). Στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου το σύνολο του Πάμπλο Λάσο, είχε σφιχταγκαλιάσει τη νίκη, καθώς στη μεγαλύτερη διάρκεια είχε το προβάδισμα με το μέρος του (92-74, 35’), κάνοντας τα τελευταία λεπτά να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

 

Τα δεκάλεπτα: 33-14, 57-46, 84-64, 107-90


MVP ΗΤΑΝ Ο…Ερκάν Οσμάνι με 20 πόντους (5/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/7 βολές), 7 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 27 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Νέιθαν Ρίβερς με 30 πόντους!
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Τα 6/8 τρίποντα του Ρίβερς.
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ…Η Βαλένθια είχε κερδίσει με 94-82.

Anadolu Efes IstanbulFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Pablo LasoMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
2S. Hazer14:5262/540.0%2/2100%0/30%2/2100%022521109
3J. Loyd *24:44196/1060.0%3/475.0%3/650.0%4/4100%1232221023
5S. Lee26:08186/1154.5%4/850.0%2/366.7%4/666.7%1236020022
8N. Weiler-Babb *17:2473/650.0%2/450.0%1/250.0%0/00%00034400-2
11R. Smits10:3342/2100%2/2100%0/00%0/00%033110007
15P. Dozier *34:12104/1040.0%2/540.0%2/540.0%0/00%1237112014
17V. Poirier *14:5552/633.3%2/633.3%0/00%1/1100%033221014
21C. Swider00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
23D. Mutaf02:5031/250.0%0/00%1/1100%0/00%000010002
24E. Osmani *23:32206/875.0%5/683.3%1/250.0%7/7100%2570300027
33E. Yilmaz05:4500/00%0/00%0/00%0/00%00001000-1
88K. Jones25:05157/7100%7/7100%0/00%1/1100%2570122325
Team / Coaches022001001
TOTAL200:0010739/6659.1%29/4465.9%10/2245.5%19/2190.5%7263326181464131
Valencia BasketFG2PT FG3PT FGFTREB
Head Coach: Pedro MartínezMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0B. Badio *15:1821/520.0%1/333.3%0/20.0%0/00.0%033412002
1K. Taylor *22:4173/650.0%2/2100%1/425.0%0/00.0%022000106
2J. Puerto17:1983/3100%1/1100%2/2100%0/00.0%011000009
3N. Reuvers20:593011/1668.8%5/862.5%6/875.0%2/366.7%2130100130
4J. Pradilla *17:5142/450.0%2/2100%0/20.0%0/00.0%022302104
5S. De Larrea09:0500/30.0%0/20.0%0/10.0%0/00.0%112211201
7B. Key22:09104/666.7%4/580.0%0/10.0%2/450.0%123112109
8J. Montero21:2552/1020.0%1/616.7%1/425.0%0/00.0%011801015
10O. Moore14:2542/540.0%2/450.0%0/10.0%0/00.0%011411002
12N. Sako *19:0193/650.0%3/650.0%0/00.0%3/560.0%4372030011
13D. Thompson *19:47115/771.4%4/580.0%1/250.0%0/00.0%0222011014
77Y. Sima00:0000/00.0%0/00.0%0/00.0%0/00.0%000000000
Team / Coaches213000003
TOTAL200:009036/7150.7%25/4456.8%11/2740.7%7/1258.3%1020302619136296

@Photo credits: Twitter/ @AnadoluEfesSK
     

