Ο Κλαρκ με buzzer beater χάρισε τη νίκη στη Μακάμπι με 95-93, η οποία γύρισε ένα χαμένο ματς.

Mατσάρα στο Τελ Αβίβ. Η Παρτίζαν είχε το ματς στα χέερια της στα 29 δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να χάσει. Η Μακάμπι έκανε την ανατροπή και χαμογέλασε στο τέλος για να πάρει τη νίκη με 95-93 χάρη σε μεγάλο buzzer beater του Κλαρκ.

Μακάμπι - Παρτίζαν: Το ματς

Με τις άμυνες να περνούν σε δεύτερη μοίρα και με τη Μακάμπι να έχει την ισχύ από την έδρα της, άρχισε καλύτερα την αναμέτρηση παίρνοντας διαφορά 7 πόντων (14-7) χάρη σε ένα τρίποντο του «καυτού» Λούντμπεργκ, αλλά η Παρτίζαν δεν άφησε το παιχνίδι να της ξεφύγει, ροκανίζοντας τη διαφορά φτάνοντας μέχρι και τους τρεις πόντους (25-22) με δίποντο του Μπόνγκα, με τη Μακάμπι τελικά να κλείνει την περίοδο στο +5 (27-22). Το μοτίβο με τις «χάρτινες» άμυνες παρέμενε, η Μακάμπι με τρίποντο του Μπλατ πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (34-24), ωστόσο η Παρτίζαν φαινόταν ότι δεν θα παραδινόταν όπως συνηθίζει. Με σερί 0-11 και τρίποντο του Πέιν, οι Σέρβοι πήραν προβάδισμα (34-35) και από εκεί και πέρα το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 48-50, με τον Μπόνγκα να φτάνει στους 10 πόντους και από την άλλη, ο Λούντμπεργκ στους 16 με 5/5 δίποντα.

Η Παρτίζαν είχε πλέον αρχίσει να το πιστεύει και να αγχώνει τη Μακάμπι, παίρνοντας μέχρι και διαφορά οκτώ πόντων (50-58), με τον εκπληκτικό Οσετκόφσκι να φτάνει στα μισά της 3ης περιόδου στους 17 πόντους. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να δείχνουν αντίδραση, να μειώνουν τη διαφορά και στον έναν (66-67), με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο +3 για το σύνολικα.

Το ματς όδευε ολοταχώς προς την πλευρά της Παρτίζαν, που συντηρούσε τη διαφορά που έφτασε στο +7 (72-79), αλλά η Μακάμπι επέστρεψε και πάλι με πρωταγωνιστή τον Λούντμπεργκ, που με τρίποντο ισοφάρισε σε 83-83 ενώ με νέο τρίποντο του Σάντος, οι Ισραηλινοί έκαναν το 88-87. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο εξαφανισμένος και... άστοχος Πέιν φώναξε «παρών», διότι με τρίποντο (2/8) έκανε το 88-91, όμως οι Σέρβοι «αυτοκτόνησαν». Στην κρίσιμη επίθεση στα 29'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 89-91, ο Κλαρκ έκλεψε και η Μακάμπι κέρδισε και το αντιαθλητικό φάουλ, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ (93-91). Η Παρτίζαν με δύο βολές του Φερνάντο έκανε το 93-93 και ενώ απέμεναν 4'', η Μακάμπι πήρε το τάιμ-άουτ. Από αυτή την ειδικά κατάσταση, ο Κλαρκ πήρε το δύσκολο σουτ και ξέρανε την Παρτίζαν με 95-93.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 48-50, 66-69, 95-93