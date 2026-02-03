Μακάμπι - Παρτίζαν 95-93: Επτάψυχη, γύρισε χαμένο ματς και «ξέρανε» τους Σέρβους με buzzer beater του Κλαρκ!
Mατσάρα στο Τελ Αβίβ. Η Παρτίζαν είχε το ματς στα χέερια της στα 29 δευτερόλεπτα, αλλά κατάφερε να χάσει. Η Μακάμπι έκανε την ανατροπή και χαμογέλασε στο τέλος για να πάρει τη νίκη με 95-93 χάρη σε μεγάλο buzzer beater του Κλαρκ.
Μακάμπι - Παρτίζαν: Το ματς
Με τις άμυνες να περνούν σε δεύτερη μοίρα και με τη Μακάμπι να έχει την ισχύ από την έδρα της, άρχισε καλύτερα την αναμέτρηση παίρνοντας διαφορά 7 πόντων (14-7) χάρη σε ένα τρίποντο του «καυτού» Λούντμπεργκ, αλλά η Παρτίζαν δεν άφησε το παιχνίδι να της ξεφύγει, ροκανίζοντας τη διαφορά φτάνοντας μέχρι και τους τρεις πόντους (25-22) με δίποντο του Μπόνγκα, με τη Μακάμπι τελικά να κλείνει την περίοδο στο +5 (27-22). Το μοτίβο με τις «χάρτινες» άμυνες παρέμενε, η Μακάμπι με τρίποντο του Μπλατ πήρε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (34-24), ωστόσο η Παρτίζαν φαινόταν ότι δεν θα παραδινόταν όπως συνηθίζει. Με σερί 0-11 και τρίποντο του Πέιν, οι Σέρβοι πήραν προβάδισμα (34-35) και από εκεί και πέρα το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 48-50, με τον Μπόνγκα να φτάνει στους 10 πόντους και από την άλλη, ο Λούντμπεργκ στους 16 με 5/5 δίποντα.
Η Παρτίζαν είχε πλέον αρχίσει να το πιστεύει και να αγχώνει τη Μακάμπι, παίρνοντας μέχρι και διαφορά οκτώ πόντων (50-58), με τον εκπληκτικό Οσετκόφσκι να φτάνει στα μισά της 3ης περιόδου στους 17 πόντους. Οι γηπεδούχοι άρχισαν να δείχνουν αντίδραση, να μειώνουν τη διαφορά και στον έναν (66-67), με την τρίτη περίοδο να κλείνει στο +3 για το σύνολικα.
Το ματς όδευε ολοταχώς προς την πλευρά της Παρτίζαν, που συντηρούσε τη διαφορά που έφτασε στο +7 (72-79), αλλά η Μακάμπι επέστρεψε και πάλι με πρωταγωνιστή τον Λούντμπεργκ, που με τρίποντο ισοφάρισε σε 83-83 ενώ με νέο τρίποντο του Σάντος, οι Ισραηλινοί έκαναν το 88-87. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή ο εξαφανισμένος και... άστοχος Πέιν φώναξε «παρών», διότι με τρίποντο (2/8) έκανε το 88-91, όμως οι Σέρβοι «αυτοκτόνησαν». Στην κρίσιμη επίθεση στα 29'' πριν από το τέλος και με το σκορ στο 89-91, ο Κλαρκ έκλεψε και η Μακάμπι κέρδισε και το αντιαθλητικό φάουλ, παίρνοντας κεφάλι στο σκορ (93-91). Η Παρτίζαν με δύο βολές του Φερνάντο έκανε το 93-93 και ενώ απέμεναν 4'', η Μακάμπι πήρε το τάιμ-άουτ. Από αυτή την ειδικά κατάσταση, ο Κλαρκ πήρε το δύσκολο σουτ και ξέρανε την Παρτίζαν με 95-93.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 48-50, 66-69, 95-93
GOT IT. GAME OVER. pic.twitter.com/68Lv52XyR6— daniela berkovich (@danielaberko) February 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.